ASUS, CES 2013 fuarında 2 yeni tablet tanıtabilir





Gelecek yıl için firmaların bütçe dostu 7 inçlik tabletlerle, Google ve Amazon gibi firmalarla bu segmentte mücadele edeceği bir süredir konuşuluyor. ASUS'un da farklı kaynaklardan iki yeni tablet modeli internete sızmış durumda.





Bunlardan bir tanesi Asus ME172V kod adlı tablet modeli. Modelde VIA'nın yan kuruluşu olan Wondermedia tasarımı Cortex-A9 tabanlı ve 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli WM8950 işlemci ve Mali-400MP grafik birimine yer veriliyor. Ancak işlemcinin 800MHz saat hızına indirgendiği belirtiliyor. 7 inçlik ekranda 1024 x 600 piksel çözünürlük ve daha hızlı tepki süresi sunan TN LCD panel kullanılırken işletim sistemi ise Android 4.1 Jelly Bean.





Bu tabletin fiyatının 120$-150$ arasında olacağı iddia edilse de bir Rus perakende sitesinde 226$ ön sipariş fiyatına rastlanmıştı.





Asus ME371MG ise Atom tabanlı bir işlemci ve Android 4.1 işletim sistemini biraraya getiren bir model. Modelin bilgileri bir sitede paylaşılan fotoğrafın EXIF verilerinden elde edildi. 7 inçlik ekranda 1280 x 800 piksel sunulurken, Intel'in Atom Z2420 işlemcisi modelde yerini alıyor. Bu işlemci akıllı telefonlar için geliştirilen Medfield ailesine mensup ve 1.2GHz saat hızında çalışan tek çekirdek ve 400MHz saat hızında çalışan PowerVR SGX 540 grafik birimini barındırıyor. Android işletim sistemi için optimize edildiğinden tablet modellerinde de kullanılması planlanıyordu.





1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Bluetooth, WiFi, 3.1MP arka kamera, 3G gibi diğer özellikleri mevcut. Bu modelin bir miktar daha yukarı bir fiyatta konumlandırılacağı dile getiriliyor.





Şimdilik modellerle ilgili resmi bir açıklama yok. CES 2013 fuarında detayların paylaşılması bekleniyor.

http://arstechnica.com/gadgets/2012/12/asus-rumored-to-debut-two-new-android-tablets-at-ces/?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews