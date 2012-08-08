ASUS, yeni ses ürünlerini duyurdu

ASUS, özellikle oyunseverleri hedeflediği yeni ses kartları ve kulaklık modellerini satışa sundu. Toplamda 5 yeni ses kartı ve 4 yeni kulaklık modeli oyuncuları bekliyor.





Üst düzey ses kalitesine sahip kablosuz HS-1000W kulaklık, sürücü ihtiyacı olmadan çalıştırılabiliyor ve parazitsiz sohbet için gürültü azaltıcı mikrofona sahip. Fiyatı 99$+KDV.





HS-W1, gürültü filtreleyen mikrofonu, genişletilmiş pedler ve rahat kullanımı ile kristal netliğinde bir ses tecrübesi sunuyor. Fiyatı 109$+KDV.





NC1 kulaklık modelinde ise yüzde 87 aktif gürültü engelleme özelliğinin yanında 100 saat çalışma süresi sunan bir batarya bulunuyor. Ağırlığı ise 130gr. Fiyatı 109$+KDV.





ROG Vulcan ANC kulaklık modeli ASUS'un ROG ekibi tarafından tasarlandı. ROG Vulcan ANC, arka plan sesleri de dahil olmak üzere 30 desibellik pasif gürültü oluşturan sesleri azaltarak oyuncuların oyuna daha iyi odaklanmalarını sağlıyor. Fiyatı 185$+KDV.





Xonar D1 ses kartı bütünleşik ses kartlarına göre 35 kat daha berrak ses, DS3D GX2.0 desteği, Dolby ev sineması teknolojisi ve HDMI çıkışı için ekran kartlarına S/PDIF çıkışı şeklinde özellikler sunuyor. Fiyatı 95$+KDV.





Xonar D2/PM ses kartı 118db'e kadar Sinyal Gürültü Seviyesi, 192kHz/24bit örnekleme oranıyla Yüksek Tanımlı Ses İşleme, ALT Teknolojisi, Dolby ve DTS özelliklerine sahip ve fiyatı 217$+KDV.





Xonar DG ses kartı dahili kulaklık amplifikatörü, 3 farklı kulaklık AMP kazanım modu, Dolby Headphone, gerçekçi 3D ses efektleri için GX2.5 ses motoru içeriyor ve fiyatı 42$+KDV.





Xonar DGX, dahili kulaklık amplifikatörü, 3 farklı kulaklık AMP kazanım modu, Dolby Headphone, gerçekçi 3D ses efektleri için GX2.5 ses motoru içeriyor ve fiyatı 53$+KDV.





ROG Xonar Phoebus, çevresel gürültüyü yüzde 50'ye kadar azaltan ROG Command teknolojisi, 18dB SNR netlik, Dolby Home Theater V4, GX 3.0 ses motoru, Xonar Audio Center kontrol yazılım özellikleri sunuyor ve 273$+KDV.







