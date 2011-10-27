ARM yeni mimarisi hakkında konuştu; Ana nokta 64-bit desteği

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar satışlarındaki hızlı artış, işlemci tasarımcısı ARM'ı dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden biri haline getirdi. Kurucu ortakları arasında Apple'ın da yer aldığı şirket geliştirdiği düşük güç tüketimli işlemci mimarileri sayesinde günümüzdeki tost makinelerinden uçaklara kadar pek çok farklı alanda kullanılırken kuşkusuz son kullanıcılar açısından en çok bilindiği alan akıllı telefonlar ve diğer tüketici elektroniği ürünleri. Hali hazırda ARMv7 mimarisini kullanan ve Cortex-A8 ve A9 gibi yüksek performanslı tasarımlarla yoluna devam eden firma, önümüzdeki yıl ile birlikte kayar nokta performansını %50 arttıracağı Cortex-A15 tasarımını lanse edecek, daha sonraki aşamada ise yeni nesil ARMv8 mimarisini kullanan işlemcilere yönelecek.

ARM cephesinden gelen son bilgiler, yeni mimariye ilişkin bazı yeni ipuçları veriyor. ARM'ın 64-bit destekli ilk mimarisi olacak ARMv8, şirketin AMD ve Intel'e karşı en gelişmiş çözümü olacak. Yeni mimari iki uygulama durumuna sahip olacak ki bunlar 64-bit için AArch64 ve 32-bit için AArch32. Hali hazırda kullanılan ARMv7 mimarisinin TrustZone, Sanallaştırma ve NEON gelişmiş SIMD motoru gibi karakteristik özellikleri ve güçlü yanlarını koruyacak olan mimari çok sayıda yeni özellik, güncelleme ve performans geliştirmesi içerecek.

Aynı zamanda ileri seviyede güç yönetim özellikleriyle donatılan mimari için ARM, iş ortaklarına kendi derleyicisini ve ARMv8 desteği içeren hızlı modelleri sağlamış durumda. ARMv8 mimarisini kullanan işlemcilerin önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılması beklenirken, bu işlemcileri kullanan cihazların pazara girmesi ise 2014'ü bulacak gibi görünüyor. ARMv8 mimarisini kullanacağı belirtilen ve detayları hakkında şu an için en fazla konuşulan tasarımın, Nvidia'nın yüksek performanslı ARM işlemci tasarımı olan Denver Projesi olduğunu da hatırlatalım. Bu arada dip not olarak Cortex-A15'in de ARMv7 tabanlı olduğunu haberimizin sonuna gelirken bir kez daha hatırlatmış olalım.