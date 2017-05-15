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ASELSAN arazide yüksek perfomans sağlayan Askeri Yürüyüş Asistanını tanıttı

ASELSAN, Özel Kuvvetler Komutanlığı başta olmak üzere operasyonel faaliyet gösteren askerlerin hareket kabiliyetini artırmak ve yürüyüşüne yardımcı olmak amacıyla ASYA'yı geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,9b
1
21
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Askeri Yürüyüş Asistanı adı verilen ürünü yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi eforlu aktivitelerde destek olarak personelin daha iyi performans göstermesini sağlıyor.
Kullanıcısına uyumu ve hareket kabiliyeti yüksek olan ASYA, ani hareketleri direnç göstermeden gerçekleştirirken en zorlu şartlarda devreye girerek kullanıcısının performansını artıyor.
Hafif ve sağlam yapısıyla ön plana çıkan yürüyüş asistanı, zorlu arazilerde askerlerin yardımcısı olmak üzere tasarlandı. Aynı zamanda arazideki yürüyüş sırasında gerçekleşen sakatlanmaları da azaltan ASYA, oldukça sessiz ve yorulmaya karşı direnci artırıyor.
Personelin kullandığı standart ekipmanların kullanımını engellemeyen ürün, diğer giyilebilir teknolojilerle entegre bir şekilde kullanılabiliyor. Yine ASELSAN tarafından geliştirilen CENKER'le birlikte kullanılabilen yürüyüş asistanı ile mehmetçiğin düşmandan bir adım önde olması hedefleniyor.

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Karargaht 2 yıl en beğenilen
Türkiye ülke statüsünden çıkıp silikon vadisi mi oldu naptı. Bu ne hız arkadaş, helal olsun ne diyelim.
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Colouse 2 yıl
Nano suit bekliyoruz :p
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
ASELSAN : Yapmayın, utanıyorum :)
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Barerkican 2 yıl
Bu teknolojiler ileride çok daha gelişecek ve belki de askerlerin olmazsa olmazı olacak..Ürün ne kadar başarılı bilmiyoruz ama Aselsan'ın bu konuda kafa yorası bile güzel.
Tabi bir de gerçeklere değinmek gerekiyor. 2009 yılında doğuda askerlik yaparken harekata şıkan özel harekatçılar (JÖH) kendi botlarını dahi kendi alıyordu çünkü ordunun verdiği botlar karlı dağlarda suyu anında içine çekiyor ve dayanılması imkansız hale geliyordu...Bu sadece küçük bir örnek..Şimdiki durum nedir bilmiyorum ama önce mevcut standart donanımları layıkıyle sağlamak lazım Mehmetçik için.
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10ff 2 yıl
helal vallahi. bunca üzücü haberden sonra bu gelişmeleri görebilmek gerçekten sevindirici ve gurur verici. umarım devamı gelir. savunma sanayisi demek sesi çıkan bir ülke demek.
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zultaran 2 yıl
CMC 660 heavy Combat suit +quad K2 Grenade launcer
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renkci 2 yıl
İstemezükçü kemalist zihniyet bunu bile eleştirmiş. Pes doğrusu
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smart1978 2 yıl
2009 yilinda Amerika zaten bunu yapmisti ...
ipfs.io/...
Amerika da DARPA ilk baslangici 2001 dir.
Turkiye bu alanda cok cok geride kalmistir ...
thoughtco.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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muroooo19 2 yıl smart1978
smart1978

2009 yilinda Amerika zaten bunu yapmisti ...


ipfs.io/...


Amerika da DARPA ilk baslangici 2001 dir.


Turkiye bu alanda cok cok geride kalmistir ...

thoughtco.com/...

geride kalmak yapmıycamız anlamına gelmez. Ve aselsan öyle bir teknoloji yaratır ki abd nin bile önüne geçebiliriz. Tek eksiğimiz kendine güven!!!!
1 Yanıt Yanıtla +1
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ULYSES 2 yıl
Şunların yaygınlaşıp sanayide de kullanılması lazım. Özellikle bakım onarım ustalarında bel sakatlıklarından geçilmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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porsoro 2 yıl ULYSES
ULYSES
Şunların yaygınlaşıp sanayide de kullanılması lazım. Özellikle bakım onarım ustalarında bel sakatlıklarından geçilmiyor.

Hocam pekcok gelişme askeri ihtiyaclarla baslar sonra sivillesir. En bariz örneği navigasyon cihazları.
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huseyincarnege 2 yıl
yakında demir adamda yaparlar
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kadirirdem 2 yıl
İşte bize böyle gelin helal olsun
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gokuba 2 yıl
Hiç bir şey yaptıkları yok saf herifler, koyun halkın gözünü boyamaya devam ediyorlar... Adaletin, gerçeğin, sanatın ve insanlığın olmadığı yerde hiç bir şey olmaz
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cagdas70 2 yıl
Türkiye'de böyle şeyler yapılır mıydı?!!
Çağ atladık maaşallah.
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