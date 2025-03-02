AKINCI, MURAD AESA radarı ile ilk kez uçtu

Stratejik öneme sahip
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un “Gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili” olarak nitelendirdiği test için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
"Bayraktar AKINCI TİHA'nın, ASELSAN MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayiimizde çığır açan bir başarıya daha imza atılmış oldu. Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve ASELSAN olmak üzere tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum."
MURAD AESA neden önemli?
MURAD 100-A, hava-hava angajman kabiliyetini BVR (Görüş Ötesi) füze güdüm yeteneğiyle birleştirerek modern hava muharebelerinde stratejik bir avantaj sağlarken insansız hava araçlarının savaş alanlarındaki etkisinin arttığı günümüzde, hem muharip jet uçaklarına hem de İHA platformlarına entegre edilebilmesi sayesinde operasyonel üstünlük sağlamada kritik bir rol de üstleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
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