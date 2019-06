AUO dünyanın en büyük OLED televizyon panelini SID 2013'te tanıtacak

Optoelektronik çözümlerle alakalı 10.800'ü aşkın patente sahip AUO, Display Week 2013 kapsamındaki SID'nin (The Society for Information Display) teknik sempozyumunda 13 yeni teknoloji tanıtımının gerçekleşeceğini duyurdu. Her yıl SID: Display Week'te önemli teknolojiler tanıtan Tayvanlı üretici, 3D OLED, saydam LCD, esnek ekran ve belki de en önemli çözümü; 65 inçlik OLED TV'si ile Kanada'daki Vancouver Kongre Merkezi'nde katılımcıların karşısına çıkacak. Halihazırda dünya genelinde kullanılmakta olan en büyük buharlaştırma teknolojisi, 6. nesil FMM üretim sürecini benimseyen dev televizyon, metal oksit bir ince-film transistör katmanını ve AUO'nun kendi geliştirdiği piksel teknolojisini bünyesinde barındırıyor.





OLED ekran türünün tipik özelliklerini beraberinde getirecek 65 inçlik Full HD çözünürlüklü OLED televizyon, düşük güç tüketimi gerçekleştirecek; geniş renk yelpazesi ve yüksek karşıtlık oranıyla etkileyici bir görüntü ortaya koyacak. Bu televizyon ile birlikte tanıtılacağı dile getirilen diğer ürünler de dünyanın en büyük OLED TV'si kadar heyecan verici. Yeni üç boyut destekli OLED, saydam LCD ve esnek OLED panellerini sergileyecek Tayvanlı şirket, geçen yıldan beri 2.400'den fazla OLED patentine sahip Global OLED Technology'nin %32'sine sahip olan Japon Idemitsu şirketiyle birlikte OLED teknolojileri üzerine ar-ge çalışmaları yapıyor. Bu faaliyetlerinin karşılığını seri üretimdeki düşük verim sorunları nedeniyle almakta geciken AUO, harika paneller tanıtsa da; durum üretim aşamasına geldiğinde rakiplerine kıyasla oldukça başarısız sonuçlar elde ediyor. Üreticinin OLED türündeki verim sorunlarının gölgesinde geçecek SID 2013 tanıtımlarına dair yeni detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

