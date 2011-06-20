Acer E310 Liquid Mini'ye Android 2.3 güncellemesi ve yeni renk seçenekleri geldi

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Acer, Liquid Mini E310 modeli için Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesini kullanıma sundu ve telefona dört yeni renk seçeneği (inci, lagün, gri, vişne) ekledi. Böylece telefonun renk sayısı 9'a çıkmış oldu.

Liquid Mini'nin teknik özelliklerini sizler için gün ışığına çıkaracak olursak, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunan telefona 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227-1 işlemcisi ve 512 MB RAM güç veriyor. Telefonun, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle lanse edildiğini hatırlatalım.



3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip telefonun depolama kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte. Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth v2.1 ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefona gereken enerjiyi 1300 mAh'lık bataryası sağlıyor ve telefon 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

