ASUS'dan 3'ü 1 arada VivoMouse!

Haber Editörü
|Fare olarak nasıl kullanılacağını gerçekten merak ediyorum. Dokunmatik saçmalamaz mı? Buton da yok zaten.
|asus bambaşka ya ama gaming anlamındada bişeyler yapmalı
|ömrümde bi çok gereksiz ürün gördüm ama böylesini göreceğimi hiç düşünmemiştim
|Gerçekten güzelmiş :)
|nasıl tıklıyoruz onu söylememiş
|Panpa akbil mi o...
|alıcısınıda gosterselerdi merakım dinerdi nano olmasını muyorum
|güzellmişş
|bir magic mouse yapamadılar windows destekli....
|Enterasan bir cihaz koltukta otururkene film seçmeye yardımcı... Üşengeç insanlar için (benim gibi) birebir..
|Çok beğendim.