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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AUO'dan 4K 27 inçlik panel; Apple Thunderbolt 2 Display mi geliyor ?

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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AUO'dan 4K 27 inçlik panel; Apple Thunderbolt 2 Display mi geliyor ?
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Aralık ayıyla birlikte satışa sunulacak olan Mac Pro’nun en önemli özelliklerinden biri aynı anda 3’e kadar 4K ekranı çalışılmasına imkan sunması. Ancak bugüne kadar profesyonel kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği Apple Cinema Display ya da Thunderbolt Display, hala 4K çözünürlüğe destek vermiyor oluşu Mac Pro’nun bu gücünden faydalanılmasını zorlaştırmakta. ,

Apple, bu konuda hala sessizliğini koruyor olsa da önemli panel üreticilerinden AUO’nun yeni tanıttığı 27 ve 32 inçlik 4K paneller, Apple’ın yakında 4K’lı Thunderbolt 2 Display’i satışa sunabileceği beklentilerini arttırdı.

AUO’nun her iki paneli de 3840 x 2160 piksele ev sahipliği yaparken; 1000:1 zıtlık oranı ve 300 nitlik parlaklık sunuyor. Bu çözünürlük itibariyle panel, Apple’a MacBook Retina’daki gibi Retina kavramını Apple Thunderbolt Display için kullanabilmesini sağlamakta. Diğer bir deyişle panel üzerindeki her iki piksel, efektif olarak bir piksellik görüntüyü sağlayacak şekilde düzenlendiğinde 1920x1080’lik görüntü, şu ana kadar hiç olmadığı kadar keskin, net ve canlı görüntülenebilecek.

Apple’ın hali hazırda ülkemizde 2700 TL’den satılan 27 inçlik Thunderbolt Display ise 2560 x 1440 piksele sahip ve LG’nin panellerini kullanıyor. Bu açıdan AUO’nun panellerinin Apple’ın belirlediği standartları karşılayıp karşılayamadığı şimdilik net değil. Ayrıca AUO’nun panelleri şimdilik pilot üretimde ve seri üretime en erken 2014’ün ilk çeyreği içerisinde başlanması bekleniyor. Kısacası 4K’lı Apple Display için bir süre daha beklenilmek zorunda gibi.


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fotifoti 6 yıl en beğenilen
Sevgili editör cümlelerinizde "mekte,makta" eklerini kullanmazsanız daha akıcı bir ifade elde edeceksiniz. Biz de okurken yorulmayacağız. Haber için teşekkürler.
Sevgili editör cümlelerinizde "mekte,makta" eklerini kullanmazsanız daha akıcı bir ifade elde edeceksiniz. Biz de okurken yorulmayacağız. Haber için teşekkürler...
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Patria o Muerte 5 yıl
Bir devrim olur
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multiTYRT 6 yıl
iTV
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furkant1 6 yıl
MacBook'un ekranı, kasasından daha kalın
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fotifoti 6 yıl en beğenilen
Sevgili editör cümlelerinizde "mekte,makta" eklerini kullanmazsanız daha akıcı bir ifade elde edeceksiniz. Biz de okurken yorulmayacağız. Haber için teşekkürler.
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artenis 6 yıl
DELL U2711 ;)
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kucuker34 6 yıl
Apple cansın sen can :)


Edit: Ne hazımsız milletiz ya şu cümleye bile tahammül yok ;)

Kullandığım tel: lg g2

Kullandığım tablet : ipad mini
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