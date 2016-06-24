ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı

Haber Müdürü
Hem yerel hem de küresel ölçekte ses getiren işlere imza atan ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yaptığı açıklama ile bir tanesi yurt dışı ikisi de yurt içi olmak üzere iki önemli anlaşmaya imza attığını duyurdu. Detayları paylaşılmayan ilk anlaşmada yurt dışındaki bir müşteriye 49 Milyon 181 Bin 592 Dolar tutarında haberleşme teçhizatı üretilecek. Bu siparişe ilişkin teçhizatların teslimatı ise 2016 – 2018 yılları arasında gerçekleştirilecekmiş.
ASELSAN’ın diğer iki anlaşması ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılmış. 285 Milyon TL ve 210 Milyon TL olmak üzere iki ayrı sözleşme imzalanmış. Bu sözleşme kapsamında ise ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ihtiyacı olan radar sistemleri tedarikini 2017 – 2023 yılları arasında gerçekleştirmiş olacak.
Anlaşmanın detaylarına ilişkin olarak kesin bir bilgi bulunmazken silahlı kuvvetlerin envanterinde yer alan ve ASELSAN tarafından üretilen Hava Savunma Radarları, Keşif – Gözetleme Radarları ve Silah Tespit Radarları gibi sistemler hali hazırda aktif olarak özellikle sınır bölgelerinde görev yapıyor.
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Yabancı bilişim platformlarında da darpa ve benzeri firmalarla ilgili gelişmeler haber olabiliyor evet, fakat o platformlarda haberleri yapılan şeyler genelde otonom ürünler veya yapay zekayı da ilgilendiren şeyler yani ne bileyim teknoloji ile de alakalı şeyler genelde.
ama sizin haberleriniz saf militarizmle ilgili haberler savaş teknolojisi denen bişey var diye bunu teknolojik ilerleme gibi yansıtmak saçmalık. tamam sonuçta bir çok ürünün geliştirmesi savaş dönemlerinde gerçekleşmiş felan ama bu haberler hep silahlar füzeler savaş uçakları savaş helikopterleri üzerine ve burası teknoloji sitesi/forumu.
yani milliyetçiliğin yaygnlığından ötürü okunma potansiyeli fazla diye saçma sapan askeri haberleri görmek inanın soğutuyor insanı teknolojiden de herşeyden de.
yani şurada zaman geçiren insanların bari teknolojiyle bilimle ilgilenen makul, barışçıl, humanist insanlar olmasını umuyor insan ama platformun kendisi bile alakasız biçimde militarist şeylere meraklı gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri..
Adın bile "muleci"
Zoruna gitmesini anlıyorum diğer arkadaşlarında biraz düşünmesini ve bu haberlerden kimlerin acaba rahatsız olabileceğini birazcık daha detaylı düşünmesini bekliyorum.
Ben bu haberlerden bir Türk olarak gurur duyuyorsam ve sende bu haberlerden rahatsız oluyorsan aramızdaki fark işte tamda burada demektir. Zaten zatınızı isminizden ele veriyorsunuz..
Beğenemediyseniz, ZORUNUZA gittiyse HADİ BAŞKA FORUMA...
YALLAH...