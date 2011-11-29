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ATIC, Abu Dabi için planladığı yeni işlemci fabrikasını erteledi

7 yıl
8,2b
1
9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GlobalFoundries'in çoğunluk hisselerine sahip olan ATIC, New York'ta inşasına devam eden yeni nesil çip üretim fabrikasına ek olarak Abu Dabi için planladığı mega fabrika için planlarını öteledi. 2012 içerisinde temelinin atılması beklenen fabrikanın geleceği henüz belirlenmeyen bir tarihe ertelenirken, bu ertelemenin gecikme nedeni olarak küresel ekonomideki belirsizlikler öne sürülürken, arka planda farklı gerekçelerin olduğu düşünülüyor.
Bu gerekçelerden ilki AMD cephesinde yaşanan gelişmeler. Bilindiği üzere AMD, GlobalFoundries'in hem en büyük müşterisi hem de küçük ortağı durumunda. AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in tesislerinden çıkartacağı iki farklı Fusion projesini iptal etmesi ayrıca 28nm GPU üretiminde yola TSMC ile devam edecek olması, yeni fabrika yatırımı planlayan GlobalFoundries adına pekte olumlu gelişmeler değil. Diğer taraftan ikinci gerekçe ise yarıiletken endüstrisindeki belirsizlik zira bilindiği üzere yeni bir işlemci fabrikasının maliyeti ölçeğine göre değişmekle birikte genelde birkaç milyar dolar seviyesinden başlıyor. İşte bu noktada ATIC, hali hazırdaki gibi 300mm wafer üreten bir fabrika mı kuracağına, yoksa 300mm-450mm hibrit tesis mi ya da geleceğin üretim standardı olacağı düşünülen 450mm odaklı bir tesis mi olacağı konusunda henüz kesin kararın verilmediği, 2012 sonunda durumun yeniden değerlendirileceği açıklandı.
2015 yılında devreye girmesi planlanan fabrika, açıldığı dönemde dünyanın en modern işlemci üretim tesislerinden biri olacak ve bölgenin değişen yüzünü (petrol odaklı ekonomide yüksek teknolojiye doğru) gösteren önemli bir sembol görevi üstlenecek. 

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SEO-Uzmanı 7 yıl
işlemci imlatında işin %99.9 unu full otomatik otomasyon sistemiler yapar !
oradaki mühendisler bile hademe edasında çalışan makinelerin yağ damlatıp damlatmadığına bakmak gibi angarya tabir edilen işler yapar. dahası işlemci mimarisi bile çinli mühendislerin geliştirdiği avrupalı mühendislerin beyenip kendi adıyla tüm haklarını çorba parasına satın aldığı ve son rütüşları kendi adıyla imzasını atıp piyasaya sürdüğü bir ürün olarak düşünülmesi daha doğru olur. ! uzak doğru teknoloji geliştirmeyi iyi bilsede batı pazarında ürünlerini bir türlü kendi adıyla satamıyor çünkü bunun 1. numaralı sebebi batının aşırı milliyetçi olması ! bu yüzden batılının avrupanın için hissesi olmadığı bir teknoloji ürünü batıda zor satar ! işte bu yüzden TR yedeki tüm fabrikaların %50 den fazlası yabancı ortaklı olduğu için piyasanın en dadik ürününü bile üretsek avrupa bizim ürünleri havada kapıyor
uzun lafın kısası angarya yani bedavaya çorba parasına üzerimize vazife olmayan işleri yapıyoruz
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zafercap 7 yıl
İşlemci üretilen fabrikada ucuz işçi çalıştırmak ?! En fazla paketleme ve kargolama ucuz işçilikle yapılır gerisi mühendislerin işi. Bizdeki diaspora emekleme aşamasında olduğu için yatırımları çekmek çok kolay olmuyor. İnşallah birgün ülkemizde de bu tür fabrikalar görürürüz.
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alpa07 7 yıl
Neden tr ye kurulmuyor
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Sajuuk 7 yıl alpa07
alpa07

Neden tr ye kurulmuyor

Türkiye'nin hissesi olan bir firma olsaydı onu da yapardı da. Burayı seçmenin ne gibi avantajı olur ki?
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Rubisco 7 yıl
Ülkeyi devleti kutsal soyut bi kavram olarak mı görmek lazım yoksa insanlardan oluşan somut bir yapı gibi mi görmek lazım? Önemli olan devlet veya sistem ise, çin çok güzel örnek o zman, önemli olan devletin sistemin büyümesi güçlenmesi. Aç sürünen binlercesi değil, plastik fabrikasında kanser olanlar değil. Ha onlar olmasa batı dünyası sahip olduğu bi çok şeye daha çok ödemek zorunda olucak işin o yanı apayrı. İş çin sistem vs. gibi şeylere girerse, kaç tane ülkenin devlet yatırım fonu gelin burdan yakalım bi de?
Daha önce denildiği gibi (bizim memlekette değil elbette) bir aşamada AMD'yi ATIC'e satmayı deniyecekler, birden çok defa. Eğer bi şekilde suriye ortadoğu zart zurt ile başlayıp, futurelar vadeli piyasalar da işe katılıp petrol yeniden sıkı bi değer kazanır araplarda daha çok $ manyağı olursa nie almayı düşünmesinler.
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robinhoof 7 yıl
ucuz işçinin çalıştığı ülkeye yatırım o ülkeyi kalkındırmaz. aksine zararra sokar. aradaki fark açılır. nedeni ise işçinin işveren kadar kazanmaması. Çinde ayrı bi durum var. adamlar türkiyede en kötü öğrenci yurdundan daha kalabalık, daha kötü ve zayıf gıda üstüne eğlence/moral kısmından feragat ederek geçiniyolar gelecek nesillere iyi ülke bırakmak için. toplam çalışma temposuna zaten değinmiyorum bile. Bizdeki o "esnek çalışmaya uyabilen" tabiri ile işçi alımı ordaki iile kıyaslanamaz
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H.sD 7 yıl
@erencexor
Dediklerin çok güzel ve coguna katılıyorum ama hesaba katmadıgın şey;
Adam işcisini bizim veya dünyadaki çogu ülkeden daha ucuza çalıştırabiliyor.
Durum böyle olunca istedigi kadar doları olsun fark etmiyor.
Nede olsa markalar ucuza üretim olan yere gidecegi için ...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
çindeki fabrikalarda üretim maliyeti düşük ! daha doğrusu düşük gösterilen çin para birimi yüzünden düşük gibi olsada işin aslı öyle değil çin, daha doğrusu çin merkez bankası kazandığı paraları yok sayaraktan yarattığı ekonomi sayesinde çok fazla kazansada ! bu durum real piyasada fazla stres oluşturmakta ! yani eninde sonunda çin bankalarındaki $ lar açıklanacağı için ; o olası açıklama sonrası çin bir daha eskisi gibi düşük fiyatlara iş yapamayacağı için ! şimdiden bu durumun farkına varan avrupa ülkeleri kimyasal üretimi çevreye zararlı olmayan üretim tesislerini tekrar eskisi gibi kendi ülkelerine kurma sürecine gitmektedirler.
kapitalizimin iyi tarafı şudur para biriminin değerinin düşük olduğu ülkelere yatırım yapılması mantığı ile kar artırma süreçleri olası gelişmekte olan 3. dünya ülkelerinin kalkınma sürecini iyi destekler ama çinin artık bir 3. dünya ülkesi olmadığı ortada ! adamlar işlemci yapıyor yaw :D
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