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ASUS: Çıkış tarihinde 3G özellikli Transformer Prime modeli olmayacak

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün sitemizden sizlere duyurduğumuz ve ASUS'un dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti olarak 9 Kasım'da lanse ettiği Transformer Prime modeli Aralık ayında raflarda boy gösterecek.

1.3 GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistem, 10.1 inç 1280 x 800 IPS dokunmatik kapasitif ekran, 600+ nit parlaklık, 1GB RAM, 8.3mm incelik, 586gr ağırlık, 8MP arka/1.2MP ön kamera, 1080p kayıt özelliği gibi üst seviye özellikler sunan Transformer Prime ile ilgili 3G desteği konusu ayrıntılı olarak belirtilmemişti.

Tanıtımın ardından bir açıklama yapan ASUS, Eee Pad Transformer Prime modelinin ilk piyasaya çıktığında 3G versiyonunun olmayacağını duyurdu. İlk Transformer modelinde de böyle bir politika güdülmüştü ancak her iki modelin duyurusu da yapılmıştı. ASUS WiFi versiyona olan talebi gördükten sonra 3G versiyonu için bir karar verecek. Transformer Prime modelinin 3G versiyonlarının aylar sonra piyasada olabileceği belirtiliyor.

Model Aralık ayında 32GB/499$, 64GB/599$ olarak ABD pazarına sunulacak ve klavye istasyonu almak isteyenler ayrıca 149$ ödeyecek. İngiltere ise tablete Ocak 2012 tarihinde sadece 32GB olarak klavye istasyonu dahil 499£ fiyat etiketiyle sahip olabilecek.

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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye'deki kullanıcıları salakmı sanıyorlar bunlar... Araçlarda olduğu gibi önce düz vitesleri gönder hepsini sat sonra otomatik viteslilerini gönder. Asusunda yaptığı şey bu. Şeytan diyor al bi tane transformers prime git distrübütör firmanın önünde benzin dök yak :)) 4 çekirdekli 3g li bir tablet istiyorum... Çok mu şey istiyorum acaba!!??
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DH Misafiri 7 yıl
netbooknews.com/...
Martta çıkacakmış...
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emukl 7 yıl
Sırf 3g'si olmadığı için almadım bugün :(
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DH Misafiri 7 yıl
3gsiz tabletle evde wifi kullanarak gireceğime gider masaüstümden rahat rahat kullanırım. en azından bin liradan fazla bir para cebimde kalmış olur parayı dereden toplamıyoruz sonuçta
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scorpion4201 7 yıl
Kesinlikle saçmalık ben aldım bile galaxy tab 10.1 3g siz tablet mi olur.
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DH Misafiri 7 yıl
Oldumu şimdi. Boşunamı bekliyoruz. Kızıp kendime Galaxy tablet alacağım.
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mickyknox 7 yıl
Mal abi bu asus. Sen git kral tablet yap, sonrada 3g koyma ! var mı böyle bişey yaa :(
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ZZ RAT 7 yıl
basiretsizlik, baska bir aciklama gelmiyor aklima.
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cpt_price42548 7 yıl
ya toplanıp tepki gosterme falan olmaz mı ki
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b_t_guven 7 yıl
bu 3g yi bu tablete entegre etmek için MSI mühendislerinden yardım istesinler entegre edemiyorlar herhalde :P
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gorkemuse 7 yıl
6 oldu gençler..
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A.l.p.r 7 yıl
Çoğu insan tabletlerini dışarıda kullanıyor zaten 3G siz ne yapalım.
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DH Misafiri 7 yıl
3 oldu
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batuhanbb 7 yıl
4 oldu.
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DH Misafiri 7 yıl
Eee Pad Transformer 3G modelini bekledim. Guya Agustosta cikacakti. Baktim cikacagi yok Samsung Galaxy Tab 8.9 almaya karar verdim. Sonra baktim Prime geliyor. Once bekleyim dedim sonra dedim bunun da 3G`si aylar sonra cikar. Iyiki beklememisim ve Samsung Galaxy Tab 8.9 almisim. Bana gore 3G`siz tablet olmaz. Tabletin ruhuna aykiri. Asus heba ediyor boyle yaparak canim tabletleri. Saygilar
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