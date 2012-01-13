AT&T, Samsung Galaxy S 2 Skyrocket HD'yi resmen duyurdu

Dünyanın önde gelen operatörlerinden AT&T, Samsung'un Galaxy S2 telefonun yenilenmiş versiyonu olan Galaxy S2 Skyrocket HD'yi resmen duyurdu.

Samsung'un 5.3 inç'lik dev telefonu Galaxy Note'u da bünyesine katan AT&T, Skyrocket HD ile yüksek peformans bir modeli daha kullanıcılarının beğenisine sunmuş oldu.

Android işletim sistemli Samsung Galaxy S 2 Skyrocket HD, kullanıcılara 4.65 inç boyutlu Super AMOLED ekranda 1280x720 ekran çözünürlüğü sunuyor. Daha önce pazara sunulan 1.2 GHz işlemcili Galaxy S2 modelinin aksine Skyrocket HD modelinde çift çekirdekli 1.5 GHz'lik işlemciye yer verilmiş.

Telefonun diğer özellikleri arasında, Full HD video kayıt desteği sunan 8 MP'lik kamera, 4G LTE desteği, WiFi, bluetooth ve GPS gibi temel özellikler de yer almakta.

AT&T tarafından resmen duyurulan Samsung Galaxy S2 Skyrocket HD'nin fiyat etiketi hakkında henüz açıklama yapılmadı.