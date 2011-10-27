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ARM yeni mimarisi hakkında konuştu; Ana nokta 64-bit desteği

7 yıl
16,4b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tablet bilgisayar satışlarındaki hızlı artış, işlemci tasarımcısı ARM'ı dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden biri haline getirdi. Kurucu ortakları arasında Apple'ın da yer aldığı şirket geliştirdiği düşük güç tüketimli işlemci mimarileri sayesinde günümüzdeki tost makinelerinden uçaklara kadar pek çok farklı alanda kullanılırken kuşkusuz son kullanıcılar açısından en çok bilindiği alan akıllı telefonlar ve diğer tüketici elektroniği ürünleri. Hali hazırda ARMv7 mimarisini kullanan ve Cortex-A8 ve A9 gibi yüksek performanslı tasarımlarla yoluna devam eden firma, önümüzdeki yıl ile birlikte kayar nokta performansını %50 arttıracağı Cortex-A15 tasarımını lanse edecek, daha sonraki aşamada ise yeni nesil ARMv8 mimarisini kullanan işlemcilere yönelecek. 
ARM cephesinden gelen son bilgiler,  yeni mimariye ilişkin bazı yeni ipuçları veriyor.  ARM'ın 64-bit destekli ilk mimarisi olacak ARMv8, şirketin AMD ve Intel'e karşı en gelişmiş çözümü olacak. Yeni mimari iki uygulama durumuna sahip olacak ki bunlar 64-bit için AArch64 ve 32-bit için  AArch32. Hali hazırda kullanılan ARMv7 mimarisinin TrustZone, Sanallaştırma ve NEON gelişmiş SIMD motoru gibi karakteristik özellikleri ve güçlü yanlarını koruyacak olan mimari çok sayıda yeni özellik, güncelleme ve performans geliştirmesi içerecek. 
Aynı zamanda ileri seviyede güç yönetim özellikleriyle donatılan mimari için ARM, iş ortaklarına kendi derleyicisini ve ARMv8 desteği içeren hızlı modelleri sağlamış durumda. ARMv8 mimarisini kullanan işlemcilerin önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılması beklenirken, bu işlemcileri kullanan cihazların pazara girmesi ise 2014'ü bulacak gibi görünüyor. ARMv8 mimarisini kullanacağı belirtilen ve detayları hakkında şu an için en fazla konuşulan tasarımın, Nvidia'nın yüksek performanslı ARM işlemci tasarımı olan Denver Projesi olduğunu da hatırlatalım. Bu arada dip not olarak Cortex-A15'in de ARMv7 tabanlı olduğunu haberimizin sonuna gelirken bir kez daha hatırlatmış olalım. 

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zafercap 7 yıl en beğenilen
Hangi tost makinesiymiş o
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Nipalensis 7 yıl
Arm Tuvalet Kağıtları. Onu serbest bırak, o yerini bulur.
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darkaura 7 yıl
arm serverlar tasarlaniyor. onlarda mhz ye bakiyor dimi.
1 Yanıt Yanıtla
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FRAPS 7 yıl
Arm filan fason şeyler , ancak basit cep telefonlarında işe yarar. Arm a9 serisi bir işlemci 10 ghz hızda çalışsa , asla bir core2 duo performansı bile veremez.
Millet ghz ye bakarak karar veriyor.
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csh 7 yıl
ARM RISC tabanli bir islemci oldugu icin masaustu bilgisayarlara gelirse Intel ve AMD'nin cok fazla sansinin kalacagini sanmiyorum :) Belki de Intel ve AMD de ARM mimarisine gecerler, CISC tabanli x86 ve x64 mimarisi de artik yazilim tabanli emulasyonlarda kalmis olur.
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NuKe_MaNia 7 yıl
halen 64bit tantanası yazılımlar gene arm tarafında da geri kalacaksa vay halimize x86-64 tarafında halen düzgün 64bit tarayıcı bile çıkartmadılar
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csh 7 yıl
symbiat
Orijinalden alıntı: zafercap Hangi tost makinesiymiş o
aynen bende ona takıldım bir an :D

embeddedarm.com/...
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Foxbat 7 yıl
Umarım ARM bir yolunu bulup masaüstü segmente girmeyi başarır. Intel-AMd ikilisinin yanına 3. bir rakip gelirse bizim gibi parası az kullanıcıya gün yüzü doğar:)
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darkaura 7 yıl
guzel guzel. windows 8 ile x86 ya rekabetci alternatifler sunabilirlerse biz tuketiciler icin bundan iyisi samda kayisi olur.
gerci is o noktaya gelirse cevrilecek kirli oyunlari dusunmek bile istemiyorum. amd nin pazari biraz yukseldiginde intelin yaptiklarini hatirlarsak. ki amd'nin intelle yaptigi x86 linsans anlasmasi geregi piyasanin yarisindan fazlasina sahip olmasi asla mumkun degilken yapilanlar. gercek rekabet ortaminda neler cikar allah bilir.
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Rubisco 7 yıl
ARM'ın 64-bit destekli ilk mimarisi olacak ARMv8, şirketin AMD ve Intel'e karşı en gelişmiş çözümü olacak.

Bunun tamamen x86 dışında bi alanla alakalı olduğu, tamamen mobil ve tablet ile alakalı olduğunu, haberde sanki ARM artık büyüdü serpildi yakında AMD ve Intele rakip cpu üretip gelicekmiş gibi annaşılmaya yol açtığını eklemek isterim.
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BecHo-minaTor 7 yıl
Ben ilkel alet edevat seviyorum abi. Tornavida kaldı içine girmediğiniz. Teknoloji neden bu kadar içimize işlemek zorunda? Akıllı fırın, tost makinası, kibrit, kıl, tüy... pehhh... Onlarca mühendis aylarca, gece gündüz uğraşsın, yeni bir teknoloji yaratsın ve bunu sunsun. Sonra ondan tost makinası yapalım. "Al senin chipten anca bu oldu, biraz büyük ebatlı ama kalibiyete kalmış" der gibi. Yakarım lan orayı
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OverClocK1ng 7 yıl
ARmZUM
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mertekin 7 yıl
ARMçelik tost makinasında mı kulanılıyormuş?
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symbiat 7 yıl
zafercap
Hangi tost makinesiymiş o

aynen bende ona takıldım bir an :D
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SystemApps 7 yıl
kim ne derse desin önemli olan onları adam edecek firmalar...Nvidiadan ümitliyim.
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sahoron 7 yıl
Tost makinesinde ki işlemci ekmegin pişirilmesini hesablıyıp kontrol ediyor sanırım
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