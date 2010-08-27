ARM v7a mimarisi 40-bit ve Sanallaştırma desteği alıyor

Mobil dünyanın Intel'i olarak nitelendirilen ve akıllı telefon pazarının tamamına yakınını kontrol eden ARM, başta sunucular olmak üzere yeni uygulama alanları için sıkı bir hazırlık içerisinde. Rakibi Intel'in akıllı telefon pazarı için yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden firma, ARMv7a mimarisi için çok önemli iki güncelleme üzerinde çalışıyor.

Firma cephesinden gelen bilgilere göre ARMv7a mimarisi, sanallaştırma ve 40-bit adresleme özellikerine kavuşacak. Dijital kameralar, Google TV ile gündeme gelen "her zaman çevrimiçi" televizyonlar ve sunucular için planlanan yeni güncelleme paketiyle, telefon pazarındaki üstünlüğü diğer alanlarda hissetirmek isteyen ARM, sunucu pazarına göz kırpıyor.

40-bit adresleme özelliği ARM için ileriye dönük önemli bir adım olmakla birlikte, kimi kaynaklar sunucularda yaygınlaşmanın ana hedef olduğu yaklaşım için 40-bit adreslemeyi yeterli olarak görmüyolar. 64-bit adreslemenin sunucu odaklı bir yaklaşım için es geçilemeyecek bir bariyer olduğu belirtilirken, ARM bu konuda biraz daha farklı düşünüyor.

Large Physical Address Extensionolarak isimlendirilen yeni uzantı ile 32-bit sanal adreslerin, 40-bit fiziksel adreselere dönüştürülmesi amaçlanıyor. 32-bit limiti olan bu programlar için tasarımcılar sayfa yapısını yöneterek ARM'ın 32-bit mimarisi için sınır olan 4GB bellek ve I/O limitinin ötesine geçebilecekler.

Insight64'ün şef gözlemcisi Nathan Brookwood gibi gözlemciler bu yaklaşımı geçici bir önlem olarak nitelendirerek, programcıların kabusu olabilir şeklinde yorumluyor ve ARM'ın gelecek yıl geçerk 64-bit tasarımına geçeceğini öngörüyorlar. Bugün sunucu donanımlar için kritik öneme sahip olan sanallaştırma teknolojisi de ARM'ın bir diğer hedefi.

ARM yeni sanallaştırma uzantıları ile ana işletim sisteminin birden fazla misafir işletim sistemini çalıştırabilmesini sağlayan ara katman için yeni bir ayrıcalıklı katman yaratabilecek. Ve bu sayede işletim sistemi ile ara katman seviyesi için çift aşamalı adres dönüştürme desteği sunulacak. TrustZone güvenlik uzantıları ile kordinasyonlu çalışacak sanallaştırma uzantılarının özellikle internete bağlı televizyonlar için önemli olduğu zira bu sayede çevrimiçi işlemler ve yayın akışının izole edilebileceği ifade ediliyor.

ARM'dan yapılan açıklamaya göre yeni uzantılar içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek dilimde yayınlanmış olacak. Firma şu anda 6 farklı üçüncü parti yazılım geliştiricisi çalışma yürütüyor ki bunlar Enea, Mentor Graphics, Green Hills Software, Open Kernel Labs ve VMware. Wind River ise Intel tarafından satın alındığı için bu gruba dahil edilmedi.

Editörün Notu: Henüz detayları açıklanmasa da 500 milyondan fazla üyesi bulunan Facebook'un, ARM tabanlı sunucular kullanmayı planladığı söyleniyor.