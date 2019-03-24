ASELSAN, F-16'lar için AESA radarı üretecek

F-16’lar için geçtiğimiz ay elektronik koruma kalkanı üreten ve montajını yapan ASELSAN şimdi de F-16 radarlarının modernizasyonunu gerçekleştirecek.

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 uçaklarının Aktif Faz Dizili Anten (AESA) teknolojisine sahip yeni nesil radarlara uyumu ihtiyacının yerli çözümle karşılanması amacıyla F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi’ni başlatıldı.

ASELSAN tarafından öz kaynaklarla geliştirilecek radar, F-16 uçakları için kritik olan hedef arama, takip, hassas takip, SAR gibi hava-hava ve hava-yer işlevlerini aynı anda icra edebilecek. AESA anten yapısına sahip, taşınabilir erken ihbar radar sistemlerinin kritik tasarım aşaması tamamlanırken, birimlerinin üretim ve doğrulamalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Radar faaliyet sahasında yürütülen çalışmalarla Türk Hava Kuvvetleri ihtiyaçlarının gelişmiş teknolojiye sahip, özgün sistemlerle karşılanmasının yanı sıra, radar sistemlerinin yurt dışına satıs¸ının gerçekleştirilmesi ve faaliyet alanının sivil radar uygulamalarıyla genişletilmesi hedefleniyor.

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16'ların füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II sistemi, geçtiğimiz ay envanterdeki uçaklar üzerinde kullanılmaya başlandı. SPEWS-II sistemi, F-16 savaş uçaklarını radar güdümlü füzelere karşı koruyacak.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/f-16lar-aselsan-ile-gorecek/1427265