Alçak irtifa radarı ASELSAN ALP 100-G sisteminde ilk kabul gerçekleşti

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Tam Boyutta Gör Çok Fonksiyonlu AESA teknolojisine sahip Alçak İrtifa Radar Sistemi ALP 100-G, ölçeklenebilir S-Bant radar ailesinin bir üyesi olarak ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Savunma sanayisinin önemli neferlerinden olan ASELSAN tarafından yapılan açıklamada ALP 100-G özelinde gerçekleştirilen kapsamlı test ve değerlendirme süreçlerinin ardından ilk sistem kabulünü tamamlandığı duyuruldu.

ALP 100-G’de ilk kabul

ASELSAN, yürütülen geçici kabul test faaliyetlerinin Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde sonuçlandığını bildirdi. Bu kritik aşama, altı ayı aşkın süredir gerçekleşen yoğun altyapı, kurulum ve sistem testlerinin ardından tamamlandı. Radar sisteminin zorlu operasyonel şartlarda güvenilirliği, saha performansı, hedef tespit ve takip kabiliyeti gibi yetkinlikleri detaylı testlerden geçirilerek doğrulandı.

Aktarılanlara göre gelişmiş tespit algoritmaları ve yüksek hassasiyetli izleme kapasitesiyle ALP 100-G, modern muharebe sahasında önemli bir kuvvet çarpanı olacak.

Bu kritik kabulle birlikte, ALP 100-G Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma ağına (Çelik Kubbe) güç katacak önemli bir teknoloji olarak envantere giriyor.

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Hava savunmasında oyun değiştiren ALP 100-G, AESA teknolojisiyle hava tehditlerini üç boyutlu takip ediyor, sahada yüksek mobilite ve hızlı operasyon kabiliyeti sunuyor. İlerleyen dönemde, sistemin daha geniş çaplı olarak operasyonel kullanıma alınması ve seri üretim sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

ASELSAN ALP 100-G neler sunuyor

Tam Boyutta Gör Çok Fonksiyonlu AESA teknolojisine sahip Alçak İrtifa Radar Sistemi ALP 100-G, kara konuşlu hava savunma sistemleri için ana arama radarı ve uzun menzilli radarlar için tamamlayıcı (gap filler) olarak görev alabiliyor.

Sistemi, orta/uzun menzilde (>100NM) ve alçak/orta/yüksek irtifada hedefler için tespit ve takip fonksiyonunu yerine getirirken sisteme tam entegre olarak Mod5/S IFF Sorgulayıcı kullanılabiliyor.

8x8 taktik tekerlekli araç üzerinde güç ve haberleşme alt birimleri ile birlikte taşınmakta olan sistem, yüksek mobiliteye sahip. Bu sayede A400M uçakları ile sevkiyatı yapılabilmekte. Sistem sadece iki personel tarafından, 15 dakika içinde çalışır hale veya nakliye durumuna alınabiliyor.

Sistem roket ve havan mühimmatı gibi balistik hedefleri tespit edip uyarı verirken özel silah tespit modu sayesinde ise, atım ve düşüm noktaları bildirilen düşman ateşinin etkin biçimde karşı ateş altına alınmasına destek veriyor.

Yetenekler

Savaş uçağı, helikopter, İHA ve seyir füzelerinin 3 boyutlu tespit ve takibi

Çoklu hedef takibi

Hedef sınıflandırma

Mod-5 IFF ile hedef kimliklendirme

Karıştırıcı tespit ve takibi

Komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetim

Teknik Özellikler

İşletim Frekansı: S-Bant

İz kapasitesi: > 1000

Yanca Kapsama: 360°

Yükseliş Kapsama: -6° / +70°

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Alçak irtifa radarı ASELSAN ALP 100-G sisteminde ilk kabul