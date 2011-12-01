ARM'ın PC pazarındaki payı 2013'de %10'a ulaşabilir

Akıllı telefon ve tabletlerdeki hızlı gelişime bağlı olarak son dönemde en çok konuşulan çip üreticilerinden biri haline gelen ARM, mobil cihazlardaki güçlü varlığını x86 işlemcilerin egemenliğindeki masaüstü ve dizüstü bilgisayar segmentlerine de yansıtabilir. Bilindiği üzere ARM tabanlı işlemciler, yüksek enerji verimliliği ve düşük maliyetler ile ön plana çıkarken, Windows işletim sisteminin masaüstü sürümleri tarafından desteklenmediği ve x86'ya kıyasla çok daha düşük performans gibi nedenlerle şimdiye kadar PC'lerde tercih edilmemişti.

2012 ile birlikte teknoloji dünyasındaki önemli gelişmelerden biri de ARM platformuna yönelik olacak. Beta sürümünün Ocak ayında yayınlanması ve yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulması beklenen Windows 8 işletim sisteminin ARM platformuna destek getirecek olmasından ötürü, Wintel olarak bilinen Windows işletim sistemi ve x86 işlemci birlikteliği yavaş yava kan kaybetmeye başlayacak gibi görünüyor. ARM platformu geriye dönük olarak var olan Windows uygulamalarına destek sunmayacak ancak diğer taraftan desteğe yönelik bir emülatör olup olmayacağı da bilinmiyor. Windows işletim sisteminin kendi içerisindeki tüm uygulamaları çalıştıracak ARM platformu için Morgan Stanley'nin yaptığı araştırma bir hayli ilginç.

Ünlü araştırma kuruluşu IDC, 2013 yılına kadar ARM platformunun PC pazarında %7.5 oranında pazar payına ulaşabileceğini belirtirken, daha iyimser olan Morgan Stanley ise ARM'ın pazar payının %10'a ulaşacağını ifade ediyor ki hali hazırda AMD'nin payı da kategori bazında değişiklik göstermekle birlikte %20 civarında seyrediyor. 30 bilgisayar üreticisi ile yapılan araştırmada, bir kısım üretici ARM platformuna pek şans tanımazken, diğer bir kısım ise yükselişe dikkat çekiyor. Özellikle yeni nesil ARM platformlarınınki buna önümüzdeki yıla çıkacak Cortex-A15 ve 2013 sonu ya da 2014'de pazara girmesi beklenen ARMv8 mimarisini de ekleyebiliriz, ARM'ın düşük maliyetli sistemlere ek olarak daha üst seviyedeki bilgisayarlara da girmesi bekleniyor.

Hiç şüphe yok ki işin bir de ekonomik boyutu var. Küresel ekonomik iklimin bir sonucu olarak bölgesel ve ülkesel bazda çeşitli öngörüler bulunuyor. Bu noktada demografik yapı, kalkınma hızı ve gayri-safi milli hasıla gibi istatistikler üzerinden ülkelerin büyüme hızları hesaplanıyor. BRIC kavramı da işte burada öne çıkıyor ve Brezilya-Rusya, Hindistan ve Çin'in önümüzdeki yıllarda teknoloji de olmak üzere küresel ekonominin daha etkin oyuncıları olacakları düşünülüyor ki bazı araştırmalar da bu ülkeler arasına yer yer Türkiye'nin de dahil edildiğini görüyoruz. Ekonomik büyümeye paralel olarak PC satışlarının bu ülkelerde artış göstermesi beklenirken, nüfusun yaşa göre dağılımı ve bireysel satın alma gücüyle ilişkili olarak bu ülkelerde daha çok düşük maliyetli sistemlerin satılması öngörülüyor ki bu noktada ARM'ın maliyet avantajı ön plana çıkıyor.

Tegra platformları için şimdiye kadar 2 milyardan dolardan fazla yatırım yapan ve Tegra 2 ile kazandığı hızlı ivmelenmeyi Tegra 3 ile de sürdürecek gibi görünen Nvidia, yeni PC deneyimlerinin yolda olduğunu, örneğin CoreBench testinde 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunun, Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha hızlı olduğuna dikkat çekiyor. Tabii daha yüksek performansın yanında daha düşük güç tüketimi ve daha düşük maliyetler de platformun avantajları arasında yer alıyor. Texas Instrumentes, Qualcomm ve Samsung gibi üreticiler de PC'ler için ARM işlemci çözümleri geliştirmekteler. Son dönemde özellikle Qualcomm, Snapdragon işlemcili ve Windows 8'li dizüstü bilgisayarları dile getiriyor.

x86 cephesinde sektörün iki dev ismi değişimin farkında. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, PC dünyasının yeniliklere ihtiyaç duyduğunu, ultrabook konseptinin de bu yönde atılmış bir adım olduğunu dile getiriyor. AMD'de ise şirketin başına birkaç ay önce geçen yeni tepe yöneticisi şimdiden temel stratejilerde değişiklik sinyalleri vermiş durumda. Şubat ayında gerçekleştirilecek Finansal Analist Günü'nde AMD, Project Win adını verdiği yeni stratejisini duyuracak. Eski "AMD vs. Intel" savaşının artık bir yere varamayacağını düşünen AMD, yeni fırsatları değerlendirmenin vakti olduğunu ve stratejisini güncelleyeceğini işaret ediyor. Bu noktada Windows 8 sektör adına devrim niteliğinde olacak zira ARM platformu işletim sistemi bazında ilk defa x86 tabanlı rakipleri karşısında benzer bir destek almış olacak.

Uyumluluk ve işletim sistemine yönelik optimizasyonlarda sıkıntı yaşanmazsa eğer, örneğin Intel'in büyük önem verdiği ancak ilk modelleri yüksek maliyetlerle eleştirilen ultrabook'ların ARM tabanlı versiyonlarını 500 doların altında fiyatlarla satın alınabilecek gibi görünüyor ki bu noktada Nvidia Tegra 3'lü Asus Transformer Prime'ın klavyeli tasarımı da buna örnek olarak gösterilebilir. Son bir not olarak "Apple" faktöründen de bahsedelim. Tedarik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle AMD Fusion platformunu kullanmaktan son anda vazgeçtiği konuşulan Apple'ın, önümüzdeki yıllarda kendi tasarladığı ARM işlemcilerini akıllı cihazların dışında MacBook ailesinde de kullanacağı konuşuluyor. Henüz firma tarafından bu yönde yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak geçtiğimiz aylarda çıkan bir haberde şirketin hali hazırda ARM işlemcili MacBook Air örneklerine sahip olduğu öne sürülmüştü.