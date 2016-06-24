ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı





Hem yerel hem de küresel ölçekte ses getiren işlere imza atan ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yaptığı açıklama ile bir tanesi yurt dışı ikisi de yurt içi olmak üzere iki önemli anlaşmaya imza attığını duyurdu. Detayları paylaşılmayan ilk anlaşmada yurt dışındaki bir müşteriye 49 Milyon 181 Bin 592 Dolar tutarında haberleşme teçhizatı üretilecek. Bu siparişe ilişkin teçhizatların teslimatı ise 2016 – 2018 yılları arasında gerçekleştirilecekmiş.

ASELSAN’ın diğer iki anlaşması ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılmış. 285 Milyon TL ve 210 Milyon TL olmak üzere iki ayrı sözleşme imzalanmış. Bu sözleşme kapsamında ise ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ihtiyacı olan radar sistemleri tedarikini 2017 – 2023 yılları arasında gerçekleştirmiş olacak.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin olarak kesin bir bilgi bulunmazken silahlı kuvvetlerin envanterinde yer alan ve ASELSAN tarafından üretilen Hava Savunma Radarları, Keşif – Gözetleme Radarları ve Silah Tespit Radarları gibi sistemler hali hazırda aktif olarak özellikle sınır bölgelerinde görev yapıyor.