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ASELSAN, F-16'lar için AESA radarı üretecek

F-16 radarlarının yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla ASELSAN, F-16 AESA burun radarı geliştirecek. İşte detaylar:
1 ay
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10
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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F-16’lar için geçtiğimiz ay elektronik koruma kalkanı üreten ve montajını yapan ASELSAN şimdi de F-16 radarlarının modernizasyonunu gerçekleştirecek.

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 uçaklarının Aktif Faz Dizili Anten (AESA) teknolojisine sahip yeni nesil radarlara uyumu ihtiyacının yerli çözümle karşılanması amacıyla F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi’ni başlatıldı.

ASELSAN tarafından öz kaynaklarla geliştirilecek radar, F-16 uçakları için kritik olan hedef arama, takip, hassas takip, SAR gibi hava-hava ve hava-yer işlevlerini aynı anda icra edebilecek. AESA anten yapısına sahip, taşınabilir erken ihbar radar sistemlerinin kritik tasarım aşaması tamamlanırken, birimlerinin üretim ve doğrulamalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Radar faaliyet sahasında yürütülen çalışmalarla Türk Hava Kuvvetleri ihtiyaçlarının gelişmiş teknolojiye sahip, özgün sistemlerle karşılanmasının yanı sıra, radar sistemlerinin yurt dışına satıs¸ının gerçekleştirilmesi ve faaliyet alanının sivil radar uygulamalarıyla genişletilmesi hedefleniyor.

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16'ların füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II sistemi, geçtiğimiz ay envanterdeki uçaklar üzerinde kullanılmaya başlandı. SPEWS-II sistemi, F-16 savaş uçaklarını radar güdümlü füzelere karşı koruyacak.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/f-16lar-aselsan-ile-gorecek/1427265 Yorum Yaz
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İstiklalFMK 1 ay en beğenilen
AESA'nın Türkçe karşılığı Aktif Faz Dizinli Anten değil. Türkçe olarak "Elektronik Taramalı Aktif Dizin " açıklaması kullanılıyor. İngilizcesi ise "Active Electronically Scanned Array" . Yani Anten nereden çıktı anlamadım. Düzeltmeniz iyi olur.
AESA'nın Türkçe karşılığı Aktif Faz Dizinli Anten değil. Türkçe olarak "Elektronik Taramalı Aktif Dizin " açıklaması kullanılıyor. İngilizcesi ise "Active Elect...
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DH Misafiri 1 ay
Yav bu aktif elektronik taramalı dizin antenli radar deyin geçin.
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The white warrior 1 ay
F35 lerin verilmemesine karşı önlem alınıyor.
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Krone 1 ay
Modlaya modlaya F-35 kıvamına getireceğiz herhalde.
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canguler917 1 ay
silahları gövde içerisinde gizli olsaydı, f-16 bu kadar modernizasyonla 5.nesil jetler arasına girmişti
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SEO-Uzmanı 1 ay
"Windows XP" bile bu kadar güncelleme almadı be yaw ! :)
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The.Mafia 1 ay
ASELSAN Türkiye için çok önemli savaş teknolojisinde bir numaralar
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smart1978 1 ay
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İstiklalFMK 1 ay en beğenilen
AESA'nın Türkçe karşılığı Aktif Faz Dizinli Anten değil. Türkçe olarak "Elektronik Taramalı Aktif Dizin " açıklaması kullanılıyor. İngilizcesi ise "Active Electronically Scanned Array" . Yani Anten nereden çıktı anlamadım. Düzeltmeniz iyi olur.
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theJuDGe_41 1 ay İstiklalFMK
Sizin dediğiniz çeviri de doğru. Ben ASELSAN'ın çevirisini kullandım. İkisi de aynı anlama çıkıyor. ASELSAN'ın kendi paylaştığı belgelerdeki tam çeviri şu şekilde: Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Anten
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radar, aselsan ve
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