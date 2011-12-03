Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AVEA'dan yeni Süper Fikir Tarifesi ve HTC Rhyme ödüllü yarışma

7 yıl
18,5b
1
11
Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AVEA'nın abonelerine sunduğu "süper bir fikri var". Duyurusu yapılan yeni "Süper Fikir" tarifesine göre AVEA kullanıcıları, 4TL karşılığında her yöne 100 dakika konuşabilecek. Abonelere konuştukları kadar ödeme seçeneği sunan AVEA, yeni tarifesinde daha fazla dakikaya ihtiyaç duyanlar için tarifenin devamı olarak 200 dakika, 300 dakika ve 400 dakika gibi seçenekler de sunuyor. Yeni tarife kapsamında kullanıcılar, KADEME yazıp 6036'ya yollayarak kaçıncı 100 dakika kademesinde olduklarını takip ederek, harcamalarını da kontrol edebilecek.
AVEA yeni Süper Fikir tarifesine ek olarak aynı isimde yeni bir yarışmaya da düzenliyor. Bugün Twitter üzerinden başlayan SuperFikir HTC Rhyme yarışmasında katılımcılar, #superfikir tagini kullanarak ve @avea sayfasından bahsederek kendi süper fikirlerini paylaşacak ve gün içerisinde fikri en çok retweet edilen katılımcı HTC'nin yeni akıllı telefonu Rhyme'in sahibi olacak. Katılmayı planlayanlar için SuperFikir HTC Rhyme yarışmasının üç gün süreceğini de not düşelim. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
twitter.com/...!/mburakkarahan/status/142956622413705216
Retweet yaparsanız sevinirim bende :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bu günlük mü aylık mı anlamadım yaa :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Avea'dan "10 Numara" tarife; Tek seferde 10 lira yükleyin, her yöne 10 dk'sı 10 kuruşa konuşun.
Arkadaşalar lütfen yardım edin.Lütfen Dh.
twitter.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neo_1 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Avea'dan "10 Numara" tarife; Tek seferde 10 lira yükleyin, her yöne 10 dk'sı 10 kuruşa konuşun.

Arkadaşalar lütfen yardım edin.Lütfen Dh.

twitter.com/...

avea bu fikre ödül vermez sopayla kovalar yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
sen fikrini vericeksin adamlar bi dünya para kazanıcak senin eline bir htc telefon tutuşturup yollayacaklar. güzel işmiş :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasirga32 7 yıl
twitter.com/...

yardımcı olursanız memnun olurum arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TOROS RÜZGARI 7 yıl
konuşmada olduğu gibi Sms ve Mb'ta da kademeli paketler olsa,
Bu tarife kalıcı olsa,
Tüm geçişlere açık olsa ( mevcut ve yeni )...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MarlonJD 7 yıl
twitter.com/...!/mburakkarahan/status/142956622413705216
Retweet'lerseniz sevinirim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver Eagle 7 yıl
Fikirlerinizi buraya da yazsaniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18540 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, avea ve
3 etiket daha tarife kampanya yarışma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech H760 Kablosuz multimedya kulaklık video inceleme 7 yıl Samsung Galaxy R video inceleme 7 yıl TTNET ile fiber internet, PlayStore ve Tivibu'yu konuştuk 7 yıl Türkiye'deki oyun geliştirme çalışmalarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim