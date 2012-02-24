Acer, Android 4.0'lı yeni akıllı telefonu Liquid Glow'u gösterdi

Acer bugün yaptığı açıklama ile Android 4.0 işletim sistemini kullanan yeni nesil akıllı telefonu Liquid Glow'a ait ilk detayları paylaştı. 3.7-inç büyüklüğünde ekrana, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve yakın alan iletişimi teknolojisi NFC'ye yer verilen telefonun kullandığı işlemci, ekran özellikleri ve merak edilen diğer önemli detayları hakkında ise en şu an için bir bilgi paylaşılmasa da cihazla ilgili daha geniş kapsamlı bilgilerin Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanması bekleniyor.

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında daha aktif olmayı benimseyen ve bu alandaki çalışmalarına hız veren Acer, Liquid Glow modelini yaz aylarında piyasaya sunmayı planlıyor.