ASELSAN arazide yüksek perfomans sağlayan Askeri Yürüyüş Asistanını tanıttı

Askeri Yürüyüş Asistanı adı verilen ürünü yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi eforlu aktivitelerde destek olarak personelin daha iyi performans göstermesini sağlıyor.

Kullanıcısına uyumu ve hareket kabiliyeti yüksek olan ASYA, ani hareketleri direnç göstermeden gerçekleştirirken en zorlu şartlarda devreye girerek kullanıcısının performansını artıyor.

Hafif ve sağlam yapısıyla ön plana çıkan yürüyüş asistanı, zorlu arazilerde askerlerin yardımcısı olmak üzere tasarlandı. Aynı zamanda arazideki yürüyüş sırasında gerçekleşen sakatlanmaları da azaltan ASYA, oldukça sessiz ve yorulmaya karşı direnci artırıyor.

Personelin kullandığı standart ekipmanların kullanımını engellemeyen ürün, diğer giyilebilir teknolojilerle entegre bir şekilde kullanılabiliyor. Yine ASELSAN tarafından geliştirilen CENKER'le birlikte kullanılabilen yürüyüş asistanı ile mehmetçiğin düşmandan bir adım önde olması hedefleniyor.