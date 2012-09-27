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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Transformer Prime için Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
1,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google ile birlikte Jelly Bean'li Nexus 7'yi geliştirerek son sürüm Android üzerindeki port işlemlerine erkenden başlama fırsatı yakalayan ASUS, TF201 model numaralı Transformer Prime tablet bilgisayarı için Android 4.1.1 güncellemesini dağıtmaya başladı. 10.4.2.15 yapı numaralı yazılım, sistem versiyonunu 4.1.1'e yükseltecek ve beraberinde cihazınızı çok daha stabil bir şekilde kullanabilmenizi sağlayacak düzenlemeleri getirecek.
Sistem çubuğunu kilitleyebilme fonksiyonu ve yeni ASUS Connect Dock aksesuar desteğiyle gelen güncellemenin ardından cihazınız Adobe Flash Player desteğini yitirecek, Wi-Fi Direct özelliği ve ön yüklü olarak bulunan Press Reader uygulaması kaldırılacak. Bu içeriğe yükseltmenin sonrasında Google Play Store'dan erişmeniz mümkün olacak. Bununla birlikte arama motoru tabanlı, gelişmiş ses algılama özelliğine sahip Google Now dijital asistan hizmetini kullanabilecek, Project Butter kapsamında işletim sistemine uygulanan iyileştirme ve yeniliklerle kullanıcı arayüzü ile uygulamaları daha akıcı olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca yapılan analizler ışığında bu yazılımın Transformer tabletinizi daha iyi koruyacağını söyleyebiliriz.
Amerika, Kanada, İsveç, İspanya gibi bölgelerde dağıtılmaya başlayan güncellemeyi önümüzdeki günlerde buradaki adresten indirip kendiniz de kurabileceksiniz. TF700 model numaralı Transformer Pad Infinity için 28 Eylül olarak belirlenen güncelleme tarihi ise; resmi Facebook uygulamasının en güncel sürümünün eklenebilmesi için önümüzdeki haftaya ertelendi. Transformer Pad TF300 ve şimdi de Transformer Prime TF201 tablet bilgisayarını en yeni Android versiyonuna yükselten Tayvanlı üretici portföyündeki tüm ürünleri güncellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında diğer aygıtların da Jelly Bean güncellemesiyle buluşacak.

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MertMeteAlp 6 yıl
Padfone 2 bekliyoruz
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar wifi direct ozelligi ne ben laptoptan koprulu wiriless baglantisi kurarak baglaniyorum bi sikinti olurmu guncelleme sonrasi
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brshr 6 yıl
asus'un facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre flash desteğinin süreceğini update öncesi tablette flash yüklü ise aynen kalacağı söylenmiş. yüklü değil ise indirilcek adres verilmiş.
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vehbi 6 yıl
Ya TF101 için?
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etnaxy 6 yıl vehbi
vehbi

Ya TF101 için?

TF101 bitti,satın kurtulun.
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idris 6 yıl
Padfone 2 bekliyoruz Türkiye'ye Asus.
Ne olur üzme bizi bu sefer.
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hendr1239 6 yıl
Türkiye çıkış tarihi hakkında bir bilgi var mı ?
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