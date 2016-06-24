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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı

ASELSAN, biri yurt dışından olmak üzere üç büyük anlaşmaya imza attığını duyurdu. KAP’a bildirilen anlaşmalar haberleşme ve radar sistemlerini kapsıyor. İşte detaylar:
2 yıl
10,5b
1
44
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı

Hem yerel hem de küresel ölçekte ses getiren işlere imza atan ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yaptığı açıklama ile bir tanesi yurt dışı ikisi de yurt içi olmak üzere iki önemli anlaşmaya imza attığını duyurdu. Detayları paylaşılmayan ilk anlaşmada yurt dışındaki bir müşteriye 49 Milyon 181 Bin 592 Dolar tutarında haberleşme teçhizatı üretilecek. Bu siparişe ilişkin teçhizatların teslimatı ise 2016 – 2018 yılları arasında gerçekleştirilecekmiş.

ASELSAN’ın diğer iki anlaşması ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılmış. 285 Milyon TL ve 210 Milyon TL olmak üzere iki ayrı sözleşme imzalanmış. Bu sözleşme kapsamında ise ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ihtiyacı olan radar sistemleri tedarikini 2017 – 2023 yılları arasında gerçekleştirmiş olacak.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin olarak kesin bir bilgi bulunmazken silahlı kuvvetlerin envanterinde yer alan ve ASELSAN tarafından üretilen Hava Savunma Radarları, Keşif – Gözetleme Radarları ve Silah Tespit Radarları gibi sistemler hali hazırda aktif olarak özellikle sınır bölgelerinde görev yapıyor.

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FatihAsl 2 yıl en beğenilen
Başarılarının devamını diliyorum
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multeci 2 yıl
donanımhaber anasayfasında bir süredir savunma sanayi ile ilgili haberler görüyorum silahlarla, tanklarla, füzelerle vs ilgili haberler.
Yabancı bilişim platformlarında da darpa ve benzeri firmalarla ilgili gelişmeler haber olabiliyor evet, fakat o platformlarda haberleri yapılan şeyler genelde otonom ürünler veya yapay zekayı da ilgilendiren şeyler yani ne bileyim teknoloji ile de alakalı şeyler genelde.
ama sizin haberleriniz saf militarizmle ilgili haberler savaş teknolojisi denen bişey var diye bunu teknolojik ilerleme gibi yansıtmak saçmalık. tamam sonuçta bir çok ürünün geliştirmesi savaş dönemlerinde gerçekleşmiş felan ama bu haberler hep silahlar füzeler savaş uçakları savaş helikopterleri üzerine ve burası teknoloji sitesi/forumu.
yani milliyetçiliğin yaygnlığından ötürü okunma potansiyeli fazla diye saçma sapan askeri haberleri görmek inanın soğutuyor insanı teknolojiden de herşeyden de.

yani şurada zaman geçiren insanların bari teknolojiyle bilimle ilgilenen makul, barışçıl, humanist insanlar olmasını umuyor insan ama platformun kendisi bile alakasız biçimde militarist şeylere meraklı gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri..
donanımhaber anasayfasında bir süredir savunma sanayi ile ilgili haberler görüyorum silahlarla, tanklarla, füzelerle vs ilgili haberler.Yabancı bilişim ...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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Batuist 2 yıl
multeci
donanımhaber anasayfasında bir süredir savunma sanayi ile ilgili haberler görüyorum silahlarla, tanklarla, füzelerle vs ilgili haberler. Yabancı bilişim platformlarında da darpa ve benzeri firmalarla ilgili gelişmeler haber olabiliyor evet, fakat o platformlarda haberleri yapılan şeyler genelde otonom ürünler veya yapay zekayı da ilgilendiren şeyler yani ne bileyim teknoloji ile de alakalı şeyler genelde. ama sizin haberleriniz saf militarizmle ilgili haberler savaş teknolojisi denen bişey var diye bunu teknolojik ilerleme gibi yansıtmak saçmalık. tamam sonuçta bir çok ürünün geliştirmesi savaş dönemlerinde gerçekleşmiş felan ama bu haberler hep silahlar füzeler savaş uçakları savaş helikopterleri üzerine ve burası teknoloji sitesi/forumu. yani milliyetçiliğin yaygnlığından ötürü okunma potansiyeli fazla diye saçma sapan askeri haberleri görmek inanın soğutuyor insanı teknolojiden de herşeyden de. yani şurada zaman geçiren insanların bari teknolojiyle bilimle ilgilenen makul, barışçıl, humanist insanlar olmasını umuyor insan ama platformun kendisi bile alakasız biçimde militarist şeylere meraklı gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri..

Adın bile "muleci"
Zoruna gitmesini anlıyorum diğer arkadaşlarında biraz düşünmesini ve bu haberlerden kimlerin acaba rahatsız olabileceğini birazcık daha detaylı düşünmesini bekliyorum.
Ben bu haberlerden bir Türk olarak gurur duyuyorsam ve sende bu haberlerden rahatsız oluyorsan aramızdaki fark işte tamda burada demektir. Zaten zatınızı isminizden ele veriyorsunuz..
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YALLAH...
multecidonanımhaber anasayfasında bir süredir savunma sanayi ile ilgili haberler görüyorum silahlarla, tanklarla, füzelerle vs ilgili haberler....
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Not Today! 2 yıl
Şu haberden bile din tartışması çıktı ya pes.
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muratkaya 2 yıl
Ne çok hain varmış şu memlekette. Bu haberi militarizm diyerek eleştiren romantik mi ararsın yoksa aselsan dışardan alıp montaj yapıyormuş diyen cahil mi ararsın hepsi buraya çöreklenmiş.
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RaptorFX 2 yıl
Yorumlar çok fena. Fena yerlere gidiyoruz çok fena...
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ihsando77 2 yıl
saraybosnadaki,ıraktaki, afganistandaki, suriyedeki v.s barış sever insanlar, onları koruyabilecek güçte devletleri olmadığından dolayı bugün inim inim inliyor. savaş sanayine karşı olanlar genelde sol kafasındaki arkadaşlar. Birileri bu arkadaşlara kendileri gibi herkesin barış meraklarısı olmadığını anlatması ve kafalarını kaldırıp etrafta ne kadar saldırgan devlet olduğunu görmeleri, anlamaları gerekir. dahada önemlisi bu devletler yada kartelleri durdurmak için barış sözcüklerini kullanmak havaya yada suya yazı yazmak gibi birşey. ho güzel ama işlevsiz.. geri kalan tek şey kalıyor bildiğin saf güç..ekonomik,siyasal ve son kertede kullanılacak askeri güç. Dünya dediğimiz yer maalesef çiçeklerden böceklerden ve pembe panjurlu evlerden, aşktan meşkten oluşmuyor. olsaydı iyiydi ama yok. Özelliklede bu coğrafyada..bunu görememek ileri derecede körlük, şaşılık aptallık cahillik artık ne denirse, bunlardan birini olmayı gerektirir..savunma sanayimize montaj filan diyenlerini çinin sanayisinin geliştirmek için izlediği yolu incelemelerinide ayrıca tavsiye ederim.Japonlar ve amerikalılar dahil pek çok ülke taklit, proje çalma yönetmelerini kullanmıştır. belli bir güce gelincede diğer ülkelere ahkam kesmeleri bunları yapmadıkları anlamına gelmez. bu bir yarış bir yerden başlnamsı gerekiyordu ve başlandı..öenmli olan yüksek tempoyle devam etmesi.Ben bu ülkenin çıkarı gözlüğünden baktığımdan yapılan her olumlu adımla gurur duyarım.
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Master_Evil 2 yıl
bende anlamadım haberi, görseldeki ne mesela, yinede hayırlı olsun
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murat1981pls 2 yıl
multeci
donanımhaber anasayfasında bir süredir savunma sanayi ile ilgili haberler görüyorum silahlarla, tanklarla, füzelerle vs ilgili haberler. Yabancı bilişim platformlarında da darpa ve benzeri firmalarla ilgili gelişmeler haber olabiliyor evet, fakat o platformlarda haberleri yapılan şeyler genelde otonom ürünler veya yapay zekayı da ilgilendiren şeyler yani ne bileyim teknoloji ile de alakalı şeyler genelde. ama sizin haberleriniz saf militarizmle ilgili haberler savaş teknolojisi denen bişey var diye bunu teknolojik ilerleme gibi yansıtmak saçmalık. tamam sonuçta bir çok ürünün geliştirmesi savaş dönemlerinde gerçekleşmiş felan ama bu haberler hep silahlar füzeler savaş uçakları savaş helikopterleri üzerine ve burası teknoloji sitesi/forumu. yani milliyetçiliğin yaygnlığından ötürü okunma potansiyeli fazla diye saçma sapan askeri haberleri görmek inanın soğutuyor insanı teknolojiden de herşeyden de. yani şurada zaman geçiren insanların bari teknolojiyle bilimle ilgilenen makul, barışçıl, humanist insanlar olmasını umuyor insan ama platformun kendisi bile alakasız biçimde militarist şeylere meraklı gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri..

Allah korusun savaş falan cıkarsa sen teslım olursun..yaktıgın oksıjene yazık
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x2yk 2 yıl
multeci
donanımhaber anasayfasında bir süredir savunma sanayi ile ilgili haberler görüyorum silahlarla, tanklarla, füzelerle vs ilgili haberler. Yabancı bilişim platformlarında da darpa ve benzeri firmalarla ilgili gelişmeler haber olabiliyor evet, fakat o platformlarda haberleri yapılan şeyler genelde otonom ürünler veya yapay zekayı da ilgilendiren şeyler yani ne bileyim teknoloji ile de alakalı şeyler genelde. ama sizin haberleriniz saf militarizmle ilgili haberler savaş teknolojisi denen bişey var diye bunu teknolojik ilerleme gibi yansıtmak saçmalık. tamam sonuçta bir çok ürünün geliştirmesi savaş dönemlerinde gerçekleşmiş felan ama bu haberler hep silahlar füzeler savaş uçakları savaş helikopterleri üzerine ve burası teknoloji sitesi/forumu. yani milliyetçiliğin yaygnlığından ötürü okunma potansiyeli fazla diye saçma sapan askeri haberleri görmek inanın soğutuyor insanı teknolojiden de herşeyden de. yani şurada zaman geçiren insanların bari teknolojiyle bilimle ilgilenen makul, barışçıl, humanist insanlar olmasını umuyor insan ama platformun kendisi bile alakasız biçimde militarist şeylere meraklı gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri..

Arkadaş sen ne diyorsun ya ülkesine milliyetçi mi olmak yanlış yoksa Amerika 'nın teknolojilerine ağzından sular damlayarak bakınan Amerikan milliyetçisi olmak mı doğru..
Kendi ülkesine düşman toplum anca biz de olur bunu da sizlerle görüyoruz..
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spenx01 2 yıl
kendi halkına silah doğrultan ülkenin silahlanma haberini yapıyorsunuz. hoş izin verseler, suriyeye, başka halklara doğrultacak. emperyalistleri, abdyi eleştirenler, salya akıtıyor kendi silahlanmasına. savunma sanayisi dediğimiz şey aslında saldırma, işgal, öldürme sanayisi. siz de 3 tane tık için bunların haberini yapıyorsunuz. avrupa burjuvası, para kazandıkça kendini geliştirir, bizimkiler ortadoğulu hala. kafa sadece sivri zekalılığa, ahlaksızlığa, ranta çalışıyor. lan bugün istemediğimiz bir şeye karşı en barışçıl eylemi yapsak, kafamıza kurşun yeme, gaz kapsülüyle kör olma, kaçırılıp, iç güvenlik yasası bahanesiyle meçhule varma gibi ihtimaller var, uzak da değil, fantazi de değil. uyanın artık, her şey para değil. aynı yeryüzünün çocuklarıyız, sen kalkmış füzemiz var oley diyorsun. kuş sev, agaç sev, sevgin yoksa saygın olsun canlıya, yaşama. özüne, doğaya, yeryüzündeki kardeşlerine bu kadar da yabancılaşma.
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AppleFans 2 yıl spenx01
spenx01
kendi halkına silah doğrultan ülkenin silahlanma haberini yapıyorsunuz. hoş izin verseler, suriyeye, başka halklara doğrultacak. emperyalistleri, abdyi eleştirenler, salya akıtıyor kendi silahlanmasına. savunma sanayisi dediğimiz şey aslında saldırma, işgal, öldürme sanayisi. siz de 3 tane tık için bunların haberini yapıyorsunuz. avrupa burjuvası, para kazandıkça kendini geliştirir, bizimkiler ortadoğulu hala. kafa sadece sivri zekalılığa, ahlaksızlığa, ranta çalışıyor. lan bugün istemediğimiz bir şeye karşı en barışçıl eylemi yapsak, kafamıza kurşun yeme, gaz kapsülüyle kör olma, kaçırılıp, iç güvenlik yasası bahanesiyle meçhule varma gibi ihtimaller var, uzak da değil, fantazi de değil. uyanın artık, her şey para değil. aynı yeryüzünün çocuklarıyız, sen kalkmış füzemiz var oley diyorsun. kuş sev, agaç sev, sevgin yoksa saygın olsun canlıya, yaşama. özüne, doğaya, yeryüzündeki kardeşlerine bu kadar da yabancılaşma.

Aha gelmiş yine Pkk'yı sevgi pıtırcığı ilan eden hümanistlerimiz... Demi kandilde yere izmarit bile atmıyorlarmış.

Devlet katliam falan yapmıyor. Kalleş teröristlerin kellesini alıyor. Leşlerin hepsi teröristtir. Şanlı türk ordusu kendi masum vatandaşına silah doğrultmamıştır ve doğrutlmaz da.
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d3vstator 2 yıl spenx01
spenx01
kendi halkına silah doğrultan ülkenin silahlanma haberini yapıyorsunuz. hoş izin verseler, suriyeye, başka halklara doğrultacak. emperyalistleri, abdyi eleştirenler, salya akıtıyor kendi silahlanmasına. savunma sanayisi dediğimiz şey aslında saldırma, işgal, öldürme sanayisi. siz de 3 tane tık için bunların haberini yapıyorsunuz. avrupa burjuvası, para kazandıkça kendini geliştirir, bizimkiler ortadoğulu hala. kafa sadece sivri zekalılığa, ahlaksızlığa, ranta çalışıyor. lan bugün istemediğimiz bir şeye karşı en barışçıl eylemi yapsak, kafamıza kurşun yeme, gaz kapsülüyle kör olma, kaçırılıp, iç güvenlik yasası bahanesiyle meçhule varma gibi ihtimaller var, uzak da değil, fantazi de değil. uyanın artık, her şey para değil. aynı yeryüzünün çocuklarıyız, sen kalkmış füzemiz var oley diyorsun. kuş sev, agaç sev, sevgin yoksa saygın olsun canlıya, yaşama. özüne, doğaya, yeryüzündeki kardeşlerine bu kadar da yabancılaşma.

TC devleti teroriste, katile silahi dogrultur, masum insanlari, besiginde bebeleri, pusularda 20 yasindaki gencecik insanları, hastanelerin yeni dogam unitesi onunde tonlarca bomba yuklu kamyonu patlatan serefsiz kopeklere hakettikleri muameleyi yapar. Hem bu memleketin ekmegini yiyip, hem de hainlik yapan haysiyet yoksunu canavar ruhlu insan artigi bu mahluklara baska bir muamele beklemesin kimse...
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Batuist 2 yıl
multeci
donanımhaber anasayfasında bir süredir savunma sanayi ile ilgili haberler görüyorum silahlarla, tanklarla, füzelerle vs ilgili haberler. Yabancı bilişim platformlarında da darpa ve benzeri firmalarla ilgili gelişmeler haber olabiliyor evet, fakat o platformlarda haberleri yapılan şeyler genelde otonom ürünler veya yapay zekayı da ilgilendiren şeyler yani ne bileyim teknoloji ile de alakalı şeyler genelde. ama sizin haberleriniz saf militarizmle ilgili haberler savaş teknolojisi denen bişey var diye bunu teknolojik ilerleme gibi yansıtmak saçmalık. tamam sonuçta bir çok ürünün geliştirmesi savaş dönemlerinde gerçekleşmiş felan ama bu haberler hep silahlar füzeler savaş uçakları savaş helikopterleri üzerine ve burası teknoloji sitesi/forumu. yani milliyetçiliğin yaygnlığından ötürü okunma potansiyeli fazla diye saçma sapan askeri haberleri görmek inanın soğutuyor insanı teknolojiden de herşeyden de. yani şurada zaman geçiren insanların bari teknolojiyle bilimle ilgilenen makul, barışçıl, humanist insanlar olmasını umuyor insan ama platformun kendisi bile alakasız biçimde militarist şeylere meraklı gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri..

Adın bile "muleci"
Zoruna gitmesini anlıyorum diğer arkadaşlarında biraz düşünmesini ve bu haberlerden kimlerin acaba rahatsız olabileceğini birazcık daha detaylı düşünmesini bekliyorum.
Ben bu haberlerden bir Türk olarak gurur duyuyorsam ve sende bu haberlerden rahatsız oluyorsan aramızdaki fark işte tamda burada demektir. Zaten zatınızı isminizden ele veriyorsunuz..
Beğenemediyseniz, ZORUNUZA gittiyse HADİ BAŞKA FORUMA...
YALLAH...
1 Yanıt Yanıtla +14
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C.CEMİL 2 yıl
haberden hiçbir şey anlamadım :)
ne yapılıyormuş ,ne oluyormuş ?
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multeci 2 yıl Batuist
Batuist

multeci

donanımhaber anasayfasında bir süredir savunma sanayi ile ilgili haberler görüyorum silahlarla, tanklarla, füzelerle vs ilgili haberler. Yabancı bilişim platformlarında da darpa ve benzeri firmalarla ilgili gelişmeler haber olabiliyor evet, fakat o platformlarda haberleri yapılan şeyler genelde otonom ürünler veya yapay zekayı da ilgilendiren şeyler yani ne bileyim teknoloji ile de alakalı şeyler genelde. ama sizin haberleriniz saf militarizmle ilgili haberler savaş teknolojisi denen bişey var diye bunu teknolojik ilerleme gibi yansıtmak saçmalık. tamam sonuçta bir çok ürünün geliştirmesi savaş dönemlerinde gerçekleşmiş felan ama bu haberler hep silahlar füzeler savaş uçakları savaş helikopterleri üzerine ve burası teknoloji sitesi/forumu. yani milliyetçiliğin yaygnlığından ötürü okunma potansiyeli fazla diye saçma sapan askeri haberleri görmek inanın soğutuyor insanı teknolojiden de herşeyden de. yani şurada zaman geçiren insanların bari teknolojiyle bilimle ilgilenen makul, barışçıl, humanist insanlar olmasını umuyor insan ama platformun kendisi bile alakasız biçimde militarist şeylere meraklı gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri..


Adın bile "muleci"

Zoruna gitmesini anlıyorum diğer arkadaşlarında biraz düşünmesini ve bu haberlerden kimlerin acaba rahatsız olabileceğini birazcık daha detaylı düşünmesini bekliyorum.

Ben bu haberlerden bir Türk olarak gurur duyuyorsam ve sende bu haberlerden rahatsız oluyorsan aramızdaki fark işte tamda burada demektir. Zaten zatınızı isminizden ele veriyorsunuz..

Beğenemediyseniz, ZORUNUZA gittiyse HADİ BAŞKA FORUMA...

YALLAH...

Burası kimsenin babasının malı değil site hakkında eleştiri yapıyorsam sitenin yöneticilerini ilgilendirir bu seni değil.

"nickinden belli ne olduğun" diye de yaftalamışsın söyleyim mültecilikle ilgim yok o bi şarkıdan esinlenme bişey gençlik zamanından. hem mülteci de olmuş olsam bunun söyledikleimle ilgisini yargısını kuramazsın.

bak kardeşim ben kolay kolay haber altına yorum yapan birisi de değilim daha ziyade dahili bileşenler forumlarında zaman geçirmiş biriyim ve yazdığım şeylerden birsürü insan da faydalanmıştır bana yallah felan demek sana düşmez. 5-10 sene öncesinde burda vakit geçiren insanların geneli bu şekildeydi ve çoğu benim gibi uzaklaşmıştır zaten, biz eskiden nvidiacı atici diye dövüşenlere kızardık fanatiksiniz diye şimdi askeri anlaşmaların vs haberi yapılıyor altında siyaset dönüyor.

haber7 tipi, posta tipi haberciliğin ne anlamı var buraya ne faydası var burada. zaten bu konularla ilgili insanlar o haber sitelerinde okuyor bu şeyleri. saçma sapan olmayan şeylerin bile haberi yapılıyor oralarda çünkü tıklayan çok bu insanların bug ı bu resmen ama şu sitede bari yer almasa diyorsun yer alsa bile prim yapmasa şu haberler diyorsun ama yok yani malzeme belli işte.
bizim sistemimizde hata var hala alman özentisiyiz bari doğru anlasak yine neyse. hala almanların güçlenmesini milliyetçilikten sanıyorsunuz aksine milliyetçilikleri sayesinde güçlerini yitirdiler çok kez hezimetler yaşadılar başka insanlara yaşattıkları zulüm de cabası.

bilişim sitemiz bile şu halimizle eşgüdümlü. ilerleyemiyoz muhabbetleri varya işte bu güzel bir örnek işte..
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kadirirdem 2 yıl
başarılarının devamını diliyorum...
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halukalp 2 yıl
şimdi ne gerek var böyle şeylere.. tamamiyle boşa masraf bunlara harcanan parayla ülkenin en büyük putu nu diker açılıia da metronun muavini ni çağırır dık..
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