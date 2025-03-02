AKINCI, MURAD AESA radarı ile ilk kez uçtu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen ve çeşitli operasyonlarda aktif olarak kullanılan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Bu duyuru ilk olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından yapıldı.

Stratejik öneme sahip

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un “Gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili” olarak nitelendirdiği test için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bayraktar AKINCI TİHA'nın, ASELSAN MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayiimizde çığır açan bir başarıya daha imza atılmış oldu. Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve ASELSAN olmak üzere tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum."

MURAD AESA neden önemli?

Tam Boyutta Gör Hızla evrilen savaş ortamında, değişken ve karmaşık hedeflere karşı üstünlük sağlamak için modern muharip uçaklar, AESA (Aktif Elektronik Taramalı Anten Dizisi) teknolojisine sahip radarlarla donatılıyor. Bu çerçevede geliştirilen MURAD 100-A, AESA mimarisinin sunduğu çevik elektronik hüzme yönlendirme yeteneğiyle dikkat çeken, hava-hava ve hava-yer angajmanlarını eşzamanlı olarak gerçekleştirebilen ileri seviye bir atış kontrol radarı konumunda.

Bayraktar KIZILELMA yeni uçuşunda 53 dakika havada kaldı 2 gün önce eklendi

MURAD 100-A, hava-hava angajman kabiliyetini BVR (Görüş Ötesi) füze güdüm yeteneğiyle birleştirerek modern hava muharebelerinde stratejik bir avantaj sağlarken insansız hava araçlarının savaş alanlarındaki etkisinin arttığı günümüzde, hem muharip jet uçaklarına hem de İHA platformlarına entegre edilebilmesi sayesinde operasyonel üstünlük sağlamada kritik bir rol de üstleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

AKINCI, MURAD AESA radarı ile ilk kez uçtu