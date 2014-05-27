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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörünü duyurdu

4 yıl
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörünü duyurdu
Acer, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörü XB280HK'i resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Acer'in 28-inçlik LED arka aydınlatmalı panelde 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan oyunculara özel yeni monitörü XB280HK, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Düşük titreşim, düşük karartma ve ComfyView teknolojileri sayesinde ekran titremesini önleyebilen, %15 (Diğer birçok monitör %30'dan başlıyor) parlaklık düzeyiyle düşük ışıklı ortamlarda gözleri yormayan ve parlama yapmayarak çok daha rahat bir görüş sunabilen Acer XB280HK, 170/170 derece görüş açısıyla geliyor ve DisplayPort v1.2 ile USB 3.0 (4 adet) portlarını da bünyesinde barındırıyor. ErgoStand bacağıyla geniş bir açı ayarlama imkanı tanıyan monitör, bacağının arkasında yer alan özel bölüm sayesin de ise kablo karmaşasının önüne geçebiliyor.
Acer'ın oyunculara özel yeni monitör modeli XB280HK, yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor. Ürünün açıklanmış bir fiyat bilgisi ise şimdilik bulunmuyor.
 
Acer, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörünü duyurdu

http://www.anandtech.com/show/8054/acer-4k-gsync-monitor Yorum Yaz
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ynal 4 yıl en beğenilen
4K lar alınabilir düzeye indiğinde Anasayfa Haberlerinde 32K ların çıkışıyla alakalı bilgiler okuyor oluruz.
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OverClocK1ng 4 yıl
İçinde 4K geçiyorsa ve özellikle de nVidia ile alakalı bir şey varsa Dolar'lar havada uçuşur...

Pardon pardon. Ekleme.
28 inç, bir de bir sürü portu falan da var.

3000 Dolardan aşağı olmaz bence. nVidia var içinde.

Kendiliğinden Geçirmasyonlu Monitör..
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Vipracing 4 yıl
28 inch biraz küçük sanki o çözünürlük için 4K monitör denilince hep 30+ inch üstü cihazlar aklıma geliyor nedense.
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Ozgn13 4 yıl
Bence ASUS un (ROG SWIFT PG278Q) g-sync + 120Hz + 1ms + 27" + 2k (1440P) monitörünü incelemeniz çok daha iyi olurdu. Efsane verilere sahip bir monitör. Fiyatı da 800$ civarı olacak. Türkiyede 2000TL civarına gelir...
ROG SWIFT PG278Q
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Ozgn13 4 yıl
Dünya kadar para verip bu tarz ürünleri satın almaya gerek yok tabii fakat güzel bir teknoloji olduğu konusunda şüpheye yer yok...
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AppleFans 4 yıl
Evde 720p monitorum var ve orta sinif ekran kartim olmasina ragmen (gtx560ti) tum ust seviye oyunlari ultra oynayabiliyorum. Oyuncu monitoru bu olsa gerek
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TaymekHoldem 4 yıl
3860x2160 Çözünürlüğü r9 290x crossfire , r9 295x2 ve 780ti sli gibi bir sistemle doyurabilirsiniz arkadaşlar.Bu monitörü alacak kişiler sakın yanılgıya kapılmasın.
Umutcan 'ın dediği gibi grafik tasarımcılarının işine yarayacaktır.
Bu monitörün bayi fiyatı en az 2700 lira olur beyler.
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Mausr 4 yıl
Bi öküz parasına satılır buralarda herhalde...
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Umutcan 4 yıl
Monitörden ziyade bu monitörle oyun oynatabilecek sisteme para harcamak gerekecektir. 4k'da bf4, crysis 3 ultra kalite... 2 adet titan Z veya 295x2 kaldıracakmı bakalım. Onlar bile fps konusunda zorlanacaktır.
4k monitörler şimdilik oyunculara hitap etmiyor gibi, grafik tasarımcıların daha çok işini görecektir.
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makbulut 4 yıl
benq xl2420t parasını biriktiremedim. 10 yıllık monitörüme elveda deme vakti geldi. Bu gecen süreyi düşündükce kendimi dinazorlar devrinde hissediyorum. Göktaşı düşer 4k monitörü hiç görmem. :)
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TeufeL-07 4 yıl
Şu bazı şeylere gereksiz yazmaktan bıkıp usanmayan arkadaşları anlamıyorum. Bu mesajları yazdıkları aletleri bile gereksiz görürdü çıkmadan sorsaydınız. Mektup varken ne gerek var derdi.

En büyük kaçırdığınız noktada şu: daha iyisi çıktığında bi önceki çıkan lar daha alınabilir fiyatlara düşüyor. 4k gereksiz belki ama kim bilir nice insan ucuzladı full hd alacak.

Ekran kartları 4k ya uyumlu hale geliğinden surround veya eyefinty kurulumlarını tek kartla yapılabilir hale getirdi. Yani olaya geniş bakın...

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mementopolis 4 yıl
Bizi de en en öemli olan soru fiyat. iki bin dolardan asagi degildir.
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Ki-Adi 4 yıl
hatırlıyorumda 27" 1080p monitörler çıktığında millet o çözürnlüğün 27" az olduğunu söylüyorlardı şimdi ise 4k gereksiz diyorlar. Bana kalırsa 4k standart olmalı ki donanım üreticileri 4k çözünürlüğe uygun sistemler ortaya çıkarmaya başlasın.
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stradivardi 4 yıl
Zamanında birileri de laptop monitörlerine 1366x769 den başka çözünürlük gereksiz demiş galiba Hala değişmekte zorlanıyor nedense Bırakın gelişsin arkadaşlar Monitörler geliştikçe bu kezde ekran kartı üreticileri ellerinde ki kozları oynarlar Kimse lokomotif görevi yapmazsa tren hep yerinde sayar
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