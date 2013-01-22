ASB GlassFloor ile LED saha çizgileri geliyor





Ufak spor tesislerinde fazla yer seçeneği olmadığı için saha çizgileri genelde hem basketbol hem voleybol için çizilir. Bu durumdan dolayı da bazen sporcular zorluk çekebilmektedirler. ASB GlassFloor işte bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir teknoloji.

ASB GlassFloor, LED ışık teknolojisinden yararlanan bir yenilik. Zemin, alüminyum çerçeve, seramik yüzey ve altındaki camdan oluşuyor. Seramik yüzey gerçek sahalarda olduğu gibi tahta hissiyatını/tepkilerini sağlıyor ve alttaki LED ışıkları yumuşatarak sporcuların rahatsız olmasını önlüyor. LED teknolojisi ile tamamen programlanabilir bir yapıda olan zemin ile sahaya her türlü salon sporu çizgileri ya da skor tablosu eklenebiliyor.

Bankalar ya da evler için de kullanılabilir bir yapıda olan ASB GlassFloor, birçok farklı kullanım amacını bizlere sunuyor. Ürün hakkında hazırlanmış videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://asbglassfloor.com/index.php

http://asbglassfloor.com/index.php