AVEA'dan yeni Süper Fikir Tarifesi ve HTC Rhyme ödüllü yarışma

AVEA'nın abonelerine sunduğu "süper bir fikri var". Duyurusu yapılan yeni "Süper Fikir" tarifesine göre AVEA kullanıcıları, 4TL karşılığında her yöne 100 dakika konuşabilecek. Abonelere konuştukları kadar ödeme seçeneği sunan AVEA, yeni tarifesinde daha fazla dakikaya ihtiyaç duyanlar için tarifenin devamı olarak 200 dakika, 300 dakika ve 400 dakika gibi seçenekler de sunuyor. Yeni tarife kapsamında kullanıcılar, KADEME yazıp 6036'ya yollayarak kaçıncı 100 dakika kademesinde olduklarını takip ederek, harcamalarını da kontrol edebilecek.

AVEA yeni Süper Fikir tarifesine ek olarak aynı isimde yeni bir yarışmaya da düzenliyor. Bugün Twitter üzerinden başlayan SuperFikir HTC Rhyme yarışmasında katılımcılar, #superfikir tagini kullanarak ve @avea sayfasından bahsederek kendi süper fikirlerini paylaşacak ve gün içerisinde fikri en çok retweet edilen katılımcı HTC'nin yeni akıllı telefonu Rhyme'in sahibi olacak. Katılmayı planlayanlar için SuperFikir HTC Rhyme yarışmasının üç gün süreceğini de not düşelim.