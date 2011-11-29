ATIC, Abu Dabi için planladığı yeni işlemci fabrikasını erteledi

GlobalFoundries'in çoğunluk hisselerine sahip olan ATIC, New York'ta inşasına devam eden yeni nesil çip üretim fabrikasına ek olarak Abu Dabi için planladığı mega fabrika için planlarını öteledi. 2012 içerisinde temelinin atılması beklenen fabrikanın geleceği henüz belirlenmeyen bir tarihe ertelenirken, bu ertelemenin gecikme nedeni olarak küresel ekonomideki belirsizlikler öne sürülürken, arka planda farklı gerekçelerin olduğu düşünülüyor.

Bu gerekçelerden ilki AMD cephesinde yaşanan gelişmeler. Bilindiği üzere AMD, GlobalFoundries'in hem en büyük müşterisi hem de küçük ortağı durumunda. AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in tesislerinden çıkartacağı iki farklı Fusion projesini iptal etmesi ayrıca 28nm GPU üretiminde yola TSMC ile devam edecek olması, yeni fabrika yatırımı planlayan GlobalFoundries adına pekte olumlu gelişmeler değil. Diğer taraftan ikinci gerekçe ise yarıiletken endüstrisindeki belirsizlik zira bilindiği üzere yeni bir işlemci fabrikasının maliyeti ölçeğine göre değişmekle birikte genelde birkaç milyar dolar seviyesinden başlıyor. İşte bu noktada ATIC, hali hazırdaki gibi 300mm wafer üreten bir fabrika mı kuracağına, yoksa 300mm-450mm hibrit tesis mi ya da geleceğin üretim standardı olacağı düşünülen 450mm odaklı bir tesis mi olacağı konusunda henüz kesin kararın verilmediği, 2012 sonunda durumun yeniden değerlendirileceği açıklandı.

2015 yılında devreye girmesi planlanan fabrika, açıldığı dönemde dünyanın en modern işlemci üretim tesislerinden biri olacak ve bölgenin değişen yüzünü (petrol odaklı ekonomide yüksek teknolojiye doğru) gösteren önemli bir sembol görevi üstlenecek.