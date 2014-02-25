Acer, 2014'de Liquid E3 ve Z4 öncülüğünde 10 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor

Elektronik dünyasının önemli firmalarından Acer, 2014’de akıllı telefon satışlarından umutlu.

Bu hafta düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ürün gamının en yeni üyelerini tanıtan Acer, firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2014’de bir önceki yıla göre neredeyse 7 kat daha fazla akıllı telefon satmayı hedefliyor. Daha somut bir ifadeyle, geçtiğimiz yıl 1,5 milyon adet telefon satışı gerçekleştiren firma, 2014’de 10 milyon satış sayısını geçmeyi planlıyor.

Acer, 27 Şubat’a kadar kapıları açık olan Mobil Dünya Kongresi’nde Liquid E3 ve Liquid Z4 telefonlarını sergiliyor. 199 avroluk tavsiye edilen satış fiyatına sahip olan 4.7 inçlik IPS ekranlı E3, Android 4.2.2 ile geliyor ve gücünü MediaTek imzası taşıyan 1.2GHz’lik 4 çekirdekli işlemcisinden alıyor. Giriş segmentine hitap eden 99 avro tavsiye edilen satış fiyatına sahip, 4 inçlik Z4 ise, yine MediaTek tarafından geliştirilen 1.3GHz’lik çift çekirdekli işlemcisinden gücünü alırken; Android 4.2.2 ile birlikte geliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140224PD202.html