Acer, Android 4.0'lı yeni akıllı telefonu Liquid Glow'u gösterdi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer bugün yaptığı açıklama ile Android 4.0 işletim sistemini kullanan yeni nesil akıllı telefonu Liquid Glow'a ait ilk detayları paylaştı. 3.7-inç büyüklüğünde ekrana, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve yakın alan iletişimi teknolojisi NFC'ye yer verilen telefonun kullandığı işlemci, ekran özellikleri ve merak edilen diğer önemli detayları hakkında ise en şu an için bir bilgi paylaşılmasa da cihazla ilgili daha geniş kapsamlı bilgilerin Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanması bekleniyor.
Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında daha aktif olmayı benimseyen ve bu alandaki çalışmalarına hız veren Acer, Liquid Glow modelini yaz aylarında piyasaya sunmayı planlıyor.
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Telefonlarda Acer En iyi F/P lerden biri. Bu yaz aldıgım Acer Liquid E O zaman 699 Tl idi ve de armv7 işlemcili 480 x 800 Çözünürlük sunuyordu. 800 Mhz Hızda Aslında 1 ghz Den düşürülmüş olup, rahatlıkla hız aşırtmayla stabil bir şekilde 960 Mhz lerde kullanılabiliyor. Aldıgım zaman 699 Tl olan telefonun aynı fiyat aralıgındaki rakibi (hatta dahada pahalıydı 790 civarı felan) Samsung galaxy ace ise armv6 işlemcili ve 320 x 480 çözünürlügü vardı. Buyrun sizce hangisi daha F/P.
hocam bu telefonu düşünüyorum. Ama şarj olayı nasıldır.
oyun oynamayan, film seyretmeyen fazlak konuşmayan ama en az bir saat internete giren birisi için
telefon uygun mudur. internet performansı nasıldır. şarj nasıldır
tşk