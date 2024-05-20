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    Türkiye’nin en uzun menzilli radar sistemi ASELSAN ALP 300-G artık envanterde

    ASELSAN tarafından ülkenin en uzun menzilli radarı olarak geliştirilen taşınabilir erken ihbar radar sistemi "ALP 300-G" törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
    ASELSAN ALP 300-G artık envanterde: Özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında geliştirilen, ülkenin en uzun menzilli radarı unvanına sahip olan ALP 300-G, "Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemleri Teslimat Töreni" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ALP 300-G’nin envanterdeki tüm radarlardan üstün olduğunu söyledi.

    Türkiye’nin en uzun menzilli radarı

    Tehditleri erkenden tespit edip algılayan ve karşı reaksiyon üreterek etkisiz hale getirebilen radar sistemlerinin varlığının, hayati öneme sahip olduğunu anlatan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin en uzun menzilli radarı ASELSAN ALP 300-G’nin ordumuza önemli bir üstünlük sağlayacağını söyledi.

    ASELSAN ALP 300-G artık envanterde: Özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    Güler, yaptığı açıklamada erken ikaz radar sistemlerinin uçaklar ve diğer hava hedeflerinden balistik füzelere kadar, geniş tehdit yelpazesini tespit edebildiğini ve menzilleri nispetinde etkisiz hale getirebildiğini aktarırken ALP 300-G’nin erken ihbar yeteneği, hızlı kurulum ve toparlanma gibi etkin hareket kabiliyeti ile kendi klasmanında en donanımlı özellikleri bünyesinde barındırdığının altını çizdi.

    Özellikle havadan keşif, gözetleme, sınır gözetleme, deniz platformları, hava savunma sistemleri, füze sistemleri, arama gözetleme, atış kontrol, takip ve silah tespit alanında radar geliştirmek için yeni teknolojilerde ülkeyi üstün kılacak çalışmalar yaptıklarını belirten Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Teslimatı gerçekleştirilen taşınabilir erken ihbar radar sistemleri çok stratejik bir ürün. Bu stratejik ürünün özellikle yerli milli üretilmesinin ve envantere kazandırılmasının ayrı bir huzuru var." ifadelerini kullandı.

    ASELSAN, erken ihbar radar sistemi ürün grubu ailesinin tümüne ALP ismini veriyor. TSK’ya teslim edilen ALP 300-G sistemi, 500'e yakın sayısal haberleşme yapabilirken saniyede 81 DVD'nin içeriğini işleme kabiliyetine sahip.

    Diğer ülkelerin ürünlerinden üstün

    ASELSAN ALP 300-G artık envanterde: Özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    Görgün, “Diğer ülkelerde kullanımında olan İtalyan, Fransız ve Amerikan üretimi çok farklı radarlar var. Bugün teslim ettiğimiz ALP 300-G, gerek çözünürlük gerek menzil gerek doğruluk bakımından bunların hepsinden üstün. Bu radar aktif elektronik tarama özelliğine sahip, durarak çalışıyor. ALP 300-G radarı 4 binin üzerinde gönderme alma özelliğine sahip. Durarak çalışırken bir modül kısmında arıza olduğunda geri kalan işlemleri yapabiliyor. Ayrıca dönen radarlara göre bir üstünlüğümüz, bu radarımız bir periyodun tamamlanmasını beklemeden yansımayı alabiliyor. Ayrıca doğrulama sinyali de göndererek doğruluğunu daha hassas bir konuma getirebiliyor.

    ASELSAN ALP 300-G’de 435 bin satırdan fazla kod satırı bulunuyor. Aktarılanlara göre radarın geliştirilmesinde 20’ye yakın patent alımı gerçekleştirilmiş. Ayrıca projeye 436 firma tarafından katkı sağlanmış durumda. Ek olarak ALP 300-G’nin faal hale gelmesi ise sadece 30 dakika sürüyor. Radarın testlerinin ise 940 gün sürdüğü belirtiliyor. ALP 300-G ayrıca AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum toplanma yapılabilen yeni nesil S-Bant bir radar olarak öne çıkıyor. Radarda tasarımı ve üretimi Türkiye’de yapılan GaN transistör tabanlı çipleri kullanılıyor. ALP 300-G, elektronik harbe karşı da dayanıklı.

    Quantum radarında çalışmalar sürüyor

    ASELSAN ALP 300-G artık envanterde: Özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı açıklamada “2023'te envantere giren Cenk ve Akrep ile deniz platformu radar ailemizi tamamladık. ALP 300-G ve yine bu yıl envantere girecek alçak irtifa radarı ile erken ihbar ve hava savunma radar ailemizde önemli bir aşamayı geçmiş olduk. Bizi radar liginde en üst sıraya taşıyan AESA Burun Radarımız Murad ile de hava platformu radarı geliştirebilen çok az sayıda ülkeden biri haline geldik." dedi.

    Ahmet Akyol aynı zamanda TOBB Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile Quantum radarı geliştirmek için AR-GE çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Bunlarla birlikte radar üretim kapasitesinin artırılması için ASELSAN, 150 milyon dolardan fazla bir yatırımı da başlatmış durumda.

    ASELSAN ALP 300-G özellikleri

    • Savaş uçağı, helikopter, İHA ve seyir füzelerinin 3 boyutşu
    • tespit ve takibi
    • Çoklu hedef takibi, hedef sınıflandırma, Karıştırıcı tespit ve
    • takibi
    • Mod-5 IFF ile hedef kimliklendirme
    • Komuta Kontrol Sistemleri üzerinden uzaktan yönetim
    • Kesintisiz Çalışma Yeteneği
    • Katı Hal Güç Yükselteci
    • Yüksek Performanslı Sinyal ve Veri İşleme Altyapısı
    • S-Bant
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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