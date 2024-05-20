Türkiye’nin en uzun menzilli radar sistemi ASELSAN ALP 300-G artık envanterde

- Türkiye’nin en uzun menzilli radarı
- Diğer ülkelerin ürünlerinden üstün
- Quantum radarında çalışmalar sürüyor
- ASELSAN ALP 300-G özellikleri
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Türkiye’nin en uzun menzilli radarı
Tehditleri erkenden tespit edip algılayan ve karşı reaksiyon üreterek etkisiz hale getirebilen radar sistemlerinin varlığının, hayati öneme sahip olduğunu anlatan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin en uzun menzilli radarı ASELSAN ALP 300-G’nin ordumuza önemli bir üstünlük sağlayacağını söyledi.
Özellikle havadan keşif, gözetleme, sınır gözetleme, deniz platformları, hava savunma sistemleri, füze sistemleri, arama gözetleme, atış kontrol, takip ve silah tespit alanında radar geliştirmek için yeni teknolojilerde ülkeyi üstün kılacak çalışmalar yaptıklarını belirten Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Teslimatı gerçekleştirilen taşınabilir erken ihbar radar sistemleri çok stratejik bir ürün. Bu stratejik ürünün özellikle yerli milli üretilmesinin ve envantere kazandırılmasının ayrı bir huzuru var." ifadelerini kullandı.
ASELSAN, erken ihbar radar sistemi ürün grubu ailesinin tümüne ALP ismini veriyor. TSK’ya teslim edilen ALP 300-G sistemi, 500'e yakın sayısal haberleşme yapabilirken saniyede 81 DVD'nin içeriğini işleme kabiliyetine sahip.
Diğer ülkelerin ürünlerinden üstün
ASELSAN ALP 300-G’de 435 bin satırdan fazla kod satırı bulunuyor. Aktarılanlara göre radarın geliştirilmesinde 20’ye yakın patent alımı gerçekleştirilmiş. Ayrıca projeye 436 firma tarafından katkı sağlanmış durumda. Ek olarak ALP 300-G’nin faal hale gelmesi ise sadece 30 dakika sürüyor. Radarın testlerinin ise 940 gün sürdüğü belirtiliyor. ALP 300-G ayrıca AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum toplanma yapılabilen yeni nesil S-Bant bir radar olarak öne çıkıyor. Radarda tasarımı ve üretimi Türkiye’de yapılan GaN transistör tabanlı çipleri kullanılıyor. ALP 300-G, elektronik harbe karşı da dayanıklı.
Quantum radarında çalışmalar sürüyor
Ahmet Akyol aynı zamanda TOBB Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile Quantum radarı geliştirmek için AR-GE çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Bunlarla birlikte radar üretim kapasitesinin artırılması için ASELSAN, 150 milyon dolardan fazla bir yatırımı da başlatmış durumda.
ASELSAN ALP 300-G özellikleri
- Savaş uçağı, helikopter, İHA ve seyir füzelerinin 3 boyutşu
- tespit ve takibi
- Çoklu hedef takibi, hedef sınıflandırma, Karıştırıcı tespit ve
- takibi
- Mod-5 IFF ile hedef kimliklendirme
- Komuta Kontrol Sistemleri üzerinden uzaktan yönetim
- Kesintisiz Çalışma Yeteneği
- Katı Hal Güç Yükselteci
- Yüksek Performanslı Sinyal ve Veri İşleme Altyapısı
- S-Bant
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.