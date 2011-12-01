ARM'ın PC pazarındaki payı 2013'de %10'a ulaşabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon ve tabletlerdeki hızlı gelişime bağlı olarak son dönemde en çok konuşulan çip üreticilerinden biri haline gelen ARM, mobil cihazlardaki güçlü varlığını x86 işlemcilerin egemenliğindeki masaüstü ve dizüstü bilgisayar segmentlerine de yansıtabilir. Bilindiği üzere ARM tabanlı işlemciler, yüksek enerji verimliliği ve düşük maliyetler ile ön plana çıkarken, Windows işletim sisteminin masaüstü sürümleri tarafından desteklenmediği ve x86'ya kıyasla çok daha düşük performans gibi nedenlerle şimdiye kadar PC'lerde tercih edilmemişti.
2012 ile birlikte teknoloji dünyasındaki önemli gelişmelerden biri de ARM platformuna yönelik olacak. Beta sürümünün Ocak ayında yayınlanması ve yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulması beklenen Windows 8 işletim sisteminin ARM platformuna destek getirecek olmasından ötürü, Wintel olarak bilinen Windows işletim sistemi ve x86 işlemci birlikteliği yavaş yava kan kaybetmeye başlayacak gibi görünüyor. ARM platformu geriye dönük olarak var olan Windows uygulamalarına destek sunmayacak ancak diğer taraftan desteğe yönelik bir emülatör olup olmayacağı da bilinmiyor. Windows işletim sisteminin kendi içerisindeki tüm uygulamaları çalıştıracak ARM platformu için Morgan Stanley'nin yaptığı araştırma bir hayli ilginç.
Ünlü araştırma kuruluşu IDC, 2013 yılına kadar ARM platformunun PC pazarında %7.5 oranında pazar payına ulaşabileceğini belirtirken, daha iyimser olan Morgan Stanley ise ARM'ın pazar payının %10'a ulaşacağını ifade ediyor ki hali hazırda AMD'nin payı da kategori bazında değişiklik göstermekle birlikte %20 civarında seyrediyor. 30 bilgisayar üreticisi ile yapılan araştırmada, bir kısım üretici ARM platformuna pek şans tanımazken, diğer bir kısım ise yükselişe dikkat çekiyor. Özellikle yeni nesil ARM platformlarınınki buna önümüzdeki yıla çıkacak Cortex-A15 ve 2013 sonu ya da 2014'de pazara girmesi beklenen ARMv8 mimarisini de ekleyebiliriz, ARM'ın düşük maliyetli sistemlere ek olarak daha üst seviyedeki bilgisayarlara da girmesi bekleniyor.
Hiç şüphe yok ki işin bir de ekonomik boyutu var. Küresel ekonomik iklimin bir sonucu olarak bölgesel ve ülkesel bazda çeşitli öngörüler bulunuyor. Bu noktada demografik yapı, kalkınma hızı ve gayri-safi milli hasıla gibi istatistikler üzerinden ülkelerin büyüme hızları hesaplanıyor. BRIC kavramı da işte burada öne çıkıyor ve Brezilya-Rusya, Hindistan ve Çin'in önümüzdeki yıllarda teknoloji de olmak üzere küresel ekonominin daha etkin oyuncıları olacakları düşünülüyor ki bazı araştırmalar da bu ülkeler arasına yer yer Türkiye'nin de dahil edildiğini görüyoruz. Ekonomik büyümeye paralel olarak PC satışlarının bu ülkelerde artış göstermesi beklenirken, nüfusun yaşa göre dağılımı ve bireysel satın alma gücüyle ilişkili olarak bu ülkelerde daha çok düşük maliyetli sistemlerin satılması öngörülüyor ki bu noktada ARM'ın maliyet avantajı ön plana çıkıyor.
Tegra platformları için şimdiye kadar 2 milyardan dolardan fazla yatırım yapan ve Tegra 2 ile kazandığı hızlı ivmelenmeyi Tegra 3 ile de sürdürecek gibi görünen Nvidia, yeni PC deneyimlerinin yolda olduğunu, örneğin CoreBench testinde 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunun, Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha hızlı olduğuna dikkat çekiyor. Tabii daha yüksek performansın yanında daha düşük güç tüketimi ve daha düşük maliyetler de platformun avantajları arasında yer alıyor. Texas Instrumentes, Qualcomm ve Samsung gibi üreticiler de PC'ler için ARM işlemci çözümleri geliştirmekteler. Son dönemde özellikle Qualcomm, Snapdragon işlemcili ve Windows 8'li dizüstü bilgisayarları dile getiriyor.
x86 cephesinde sektörün iki dev ismi değişimin farkında. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, PC dünyasının yeniliklere ihtiyaç duyduğunu, ultrabook konseptinin de bu yönde atılmış bir adım olduğunu dile getiriyor. AMD'de ise şirketin başına birkaç ay önce geçen yeni tepe yöneticisi şimdiden temel stratejilerde değişiklik sinyalleri vermiş durumda. Şubat ayında gerçekleştirilecek Finansal Analist Günü'nde AMD, Project Win adını verdiği yeni stratejisini duyuracak. Eski "AMD vs. Intel" savaşının artık bir yere varamayacağını düşünen AMD, yeni fırsatları değerlendirmenin vakti olduğunu ve stratejisini güncelleyeceğini işaret ediyor. Bu noktada Windows 8 sektör adına devrim niteliğinde olacak zira ARM platformu işletim sistemi bazında ilk defa x86 tabanlı rakipleri karşısında benzer bir destek almış olacak.
Uyumluluk ve işletim sistemine yönelik optimizasyonlarda sıkıntı yaşanmazsa eğer, örneğin Intel'in büyük önem verdiği ancak ilk modelleri yüksek maliyetlerle eleştirilen ultrabook'ların ARM tabanlı versiyonlarını 500 doların altında fiyatlarla satın alınabilecek gibi görünüyor ki bu noktada Nvidia Tegra 3'lü Asus Transformer Prime'ın klavyeli tasarımı da buna örnek olarak gösterilebilir. Son bir not olarak "Apple" faktöründen de bahsedelim. Tedarik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle AMD Fusion platformunu kullanmaktan son anda vazgeçtiği konuşulan Apple'ın, önümüzdeki yıllarda kendi tasarladığı ARM işlemcilerini akıllı cihazların dışında MacBook ailesinde de kullanacağı konuşuluyor. Henüz firma tarafından bu yönde yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak geçtiğimiz aylarda çıkan bir haberde şirketin hali hazırda ARM işlemcili MacBook Air örneklerine sahip olduğu öne sürülmüştü.
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Win8 ARM hiçbi şekilde x86 kod çalıştırmayacak haberi düzeltin yada alıntının yapıldığı yer yanlış biliyo. Intel'in Başkan Yardımcısı açıkladı bunu.
Korsanın en çok olduğu ülkeler nereler ve hangi işletim sistemi kullanılıyo? Daha doğrusu PC Notebook Netbook dediğin aletlerde hangi işletim sistemi kullanılıo? Milyonlarca x86 pc/notebook/netbook kullanıcısı var, bunların kaçı varolan kullandıkları programlarla tamamen uyumsuz bi platforma geçmek ister?
ARM PC kullanmak nasıl bişi öğrenmek isterseniz şunu yapın : MP3 vide resim dokumanlarınızı yedekleyin. Sonra temiz sorunsuz kurulan bi linux çekin (ubuntu gibi de olur). Sonra format atın silin ne varsa program vs. kurun linux ubuntu, bundan sonra orda çalışacaksınız. Windowsda oynadığın oyun kullandığn program mı var elveda de.
Kuru cehalete 2 dirhem su serpmek farzdır. Rapor iyimser ve hisselere talep için çıkartılmış yeterince derinliği yok, yada neyse ne. Acer ve Compal'in avantajı için araştırma mı yapmışlar ne. Bi tarafında rapor saçarsan böyle sonuç çıkar, %10 luk pazar payı elde ederse US$658 million gibi şey demişler. 2 sene de de bunu başaracakmış mış, bende oramla güleyim.
CPU nun mimarinin de ne olduğunu bilmeyenler "ay yeni oyuncak geliyo" diye şakşakcılık yaparlar. Öbürü de gelir x86 bitio yaşasın ARM der. Yahu kullandığımız CPU dan yavaş CPU ile gelip bide hiçbişeyi ile uyumlu olmayan bi platformun mu PC sektöründe yer edineceğini sanıyorsunuz? Win8 için 3 5 10 tane uygulama port edilir, geri kalan yüzbinlercesi ne olacak? Windowsun kolay uygulama geliştime platformu 20101010 çıkartıp, programcıların varolan programları 2 dk da Win8 ARM 'ye mi aktarabileceklerini sanıyorsunuz? Şimdiye kadar Windows için yazılan yüzbinlerce programın % kaçının aynı zmanda aynı şekilde çalışabilen Linux versiyonu var? Her kullandığın lazım olan programın aynısının linux versiyonu varmı mesela? Benzeri var, yada bazılarının linux versiyonları da var, hepsi için varmı?
ARM'ın en hızlısı A15 bile sırf MIPS FLOPS gibi değerlerle karşılaştırırsanız çok gerilerde. Nvidanın Tegra3 demosu var elma armut karşılaştırıyor sonra T7200 den hızlı diyor, farklı mimarileri farklı compilerler ile karşılaştırıp kendi ürününü avantajlı göstermeye kasıyorsun, Olacak iş değil. 3.3 ghz Bir core2 duo'nun 26.64 GFLOPS işleme kapasitesi var ( 4 FLOPS/Clock × 3.33GHz × 2), varın 2ghz'i hesaplayın(16GFLOP). ARM da buna yaklaşacak mimari yok.
Elimizdekilerden çok daha yavaş ve hiç de öyle ucuz olmayan bi platform var, üstüne üstlük bide elimizdeki hiçbişeyle uyumlu dğeil, bu mu gelicek %10 pazar payı alacak?
CPU GPU Anakartı girdisi çıktısı vs.'si hepsi bütün board fiyatı kaç para olacak ki varolan PC'den insanlar vazgeçsin. Buyrun burdan gelin şu an ofis gibi işler için her halta yarıcak Athlon II x2 255 + 760g anakart yada E5700 + G41 vs. gibi seçenekler var, bunların fiyatları 80$ civarında.Sen bana bundan 1.5-2 kat hızlı sistemi 20$a ver, ben çıkıp işportada satmazsam nolayım.
Kim bunları bırakıp gökten inmiş desteği olayan platforma yönelsin. Bizim gibi son kullanıcı yönelmez, yönelemez cascavlak ortada kalır. Intel AMD'yi kesmek için ne dümenler çeviriyo, ARM'nin gelip düşük seviye giriş seviyesinde mi dürtüklemesine izin verir.
Teyzeye PC alacaz, şu an herşeyi çalıştıran 70-80$a cpu+anakart alabiliyoruz. Teyzenin internet mp3 video dışında bi numarası yok. Gidip buna Windows mu kurarsınız linux mu kurarsınız, yada ne alırsınız? 80$ gibi fiyatlara ya çok iyi bi alternatif vericeksin, mesela 50$ veya altı gibi, anca o zman derim ki Teyzenin fazla bişeye ihtiyacı yok bi ARM PC kuralım, ama hiçbişeyle uyumlu olmayacak o da var, hani başkasından destek alması faln gerekirse.
Bu tür haberlere bakarak gaza gelmeyin boşa.
Bundan 5 yıl önce kim öngörebildi bunu? Apple mobil cihazlarında ARM tabanlı kendi işlemcisini kullanıyor. Söylenti o ki MacBook Air'larda kullanmayı planlıyormuş. Hafif, taşınabilir cihazlar istiyor herkes, yani tablet veya ultrabook ayarında cihazlar istiyor. Eğer Windows 8 ARM destekleyecekse iOS'da yaşanan uygulama patlaması neden Windows 8 için yaşanmasın? Microsoft iOS için office 2012 planları yapıyor, kendi işletim sistemi içinde yapacaktır elbette. Olamazmı? Bence olur. Bekleyip görelim.
Aşırı performans ve güç isteyen yazılımlarda(oyun, veri işleme, sunucu, görüntü işleme vs...) zaten kimse x86'yı sallayamaz şu aşamada mümkün değil. Ama ben isterim ARM güçlensin. Çeşitlilik olsun. Boy boy PC olsun, istediğimizi ihtiyacımıza göre alalım.
Derim ben.