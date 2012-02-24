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Acer, Android 4.0'lı yeni akıllı telefonu Liquid Glow'u gösterdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer bugün yaptığı açıklama ile Android 4.0 işletim sistemini kullanan yeni nesil akıllı telefonu Liquid Glow'a ait ilk detayları paylaştı. 3.7-inç büyüklüğünde ekrana, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve yakın alan iletişimi teknolojisi NFC'ye yer verilen telefonun kullandığı işlemci, ekran özellikleri ve merak edilen diğer önemli detayları hakkında ise en şu an için bir bilgi paylaşılmasa da cihazla ilgili daha geniş kapsamlı bilgilerin Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanması bekleniyor.
Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında daha aktif olmayı benimseyen ve bu alandaki çalışmalarına hız veren Acer, Liquid Glow modelini yaz aylarında piyasaya sunmayı planlıyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Acer, HP ve Dell'in ardından 2009 yılının dördüncü çeyreği itibariyle dünyanın en büyük 3. bilgisayar üreticisidir.
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usermm1 7 yıl
telefonda acer asla almam. liquid e modelinde 2.2 nin türkçesini yayınlamadılar.
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modifix06 7 yıl
cihangir151
Acer guzel ısler cıkarıyor fakat notebooklardakı fıyat / performans cızgısını telefonlarda tutturamıyor. Bu yuzden de tutulmuyor. En azından Turkıyede boyle...

Telefonlarda Acer En iyi F/P lerden biri. Bu yaz aldıgım Acer Liquid E O zaman 699 Tl idi ve de armv7 işlemcili 480 x 800 Çözünürlük sunuyordu. 800 Mhz Hızda Aslında 1 ghz Den düşürülmüş olup, rahatlıkla hız aşırtmayla stabil bir şekilde 960 Mhz lerde kullanılabiliyor. Aldıgım zaman 699 Tl olan telefonun aynı fiyat aralıgındaki rakibi (hatta dahada pahalıydı 790 civarı felan) Samsung galaxy ace ise armv6 işlemcili ve 320 x 480 çözünürlügü vardı. Buyrun sizce hangisi daha F/P.
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ozoz57 7 yıl modifix06
modifix06

cihangir151



Acer guzel ısler cıkarıyor fakat notebooklardakı fıyat / performans cızgısını telefonlarda tutturamıyor. Bu yuzden de tutulmuyor. En azından Turkıyede boyle...




Telefonlarda Acer En iyi F/P lerden biri. Bu yaz aldıgım Acer Liquid E O zaman 699 Tl idi ve de armv7 işlemcili 480 x 800 Çözünürlük sunuyordu. 800 Mhz Hızda Aslında 1 ghz Den düşürülmüş olup, rahatlıkla hız aşırtmayla stabil bir şekilde 960 Mhz lerde kullanılabiliyor. Aldıgım zaman 699 Tl olan telefonun aynı fiyat aralıgındaki rakibi (hatta dahada pahalıydı 790 civarı felan) Samsung galaxy ace ise armv6 işlemcili ve 320 x 480 çözünürlügü vardı. Buyrun sizce hangisi daha F/P.

hocam bu telefonu düşünüyorum. Ama şarj olayı nasıldır.
oyun oynamayan, film seyretmeyen fazlak konuşmayan ama en az bir saat internete giren birisi için
telefon uygun mudur. internet performansı nasıldır. şarj nasıldır
tşk
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DH Misafiri 7 yıl
Windows Phone ve ICS4 karışımı bişey olmuş Huawei Vision u andıran bir tasarımı var
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BlessedSoul 7 yıl
Lan arama tuşu koymayın bari insan utanır be.
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cihangir151 7 yıl
Acer guzel ısler cıkarıyor fakat notebooklardakı fıyat / performans cızgısını telefonlarda tutturamıyor. Bu yuzden de tutulmuyor. En azından Turkıye'de boyle...
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E_Aydin35 7 yıl
Acer uzun zamandır bu sektörde(yani uzun derken iilklerden sayılabilir) ama şu aralar yaptığı teknolojileri göremez olduk bu alanda aslında iyi işler yapabilir ama haberdede söylediği gibi tablet bilgisayar pazarlarında daha aktif olmak istiyormuş..Aslında bu telefonda değerlendirme yapıcak tek şey tasarım ve dış görünüm bence ikiside güzek ve şık..
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mucan63 7 yıl
bu gidişle tuşsuz tasarım sadece galaxy nexus a özel olacak
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Selfroot 7 yıl
Bi sen eksiktin hoş geldin Acer
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