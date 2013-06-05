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ASUS Transformer Book Trio: Üçü bir arada yeni nesil hibrit PC
5 yıl
6,1b
1
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex fuarında Asus standını değerlendiriyoruz. Transformer serisin yeni üyesi ve dünyanın ilk 3'ü bir arada bilgisayarı Transformer book Trio'yu değerlendiriyoruz.
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Guest-D217BD819
5 yıl
editörün seçimi
Bu videodaki donanım haber forumun admini mi yöneticisi mi?
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BLUE MAnN
5 yıl
editörün seçimi
bu tarz ürünleri bekliyordum ama henüz basit aşamada ve tam olarak özelliklerini bilmiyoruz
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@CAN@
5 yıl
editörün seçimi
Asus gerçekten harikasın.Transformer serisi :Benzersiz Tasarım + kullanışlılık + kalite.
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__BadblooD__
5 yıl
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Asus kendine hep hayran bırakıyor ama alamıyoruz bunun biraz daha ucuz hali süper olurdu. Padfone gibi süper bir cihazı kim bilir kaç kişi kullanıyordur Türkiye'de.
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hayyam_karadenizli
5 yıl
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Bu cihaza Bluray Yazıcıda taksalar iyi olur, Windows bir işe yarasın.
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BurunluVoldi
5 yıl
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fotoğraf geçişleri acayip yavaş gözüküyor
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1OOOOOO
5 yıl
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tutmuyor arkadaş niyeyse bu windows tabanlı tablet olunca tutmuyor bi türlü büyümü vardır nedir anlamadım.
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malicalik13
5 yıl
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Core i7 Hd 4600 ile gelir değil mi?
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savinelli
5 yıl
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İlk tanıtımını duyduğumda mantıklı gelmemişti. Sonuçta atom işlemci de x86 tabanlı, neden aynı tür 2 ayrı işlemci kullanmışlar diye düşünmüştüm ama şimdi anlıyorum ki mantığı varmış. İleride bataryadan tasarruf için laptop modundayken atom işlemciyi ve android işletim sisteminin kapatılıp windows ve core i7 nin tek başına açık kalabilmesi opsiyonu tanınsa batarya verimliliği artacaktır. Çünkü tek tuşla geçiş yapabilmek adına windows kullanırken de ekran arkasındaki sistem açık tutuluyor sanırım.
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omersah
5 yıl
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türkiyeye yine 3000tlden aşağı gelmez.
şunu 2000 civarına çekmeleri lazım
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AmerSalih
5 yıl
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12 d tv gördüm parklarda tv sektoru kadar hızlı ilerlemiyor pc sektoru malesef :))
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*GameOver*
5 yıl
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görev marsdaki gibi bir inceleme olsa fena olmaz kaç fps veriyor değerler nedir.
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DH Misafiri
5 yıl
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bu mal 1 harika dostum.
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