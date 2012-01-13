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AT&T, Samsung Galaxy S 2 Skyrocket HD'yi resmen duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
46,5b
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37
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen operatörlerinden AT&T, Samsung'un Galaxy S2 telefonun yenilenmiş versiyonu olan Galaxy S2 Skyrocket HD'yi resmen duyurdu.
Samsung'un 5.3 inç'lik dev telefonu Galaxy Note'u da bünyesine katan AT&T, Skyrocket HD ile yüksek peformans bir modeli daha kullanıcılarının beğenisine sunmuş oldu.
Android işletim sistemli Samsung Galaxy S 2 Skyrocket HD, kullanıcılara 4.65 inç boyutlu Super AMOLED ekranda 1280x720 ekran çözünürlüğü sunuyor. Daha önce pazara sunulan 1.2 GHz işlemcili Galaxy S2 modelinin aksine Skyrocket HD modelinde çift çekirdekli 1.5 GHz'lik işlemciye yer verilmiş.
Telefonun diğer özellikleri arasında, Full HD video kayıt desteği sunan 8 MP'lik kamera, 4G LTE desteği, WiFi, bluetooth ve GPS gibi temel özellikler de yer almakta.
AT&T tarafından resmen duyurulan Samsung Galaxy S2 Skyrocket HD'nin fiyat etiketi hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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Armin van Buuren* 7 yıl
isyankar_emre
Chandler Bing
isyankar_emre Adamlar tabi 40 tane şey çıakrır çünkü başkalarının yaptıklarını kendilerine mal edip üzerinde bir kaç değişiklik yapıp(anca tasarım)insanlara sunuyor bence bu emeğe saygıssızlık, ancak tabi üretici firmada başak firmalara satarken kar ediyor.:)
? kimin neyini çalıyor? iphonedan çalıyor diyorsan iphoneun ekranını samsung üretiyor...
Sen yanlış anladı ben burada Samsung u kötülemiyor arkadaş orada bir konuya değinmiş onun üzerinde yorum yaptıp yoksa Samsung gibi firmam yok..

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DH Misafiri 7 yıl
ıphone şimdi çıkardıkları telefonlarının ekranını lg üretiyor daha önce samsung üretiyordu.düzeltme yaparken bunuda belirtin arkadaşlar birde samsung apple ile ne kadar davalıkta olsada apple samsungun müşterisi yedek parça konusunda birçok parçada tedarikçisi ayrılmaz ikili anlayacağınız sizlerde öylesiniz birbirinizi yemekten ayrılamıyorsunuz ;)
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bence s3: 9 altpikselli yani pentil olmayan 720*1280 4.6 inç civarı süper amaled hd plas ile isimlendireceği 1.4 ghz feekansında a9 tabanlı bi işlemciyle ve 1950 mili amper civarı batarya 1 giga bayt ddr 2 ram 16 gb dahili hafıza 32 gb hafıza kartı destegi bulutut 4.0 kamerada ise 10,1 mp civarı 8de olabilir ama s2 ye göre daha kaliteli, mercek acısı ise aynı odaklanma problemi giderilmiş yada azaltılmış gece çekimi daha basarılı. mhl portu değişmeyecektir. gpu olarak ise mali 400 den iki kat daha güçlü yeni bir gpu modeli işletim sistemi olarak android 4.04 ile gelecektir. extra olarakta kabastif kalem ve atriks 4g deki gibi bir doclla gelebilir demedi demeyin ve alacak olanlar şimdiden 2000 tl yi türkiye açin hazırlasın şimdiden hayırlı olsun 30 şubatta görüşmek dileğiyle
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özkan707 7 yıl
işlemci tabiki dort cekirdekli en önemli olanı yazmayı unutmuşum
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zencisinek 7 yıl
galaxy s 2 nin şekli daha iyiydi bence samsung şekil konusunda kararlı olmalı bence
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özkan707 7 yıl
arkadaşlar bence s3: 9 altpikselli yani pentil olmayan 720*1280 4.6 inç civarı süper amaled hd plas ile isimlendireceği 1.4 ghz feekansında a9 tabanlı bi işlemciyle ve 1950 mili amper civarı batarya 1 giga bayt ddr 2 ram 16 gb dahili hafıza 32 gb hafıza kartı destegi bulutut 4.0 kamerada ise 10,1 mp civarı 8de olabilir ama s2 ye göre daha kaliteli, mercek acısı ise aynı odaklanma problemi giderilmiş yada azaltılmış gece çekimi daha basarılı. mhl portu değişmeyecektir. gpu olarak ise mali 400 den iki kat daha güçlü yeni bir gpu modeli işletim sistemi olarak android 4.04 ile gelecektir. extra olarakta kabastif kalem ve atriks 4g deki gibi bir doclla gelebilir demedi demeyin ve alacak olanlar şimdiden 2000 tl yi türkiye açin hazırlasın şimdiden hayırlı olsun 30 şubatta görüşmek dileğiyle
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senatorlines 7 yıl
Samsung'tan başka elektronikçi kalmaz yakında piyasada, iyice kuduz olmuş gibi saldırıyor piyasaya, diğer gariban üreticilerin işi zor, samsung adım adım ilerliyor tekel olma yolunda!
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infinite 7 yıl
samsung kafamı karıştırıyor o kadar fazla çeşiti var ki ???????
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OnderT 7 yıl
Bu telefonun ekranı HD değil sanki. Ben HD iddiasını sadece burada gördüm.
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_extreme_ 7 yıl OnderT
OnderT

Bu telefonun ekranı HD değil sanki. Ben HD iddiasını sadece burada gördüm.

modelin isminde zaten HD var :)

buyur resmi siteden link...
http://www.samsung.com/us/news/newsRead.do?news_group=productnews=consumerproduct=mobilephone&news_seq=20086
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silver021 7 yıl
siz şakamısınız arkadaşım ya. bu telefonun sizce süperamoled olma ihtimali nedir. hayır donanımhaber o kadar uyduruk bir site olma yolunda gidiyorki süperamoled ekranlarla süperclearLCD ekranları karşılaştıramayacağımızı düşünüyorlar herhalde. Süperamoledli bir cihaz kullanmamış olsaydım bu resmi konan aletin skyrocket olduğunu yutabilirdim. Ekranın rengine bakın. Ve bir süperamoled ekranların rengine bakın. Süperamoled ekranların rengi koyu lacivert olur her daim.
Daha resmini koyamadığın telefonun haberini yapmak nasıl bir iştir anlayamadım. :)
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_extreme_ 7 yıl silver021
silver021

siz şakamısınız arkadaşım ya. bu telefonun sizce süperamoled olma ihtimali nedir. hayır donanımhaber o kadar uyduruk bir site olma yolunda gidiyorki süperamoled ekranlarla süperclearLCD ekranları karşılaştıramayacağımızı düşünüyorlar herhalde. Süperamoledli bir cihaz kullanmamış olsaydım bu resmi konan aletin skyrocket olduğunu yutabilirdim. Ekranın rengine bakın. Ve bir süperamoled ekranların rengine bakın. Süperamoled ekranların rengi koyu lacivert olur her daim.

Daha resmini koyamadığın telefonun haberini yapmak nasıl bir iştir anlayamadım. :)


kardeşim telin ekranı kapalı olduğundan ben o ekranı öyle açılardan çekerim ki sana birçok renkte görebilirsin. sen şakamısız arkadaşlar diyorsun da, bence Super Amoled ekranların rengi her daim koyu lacivert olur demek şakanın da ötesindedir :)

Samsung'un orjinal sitesinden bir fotoğraf sana, buyur.

http://www.samsung.com/tr/consumer/mobile-phone/mobile-phone/business-professional/GT-I9000HKDTUR/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=gallery3d

şimdi bu da mı S.Amoled değil bu da mı şaka :)

cihazın ekranı kapalıyken fotoğrafa bakarak bu telin ekranı LCD, yok bunun S.Amoled, bak bunun da S.Amoled Plus diyebilecek olanlar varsa zaten o insanlara saygı duyarım :)

DonanımHaberin avukatı değilim ama siteyi karalamak istiyorsan daha gerçekçi hatalarla gelmelisin ki, herkes hata yapabilir ama bu haberde hiçbir bilgi yada fotoğraf hatası yok.


bu da sana başka bir örnek olsun hemde çok ünlü bir siteden.

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s_ii_skyrocket_hd-4414.php

bak aynı cihaz ama ekrana Super AMOLED Plus yazmışlar, yani yanlış yazmışlar bariz bir bilgi hatası var. şimdi GSMArena uyduruk bir site olma yolunda mı gidiyor.hemen karalamak mı lazım.

biraz daha bilinçli olmanı tavsiye ederim.

saygılar...

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Mobile Prof. 7 yıl
S2 apaci edition da cikar yakinda..
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berkcombil 7 yıl
Geçin bunları,S3'e geçmeden önce çıkan ara model bunlar.Ne varsa S3'te olacak.
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mlhkhy 7 yıl
ıphone şimdi çıkardıkları telefonlarının ekranını lg üretiyor daha önce samsung üretiyordu.düzeltme yaparken bunuda belirtin arkadaşlar birde samsung apple ile ne kadar davalıkta olsada apple samsungun müşterisi yedek parça konusunda birçok parçada tedarikçisi ayrılmaz ikili anlayacağınız sizlerde öylesiniz birbirinizi yemekten ayrılamıyorsunuz ;)
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