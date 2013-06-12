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ASUS'dan 3'ü 1 arada VivoMouse!

5 yıl
6,8b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2013'de Asus'un tanıttığı yeni ürünlerden biri olan ve 3 farklı fonksiyonu bünyesinde barındıran VivoMouse'u değerlendiriyoruz.
 

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halog 5 yıl
Fare olarak nasıl kullanılacağını gerçekten merak ediyorum. Dokunmatik saçmalamaz mı? Buton da yok zaten.
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*GameOver* 5 yıl
asus bambaşka ya
ama gaming anlamındada bişeyler yapmalı
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DH Misafiri 5 yıl
ömrümde bi çok gereksiz ürün gördüm ama böylesini göreceğimi hiç düşünmemiştim
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Newells Old Boys 5 yıl
Gerçekten güzelmiş :)
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DH Misafiri 5 yıl
nasıl tıklıyoruz onu söylememiş
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RaptorFX 5 yıl
Panpa akbil mi o...
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KAZUYA MISHIMA 5 yıl
alıcısınıda gosterselerdi merakım dinerdi nano olmasını muyorum
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ouantum 5 yıl
güzellmişş
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ugacomtr 5 yıl
bir magic mouse yapamadılar windows destekli....
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bybarone 5 yıl
Enterasan bir cihaz koltukta otururkene film seçmeye yardımcı... Üşengeç insanlar için (benim gibi) birebir..
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veteriner69 5 yıl
Çok beğendim.
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