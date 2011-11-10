ASUS: Çıkış tarihinde 3G özellikli Transformer Prime modeli olmayacak

Dün sitemizden sizlere duyurduğumuz ve ASUS'un dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti olarak 9 Kasım'da lanse ettiği Transformer Prime modeli Aralık ayında raflarda boy gösterecek.





1.3 GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistem, 10.1 inç 1280 x 800 IPS dokunmatik kapasitif ekran, 600+ nit parlaklık, 1GB RAM, 8.3mm incelik, 586gr ağırlık, 8MP arka/1.2MP ön kamera, 1080p kayıt özelliği gibi üst seviye özellikler sunan Transformer Prime ile ilgili 3G desteği konusu ayrıntılı olarak belirtilmemişti.





Tanıtımın ardından bir açıklama yapan ASUS, Eee Pad Transformer Prime modelinin ilk piyasaya çıktığında 3G versiyonunun olmayacağını duyurdu. İlk Transformer modelinde de böyle bir politika güdülmüştü ancak her iki modelin duyurusu da yapılmıştı. ASUS WiFi versiyona olan talebi gördükten sonra 3G versiyonu için bir karar verecek. Transformer Prime modelinin 3G versiyonlarının aylar sonra piyasada olabileceği belirtiliyor.





Model Aralık ayında 32GB/499$, 64GB/599$ olarak ABD pazarına sunulacak ve klavye istasyonu almak isteyenler ayrıca 149$ ödeyecek. İngiltere ise tablete Ocak 2012 tarihinde sadece 32GB olarak klavye istasyonu dahil 499£ fiyat etiketiyle sahip olabilecek.