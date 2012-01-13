AT&T, Samsung Galaxy S 2 Skyrocket HD'yi resmen duyurdu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın önde gelen operatörlerinden AT&T, Samsung'un Galaxy S2 telefonun yenilenmiş versiyonu olan Galaxy S2 Skyrocket HD'yi resmen duyurdu.
Samsung'un 5.3 inç'lik dev telefonu Galaxy Note'u da bünyesine katan AT&T, Skyrocket HD ile yüksek peformans bir modeli daha kullanıcılarının beğenisine sunmuş oldu.
Android işletim sistemli Samsung Galaxy S 2 Skyrocket HD, kullanıcılara 4.65 inç boyutlu Super AMOLED ekranda 1280x720 ekran çözünürlüğü sunuyor. Daha önce pazara sunulan 1.2 GHz işlemcili Galaxy S2 modelinin aksine Skyrocket HD modelinde çift çekirdekli 1.5 GHz'lik işlemciye yer verilmiş.
Telefonun diğer özellikleri arasında, Full HD video kayıt desteği sunan 8 MP'lik kamera, 4G LTE desteği, WiFi, bluetooth ve GPS gibi temel özellikler de yer almakta.
AT&T tarafından resmen duyurulan Samsung Galaxy S2 Skyrocket HD'nin fiyat etiketi hakkında henüz açıklama yapılmadı.
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Türkçe konuşabiliyor sen?
modelin isminde zaten HD var :)
buyur resmi siteden link...
http://www.samsung.com/us/news/newsRead.do?news_group=productnews=consumerproduct=mobilephone&news_seq=20086
Daha resmini koyamadığın telefonun haberini yapmak nasıl bir iştir anlayamadım. :)
kardeşim telin ekranı kapalı olduğundan ben o ekranı öyle açılardan çekerim ki sana birçok renkte görebilirsin. sen şakamısız arkadaşlar diyorsun da, bence Super Amoled ekranların rengi her daim koyu lacivert olur demek şakanın da ötesindedir :)
Samsung'un orjinal sitesinden bir fotoğraf sana, buyur.
http://www.samsung.com/tr/consumer/mobile-phone/mobile-phone/business-professional/GT-I9000HKDTUR/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=gallery3d
şimdi bu da mı S.Amoled değil bu da mı şaka :)
cihazın ekranı kapalıyken fotoğrafa bakarak bu telin ekranı LCD, yok bunun S.Amoled, bak bunun da S.Amoled Plus diyebilecek olanlar varsa zaten o insanlara saygı duyarım :)
DonanımHaberin avukatı değilim ama siteyi karalamak istiyorsan daha gerçekçi hatalarla gelmelisin ki, herkes hata yapabilir ama bu haberde hiçbir bilgi yada fotoğraf hatası yok.
bu da sana başka bir örnek olsun hemde çok ünlü bir siteden.
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s_ii_skyrocket_hd-4414.php
bak aynı cihaz ama ekrana Super AMOLED Plus yazmışlar, yani yanlış yazmışlar bariz bir bilgi hatası var. şimdi GSMArena uyduruk bir site olma yolunda mı gidiyor.hemen karalamak mı lazım.
biraz daha bilinçli olmanı tavsiye ederim.
saygılar...