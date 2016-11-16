ASELSAN, 5.7 milyar dolar değerinde sipariş aldı

Ülkemizin savunma sanayi konusundaki en önemli kuruluşlarının başında gelen ASELSAN, 1 Ocak - 30 Eylül 2016 tarih aralığına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Buna göre kara, hava, deniz ve uzay için yüksek teknolojik çözümler üreten şirketin -2015'in sonu itibariyle- yıllık savunma harcaması, kur etkisinden dolayı 5 yıllık dönem içerisinde 17,1 milyar dolardan 15,3 milyar dolara geriledi.

Yaşanan 1,8 milyar dolarlık bu küçülmeye rağmen sipariş almaya devam eden ASELSAN, geride bıraktığımız 30 Eylül itibariyle toplamda 5,7 milyar dolar değerinde sipariş almayı başardı. Projelerin 4-5 yıla yayılmış uzun vadeli projeler oldukları düşünüldüğünde siparişlerin 2025 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Üretim siparişler doğrultusunda şekilleniyor

"Savunma sistem teknolojileri" , "Haberleşme ve bilgi teknolojileri", "Mikroelektronik güdüm ve elektro optik" , "Radar ve elektronik harp sistemleri" ve "Ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon" alanlarında projeler üreten ve müşteri istekleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yürüten şirket, ilgili dönemde 2 milyar 149 milyon 754 bin lira satış yaptı. Konsolide net satış tutarının 1 milyar 825 milyon 250 bin lirası yurt içi satışı, 324 milyon 504 bin lirası ise yurt dışı satışı temsil ediyor.

Özellikle belirlenen ülkelerde pazarlama faaliyetlerini arttırarak sürdürülebilir bir büyüme grafiği hedefleyen ASELSAN, stratejik açılımların sürdürülmesiyle müşteri çeşitliliği arttırmak ve riskleri ise minimuma indirmek istiyor. Üstelik üretimin kesintiye uğramaması için yüklenici firma sayısında da iyileştirmeye giden şirket, gerekli finansal tedbirleri gözden geçirmeyi ihmal etmiyor.