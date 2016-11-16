Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASELSAN, 5.7 milyar dolar değerinde sipariş aldı

Askeri ve sivil kullanım amaçlı teknolojik sistem çözümleriyle adını tüm dünyaya duyuran ASELSAN, aldığı toplam siparişlerin 5.7 milyar dolar değerine ulaştığını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
1
15
Savunma Sanayi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizin savunma sanayi konusundaki en önemli kuruluşlarının başında gelen ASELSAN, 1 Ocak - 30 Eylül 2016 tarih aralığına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Buna göre kara, hava, deniz ve uzay için yüksek teknolojik çözümler üreten şirketin -2015'in sonu itibariyle- yıllık savunma harcaması, kur etkisinden dolayı 5 yıllık dönem içerisinde 17,1 milyar dolardan 15,3 milyar dolara geriledi.
Yaşanan 1,8 milyar dolarlık bu küçülmeye rağmen sipariş almaya devam eden ASELSAN, geride bıraktığımız 30 Eylül itibariyle toplamda 5,7 milyar dolar değerinde sipariş almayı başardı. Projelerin 4-5 yıla yayılmış uzun vadeli projeler oldukları düşünüldüğünde siparişlerin 2025 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Üretim siparişler doğrultusunda şekilleniyor 

"Savunma sistem teknolojileri" , "Haberleşme ve bilgi teknolojileri", "Mikroelektronik güdüm ve elektro optik" , "Radar ve elektronik harp sistemleri" ve "Ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon" alanlarında projeler üreten ve müşteri istekleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yürüten şirket, ilgili dönemde 2 milyar 149 milyon 754 bin lira satış yaptı. Konsolide net satış tutarının 1 milyar 825 milyon 250 bin lirası yurt içi satışı, 324 milyon 504 bin lirası ise yurt dışı satışı temsil ediyor.
Özellikle belirlenen ülkelerde pazarlama faaliyetlerini arttırarak sürdürülebilir bir büyüme grafiği hedefleyen ASELSAN, stratejik açılımların sürdürülmesiyle müşteri çeşitliliği arttırmak ve riskleri ise minimuma indirmek istiyor. Üstelik üretimin kesintiye uğramaması için yüklenici firma sayısında da iyileştirmeye giden şirket, gerekli finansal tedbirleri gözden geçirmeyi ihmal etmiyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MALTHAEL 3 yıl en beğenilen
Helal olsun umarım katlanarak artar siparişleri .
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
helal olsun tam destek....
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 3 yıl
süper haber
umarım roketsan da gelişir ve uzun menzilli füzeler yapıp satacak noktaya gelir
Tank ve helikopterleri seri üretime geçirirsek çok daha büyük ihracat yapabiliriz
süper haberumarım roketsan da gelişir ve uzun menzilli füzeler yapıp satacak noktaya gelirTank ve helikopterleri seri üretime geçirirsek çok daha büyük ...
Devamını Gör
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mithrilumut 3 yıl
Onurlandırdılar, herkese helal olsun tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
gelişmelerle birlikte katlanarak artacaktır, tebrikler tüm emeği geçenlere
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Helal Olsun Harika Haberler bunlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_GRKM_ 3 yıl
helal olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Projelerin 4-5 yıla yayılmış uzun vadeli projeler oldukları düşünüldüğünde siparişlerin 2025 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Genelde ne zaman bu işler bitecek diye sorduklarında benzer bir hesap yapıyorum.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 3 yıl
İyi iyi devamlarını bekliyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 yıl
Bu tür haberler hoşuma gidiyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 3 yıl
körfez savaşında saddamın hava savunma sistemi bir tüşla kapatılmıştı, şimdi türkiye niye çin rusya'nın peşinde gidiyor sorularını soruyor, işte sebebi bu kendin yapmadığın bir sisteme güvenmek salaklık olur. Şu araplar para verse bizde arge ile yapıp bunlara versek herkez gül gibi yaşıyacak valla.
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memotunc 3 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
körfez savaşında saddamın hava savunma sistemi bir tüşla kapatılmıştı, şimdi türkiye niye çin rusya'nın peşinde gidiyor sorularını soruyor, işte sebebi bu kendin yapmadığın bir sisteme güvenmek salaklık olur. Şu araplar para verse bizde arge ile yapıp bunlara versek herkez gül gibi yaşıyacak valla.

Selam bu bilgiye nasıl ulaştınız acaba kaynak alabilirmiyim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 3 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

körfez savaşında saddamın hava savunma sistemi bir tüşla kapatılmıştı, şimdi türkiye niye çin rusya'nın peşinde gidiyor sorularını soruyor, işte sebebi bu kendin yapmadığın bir sisteme güvenmek salaklık olur. Şu araplar para verse bizde arge ile yapıp bunlara versek herkez gül gibi yaşıyacak valla.

Peşine bizim geliştirdiklerimizle arkamızdan vursalar..
Araptan daha çok arap milliyetçisi olmanın da bu kadarı ..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 3 yıl
Birazdan bizim da(e)nteller de gelir
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 3 yıl
süper haber
umarım roketsan da gelişir ve uzun menzilli füzeler yapıp satacak noktaya gelir
Tank ve helikopterleri seri üretime geçirirsek çok daha büyük ihracat yapabiliriz
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5092 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
savunma sanayii, sipariş ve
6 etiket daha aselsan Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Motorlu taşıtlar için ÖTV tasarısı TBMM’de kabul edildi 3 yıl BMW önümüzdeki sene 100.000 elektrikli araç satışı hedefliyor 3 yıl Total, elektrikli araç dönüşümünde ilk kıvılcımı çaktı 3 yıl Sonar kullanarak iPhone'unuzu kontrol edin 3 yıl Intel sürücüsüz araçlar için 250 milyon dolar bütçe ayırdı 3 yıl Galaxy Note 7 geri mi dönüyor? 3 yıl Vuzix, zengin gerçeklik temelli güneş gözlüğünü CES 2017 fuarına getiriyor 3 yıl TP-Link, akıllı telefondan yönetilebilen yeni VDSL modemi "Archer VR400"ü tanıttı 3 yıl Taiwan Excellence Gaming Cup: GIGABYTE ile röportaj 3 yıl İnternet devleri sahte haber yayınlayanlara savaş açtı 3 yıl Rekabette elini güçlendirmek isteyen Snapchat halka arz için başvuru yaptı 3 yıl Strato’nun Almanya’daki veri merkezini gezdik, sorular sorduk 3 yıl Google artık Türkçe’yi günlük konuşma diline uygun şekilde çevirecek 3 yıl Çin menşeli akıllı cihazların bilgi sızdırdığı iddia ediliyor 3 yıl Yeni Game of Thrones dizisi için görüşmeler sürüyor 3 yıl MSI VR uyumlu dünyanın en küçük bilgisayarını duyurdu 3 yıl iPhone 7 serisine olan ilgi azalıyor 3 yıl Twitter'daki botlar ABD seçim sonuçlarını nasıl etkiledi? 3 yıl Amerika'daki elektrikli araçlara yaya uyarıcısı zorunluluğu geliyor 3 yıl Yavru Vatan'dan yerli otomobil: 5TL maliyetle 100Km gidebilen Günsel Model 1 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN ASELSAN, 5.7 milyar dolar değerinde sipariş aldı Sonraki OnePlus 3T ile tanışın 3 yıl Dün geceki Süper Ay'dan muhteşem kareler 3 yıl 2016 yılında internette 1 dakika içerisinde neler oldu? 3 yıl DOOM baş programcısı Xbox Scorpio için 4K'yı yorumladı 3 yıl Apple artırılmış gerçeklik desteğine sahip akıllı gözlük geliştiriyor 3 yıl Apple’ın görkemli tarihi 300$’lık bu kitapta 3 yıl Jaguar’dan Tesla Model X’e rakip geldi: I-Pace 3 yıl Yaprak ve Yağmur kardeşlerin pati temizleme cihazı ABD’den patent aldı 3 yıl Yolcu uçağı drone yüzünden düşme tehlikesi atlattı 3 yıl Android'in artık resmi Instagram hesabı var 3 yıl WhatsApp görüntülü görüşme özelliği herkese açılıyor 3 yıl MacOS Sierra’daki Safari’de büyük açık 3 yıl Matrix PowerWatch ile akıllı saatlerde şarj sorunu tarihe gömülüyor 3 yıl Tamamen elektrikle çalışan çöp kamyonları geliyor 3 yıl Huawei Mate 9 Pro: Asıl amiral gemisi 3 yıl Nükleer füzyonla ilgili bilmeniz gereken her şey bu 6 dakikalık muhteşem videoda 3 yıl BTK, sosyal medyada dolaşan "radyasyon" iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı 3 yıl Türk araştırmacılar 400 dolarlık bordan 4 milyon dolarlık yakıt katkısı ürettiler 3 yıl Visual Studio platformu Mac’e geliyor 3 yıl ROME: Total War iPad’e geldi çok yakında Android’de! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim