Haftaya BİM marketlerde akıllı telefon geçidi var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM marketler zincirinde daha çok giriş seviyesine hitap eden realme, Xiaomi, Oppo ve Dijitsu markalarının akıllı telefonları boy gösterecek. Ayrıca çok fonksiyonlu yazıcı ve akıllı saat de var.

16 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri

16 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı markaların akıllı telefon modelleri yer alıyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, 8 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj, 50MP dörtlü arka kamera gibi özelliklerle Redmi 10 2022 akıllı telefon modeli 4699TL.

15 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

6.53 inçlik HD+ ekran, 8 çekirdekli işlemci, 3GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj, 13MP çift arka kamera, 5MP ön kamera gibi özelliklerle Redmi 9C akıllı telefon modeli 3649TL.

Realme C21Y modeli 6.5 inçlik ekran, 8 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 13MP arka kamera, 2MP ön kamera gibi özelliklerle 3899TL fiyat etiketine sahip. Realme C11 modeli ise 6.53 inçlik ekran, 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama, 5000mAh batarya, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera özellikleri ile 2749TL’ye geliyor.

Oppo A16 modeli 6.52 inçlik HD+ ekran, 8 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 13MP üçlü arka kamera, 2MP ön kamera şeklindeki özelliklerle 4199TL olarak satılacak.

Son olarak Dijitsu markasına ait 6.53 inçlik ekran, 4 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 16MP üçlü kamera gibi özelliklerle 2999TL fiyat etiketine sahip.

Yazıcı tarafında 8000 renkli ve 18000 siyah-beyaz sayfa yazabilen HP Smart Tank 516 yazıcı 3799TL fiyat etiketine sahipken HP Deskjet yazıcı da 1999TL olarak satılacak. Huawei Watch GT 2 akıllı saat modeli 2599TL iken Stanley markasının farklı boyutlarda termosları da yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.