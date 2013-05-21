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AUO dünyanın en büyük OLED televizyon panelini SID 2013'te tanıtacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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AUO dünyanın en büyük OLED televizyon panelini SID 2013'te tanıtacak

Optoelektronik çözümlerle alakalı 10.800'ü aşkın patente sahip AUO, Display Week 2013 kapsamındaki SID'nin (The Society for Information Display) teknik sempozyumunda 13 yeni teknoloji tanıtımının gerçekleşeceğini duyurdu. Her yıl SID: Display Week'te önemli teknolojiler tanıtan Tayvanlı üretici, 3D OLED, saydam LCD, esnek ekran ve belki de en önemli çözümü; 65 inçlik OLED TV'si ile Kanada'daki Vancouver Kongre Merkezi'nde katılımcıların karşısına çıkacak. Halihazırda dünya genelinde kullanılmakta olan en büyük buharlaştırma teknolojisi, 6. nesil FMM üretim sürecini benimseyen dev televizyon, metal oksit bir ince-film transistör katmanını ve AUO'nun kendi geliştirdiği piksel teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

OLED ekran türünün tipik özelliklerini beraberinde getirecek 65 inçlik Full HD çözünürlüklü OLED televizyon, düşük güç tüketimi gerçekleştirecek; geniş renk yelpazesi ve yüksek karşıtlık oranıyla etkileyici bir görüntü ortaya koyacak. Bu televizyon ile birlikte tanıtılacağı dile getirilen diğer ürünler de dünyanın en büyük OLED TV'si kadar heyecan verici. Yeni üç boyut destekli OLED, saydam LCD ve esnek OLED panellerini sergileyecek Tayvanlı şirket, geçen yıldan beri 2.400'den fazla OLED patentine sahip Global OLED Technology'nin %32'sine sahip olan Japon Idemitsu şirketiyle birlikte OLED teknolojileri üzerine ar-ge çalışmaları yapıyor. Bu faaliyetlerinin karşılığını seri üretimdeki düşük verim sorunları nedeniyle almakta geciken AUO, harika paneller tanıtsa da; durum üretim aşamasına geldiğinde rakiplerine kıyasla oldukça başarısız sonuçlar elde ediyor. Üreticinin OLED türündeki verim sorunlarının gölgesinde geçecek SID 2013 tanıtımlarına dair yeni detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

http://auo.com/?sn=107&lang=en-US&c=10&n=1516 Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
AU Optronics dünyanın en büyük ekran teknolojileri üreticilerinden birisi. Çok büyük bir firma aslında. Elinde 10800 patent olduğunu bilmiyordum, böylece ne derece büyük bir firma olduğunu bir kez daha farkettim.
AU Optronics dünyanın en büyük ekran teknolojileri üreticilerinden birisi. Çok büyük bir firma aslında. Elinde 10800 patent olduğunu bilmiyordum, böylece ne der...
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Lene 6 yıl
Adam öyle bi poz vermişki " adeta biz bu işte kralız diyor gibi " helal olsun
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eternity 6 yıl
Hala Samsung lg dışında panel üretici yok sanan fanboylara kapak niteliğinde.
Tsk. Haber için
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dreamblue35 6 yıl
bize böyle haberlerle geli yahu içimiz dışımız mobilite olmuştu
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Bilal Akgündüz 6 yıl
itachi237
V4LKyRAU Optronics dünyanın en büyük ekran teknolojileri üreticilerinden birisi. Çok büyük bir firma aslında. Elinde 10800 patent olduğunu bilmiyordum, böylece ne derece büyük bir firma olduğunu bir kez daha farkettim.
+1 bilal hocam haberlerin çok bilgilendirici oluyor

Biz de yeni öğreniyoruz yazılara ekliyoruz :) Teşekkürler.
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hdtv 6 yıl
Artık oled istilası başlasın yahu yıllardır bekliyoruz.
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itachi237 6 yıl
V4LKyR
AU Optronics dünyanın en büyük ekran teknolojileri üreticilerinden birisi. Çok büyük bir firma aslında. Elinde 10800 patent olduğunu bilmiyordum, böylece ne derece büyük bir firma olduğunu bir kez daha farkettim.

+1 bilal hocam haberlerin çok bilgilendirici oluyor
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darkaura 6 yıl
Oled prototipleri senelerdir pek cok firma yapti. Ama yakin zamana kadar hacimli ticari uretimi yapabilen tek firma samsungdu. Muhtemelen halada oyle. Yanliz su siraki hareketlilik butun sektorun bir oled yarisina hazirlandigini gosteriyor. Pespese hacimli uretime gecilirse oled kisa zamanda yayginlasip evimize girecektir. Oledin bir guzelligide uretim sekli prensipte lcd ye gore cok daha basit ve ucuz. Belli teknik sorunlar asilip hacimli uretim rayina oturdugunda fiyatlari bir anda cok komik rakamlara inebilir. Tabi orta-uzun vadede. İlk oled tvler arge maliyetlerinden cok pahali olacaktir.
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umut_baris 6 yıl darkaura
darkaura

Oled prototipleri senelerdir pek cok firma yapti. Ama yakin zamana kadar hacimli ticari uretimi yapabilen tek firma samsungdu. Muhtemelen halada oyle. Yanliz su siraki hareketlilik butun sektorun bir oled yarisina hazirlandigini gosteriyor. Pespese hacimli uretime gecilirse oled kisa zamanda yayginlasip evimize girecektir. Oledin bir guzelligide uretim sekli prensipte lcd ye gore cok daha basit ve ucuz. Belli teknik sorunlar asilip hacimli uretim rayina oturdugunda fiyatlari bir anda cok komik rakamlara inebilir. Tabi orta-uzun vadede. İlk oled tvler arge maliyetlerinden cok pahali olacaktir.

En azından ışık sızması gibi bir derdi yok. Çünkü arka aydınlatma yok. Gerçek siyah cidden gerçek siyah olacak bu sefer.

Türkiye ilerleyen yıllarda aynı zihniyetle devam ederse rakamların komik değerlere düşeceğini sanmıyorum.
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
AU Optronics dünyanın en büyük ekran teknolojileri üreticilerinden birisi. Çok büyük bir firma aslında. Elinde 10800 patent olduğunu bilmiyordum, böylece ne derece büyük bir firma olduğunu bir kez daha farkettim.
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