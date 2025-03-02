Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AKINCI, MURAD AESA radarı ile ilk kez uçtu

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
    AKINCI, MURAD AESA radarı ile ilk kez uçtu Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen ve çeşitli operasyonlarda aktif olarak kullanılan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Bu duyuru ilk olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından yapıldı.

    Stratejik öneme sahip

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un “Gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili” olarak nitelendirdiği test için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

    "Bayraktar AKINCI TİHA'nın, ASELSAN MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayiimizde çığır açan bir başarıya daha imza atılmış oldu. Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve ASELSAN olmak üzere tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum."

    MURAD AESA neden önemli?

    AKINCI, MURAD AESA radarı ile ilk kez uçtu Tam Boyutta Gör
    Hızla evrilen savaş ortamında, değişken ve karmaşık hedeflere karşı üstünlük sağlamak için modern muharip uçaklar, AESA (Aktif Elektronik Taramalı Anten Dizisi) teknolojisine sahip radarlarla donatılıyor. Bu çerçevede geliştirilen MURAD 100-A, AESA mimarisinin sunduğu çevik elektronik hüzme yönlendirme yeteneğiyle dikkat çeken, hava-hava ve hava-yer angajmanlarını eşzamanlı olarak gerçekleştirebilen ileri seviye bir atış kontrol radarı konumunda.

    MURAD 100-A, hava-hava angajman kabiliyetini BVR (Görüş Ötesi) füze güdüm yeteneğiyle birleştirerek modern hava muharebelerinde stratejik bir avantaj sağlarken insansız hava araçlarının savaş alanlarındaki etkisinin arttığı günümüzde, hem muharip jet uçaklarına hem de İHA platformlarına entegre edilebilmesi sayesinde operasyonel üstünlük sağlamada kritik bir rol de üstleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Profil resmi
    -OFLU- 1 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi şebeke çekim gücü olan telefonlar 2024 vikingler ve türkler parçası ucuz arabalar seks yapmak istiyorum 22 yaşında üniversiteye başlamak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum