Alçak irtifa radarı ASELSAN ALP 100-G sisteminde ilk kabul gerçekleşti

ALP 100-G’de ilk kabul
ASELSAN, yürütülen geçici kabul test faaliyetlerinin Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde sonuçlandığını bildirdi. Bu kritik aşama, altı ayı aşkın süredir gerçekleşen yoğun altyapı, kurulum ve sistem testlerinin ardından tamamlandı. Radar sisteminin zorlu operasyonel şartlarda güvenilirliği, saha performansı, hedef tespit ve takip kabiliyeti gibi yetkinlikleri detaylı testlerden geçirilerek doğrulandı.
Aktarılanlara göre gelişmiş tespit algoritmaları ve yüksek hassasiyetli izleme kapasitesiyle ALP 100-G, modern muharebe sahasında önemli bir kuvvet çarpanı olacak.
Bu kritik kabulle birlikte, ALP 100-G Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma ağına (Çelik Kubbe) güç katacak önemli bir teknoloji olarak envantere giriyor.
Hava savunmasında oyun değiştiren ALP 100-G, AESA teknolojisiyle hava tehditlerini üç boyutlu takip ediyor, sahada yüksek mobilite ve hızlı operasyon kabiliyeti sunuyor. İlerleyen dönemde, sistemin daha geniş çaplı olarak operasyonel kullanıma alınması ve seri üretim sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.
ASELSAN ALP 100-G neler sunuyor
Sistemi, orta/uzun menzilde (>100NM) ve alçak/orta/yüksek irtifada hedefler için tespit ve takip fonksiyonunu yerine getirirken sisteme tam entegre olarak Mod5/S IFF Sorgulayıcı kullanılabiliyor.
8x8 taktik tekerlekli araç üzerinde güç ve haberleşme alt birimleri ile birlikte taşınmakta olan sistem, yüksek mobiliteye sahip. Bu sayede A400M uçakları ile sevkiyatı yapılabilmekte. Sistem sadece iki personel tarafından, 15 dakika içinde çalışır hale veya nakliye durumuna alınabiliyor.
Sistem roket ve havan mühimmatı gibi balistik hedefleri tespit edip uyarı verirken özel silah tespit modu sayesinde ise, atım ve düşüm noktaları bildirilen düşman ateşinin etkin biçimde karşı ateş altına alınmasına destek veriyor.
Yetenekler
- Savaş uçağı, helikopter, İHA ve seyir füzelerinin 3 boyutlu tespit ve takibi
- Çoklu hedef takibi
- Hedef sınıflandırma
- Mod-5 IFF ile hedef kimliklendirme
- Karıştırıcı tespit ve takibi
- Komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetim
Teknik Özellikler
- İşletim Frekansı: S-Bant
- İz kapasitesi: > 1000
- Yanca Kapsama: 360°
- Yükseliş Kapsama: -6° / +70°
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.
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