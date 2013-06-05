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ASUS Transformer Book Trio: Üçü bir arada yeni nesil hibrit PC

5 yıl
6,1b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex fuarında Asus standını değerlendiriyoruz. Transformer serisin yeni üyesi ve dünyanın ilk 3'ü bir arada bilgisayarı Transformer book Trio'yu değerlendiriyoruz. 
 

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Guest-D217BD819 5 yıl
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BLUE MAnN 5 yıl
bu tarz ürünleri bekliyordum ama henüz basit aşamada ve tam olarak özelliklerini bilmiyoruz
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@CAN@ 5 yıl
Asus gerçekten harikasın.Transformer serisi :Benzersiz Tasarım + kullanışlılık + kalite.
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__BadblooD__ 5 yıl
Asus kendine hep hayran bırakıyor ama alamıyoruz bunun biraz daha ucuz hali süper olurdu. Padfone gibi süper bir cihazı kim bilir kaç kişi kullanıyordur Türkiye'de.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Bu cihaza Bluray Yazıcıda taksalar iyi olur, Windows bir işe yarasın.
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BurunluVoldi 5 yıl
fotoğraf geçişleri acayip yavaş gözüküyor
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1OOOOOO 5 yıl
tutmuyor arkadaş niyeyse bu windows tabanlı tablet olunca tutmuyor bi türlü büyümü vardır nedir anlamadım.
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malicalik13 5 yıl
Core i7 Hd 4600 ile gelir değil mi?
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savinelli 5 yıl
İlk tanıtımını duyduğumda mantıklı gelmemişti. Sonuçta atom işlemci de x86 tabanlı, neden aynı tür 2 ayrı işlemci kullanmışlar diye düşünmüştüm ama şimdi anlıyorum ki mantığı varmış. İleride bataryadan tasarruf için laptop modundayken atom işlemciyi ve android işletim sisteminin kapatılıp windows ve core i7 nin tek başına açık kalabilmesi opsiyonu tanınsa batarya verimliliği artacaktır. Çünkü tek tuşla geçiş yapabilmek adına windows kullanırken de ekran arkasındaki sistem açık tutuluyor sanırım.
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omersah 5 yıl
türkiyeye yine 3000tlden aşağı gelmez.
şunu 2000 civarına çekmeleri lazım
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AmerSalih 5 yıl
12 d tv gördüm parklarda tv sektoru kadar hızlı ilerlemiyor pc sektoru malesef :))
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*GameOver* 5 yıl
görev marsdaki gibi bir inceleme olsa fena olmaz kaç fps veriyor değerler nedir.
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DH Misafiri 5 yıl
bu mal 1 harika dostum.
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