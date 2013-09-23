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ASUS PL-X52P HomePlug AV video inceleme

5 yıl
3,7b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Asus'un elektrik hattı üzerinden internet ve ağ bağlantısı oluşturmanızı sağlayan ve 500Mbit teorik hıza sahip HomePlug setini inceliyoruz.
 

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Guest 5 yıl en beğenilen
üniversite son sınıftayken hocaya bitirme ödevi olarak teklif etmiştim kabul etmemişti manyak


sonra isyan ederiz niye bilim üretemiyoruz diye. her sene internetten hazır ödevler yapılıp sunulur onlara laf yok ama basit çözümlerle güzel şeyler ortaya koyunca tatmin olmaz karşı taraf; çünkü amaç çözüm üretmek değil kompleks birşey yapmak onlar için. hocaya nasıl yapacağımı tam anlatmadan güneş ışığına sürekli dik açıyla dönem bir panel yaptım ama ürettiğim çözümün temelini derslerinde işlemelerine rağmen kırk yıl düşünse aklına gelemeyecek adamlar basit diye onu da eleştirdi.

bu da böyle bir anı işte alakasız ama birden aklıma geldi anlattım rahatladım, ohhh!
üniversite son sınıftayken hocaya bitirme ödevi olarak teklif etmiştim kabul etmemişti manyaksonra isyan ederiz niye bilim üretemiyoruz ...
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demo22 5 yıl
Lütfen kablolu ve kablosuz tüm internet kullanımları için detaylı bir video bekliyoruz çünkü bende dahil çoğu kişi nasıl bir modem yada nasıl bir kullanım gerçekleştireceğini bilmiyoruz.
Lütfen kablolu ve kablosuz tüm internet kullanımları için detaylı bir video bekliyoruz çünkü bende dahil çoğu kişi nasıl bir modem yada nasıl bir kullanım gerçe...
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DH Misafiri 5 yıl
Bu aletleri kullanmayın, elektrik sebekerinde istenmeyen gerilimleri gezdiriyor.
Buda hassas aletlerinize özelliklede televizyon vb gibi aletlerin bozulmasına yol acıyor.
Ayrıca cihazlarda elektromanyetik alana da sebep oluyor.
Evinizde bu tarz sıkıntıları yasamak istemiyorsanız bu aletleri kullanmayın.
Sebekede Dogru gerilim olamaz.!
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MCErgun 5 yıl
GTX61
üniversite son sınıftayken hocaya bitirme ödevi olarak teklif etmiştim kabul etmemişti manyak
sonra isyan ederiz niye bilim üretemiyoruz diye. her sene internetten hazır ödevler yapılıp sunulur onlara laf yok ama basit çözümlerle güzel şeyler ortaya koyunca tatmin olmaz karşı taraf; çünkü amaç çözüm üretmek değil kompleks birşey yapmak onlar için. hocaya nasıl yapacağımı tam anlatmadan güneş ışığına sürekli dik açıyla dönem bir panel yaptım ama ürettiğim çözümün temelini derslerinde işlemelerine rağmen kırk yıl düşünse aklına gelemeyecek adamlar basit diye onu da eleştirdi. bu da böyle bir anı işte alakasız ama birden aklıma geldi anlattım rahatladım, ohhh!

2sinin de mantığını şööööyle basit bir şekilde anlatabilir misiniz size özel bir şey değilse?
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44yunus44 5 yıl
Nexus 7 2013 incelemesi ne oldu sorusunun cevabı için bkz. Murat Cemcir'in ''Çalgı Çengi 2'ye ne oldu? Merakla bekliyoruz.'' sorusuna verdiği cevap.


Şaka bi yana o kadar çok ios ve samsung haberinden sonra şu fakiri de bi inceleyeydiniz iyiydi.
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Sanal Bilim Adami 5 yıl
Eski zamanlarda kullanılan Adaptörü süsleyip satışa koymuşlar. Hala çoğu Sitede(apartman) bu sistem vardır, elektrik ile taşırlar İnternet'i. Evde bir yerlerde bu cihazın süslenmemiş versiyonunu bulursam; ss'ini çeker koyarım.
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WarSaw 5 yıl
wifi özelliği olsaydı repeater görevide görebilirdi
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halitozbasli 5 yıl
Bunun phillips marka olanını nerdeyse 4 senedir evimde ve iş yerimde kullanıyorum.
Hız olara 56 mbs ve eger elektirik hattında fazlarda kacak yok ve topraklamanız düzgün ise lagsız ve kayıpsız veri alış verişi geercekleştiriyor. topraklana iyi degilse anca 1 mbs çalışıyor. Online oyunda lag yaptırıyor benim cıhaz ama downloadda sorun yok.
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BlackBeasT 5 yıl
fiyatı 480tl
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samedl 5 yıl
Nesux 7 2013lumia 925 inxelemeleri ne zaman yayinlanacak kac aydir bekliyoz
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sericatil18 5 yıl
şimdi bu makineyle nasıl internete bağlanıcaz arkada 4 tane eternet portu var 1.s vip onu anladım diyelim biz bunu kurduk bunu modem olarakmı kullanıcaz yoksa splitter tarzı gibimi hiçbirşey anlamadım eğer modem yerine bunu kurucaksak internet kopmıyıcaksa bundan alalım ne yapalım şuan millet evindeki 1-3-5 mb internetinin gitmemesi için Allaha yalvaran insanlar var
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Pulstar 5 yıl
Bi' Nexus 7 incelemesi vardı o n'oldu?
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Caesar* 5 yıl
Sunan arkadaşın vurguları çok ilginç..
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