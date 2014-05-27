Acer, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörünü duyurdu

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Acer, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörü XB280HK'i resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Acer'in 28-inçlik LED arka aydınlatmalı panelde 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan oyunculara özel yeni monitörü XB280HK, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Düşük titreşim, düşük karartma ve ComfyView teknolojileri sayesinde ekran titremesini önleyebilen, %15 (Diğer birçok monitör %30'dan başlıyor) parlaklık düzeyiyle düşük ışıklı ortamlarda gözleri yormayan ve parlama yapmayarak çok daha rahat bir görüş sunabilen Acer XB280HK, 170/170 derece görüş açısıyla geliyor ve DisplayPort v1.2 ile USB 3.0 (4 adet) portlarını da bünyesinde barındırıyor. ErgoStand bacağıyla geniş bir açı ayarlama imkanı tanıyan monitör, bacağının arkasında yer alan özel bölüm sayesin de ise kablo karmaşasının önüne geçebiliyor.
Acer'ın oyunculara özel yeni monitör modeli XB280HK, yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor. Ürünün açıklanmış bir fiyat bilgisi ise şimdilik bulunmuyor.
http://www.anandtech.com/show/8054/acer-4k-gsync-monitor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pardon pardon. Ekleme.
28 inç, bir de bir sürü portu falan da var.
3000 Dolardan aşağı olmaz bence. nVidia var içinde.
Kendiliğinden Geçirmasyonlu Monitör..
ROG SWIFT PG278Q
Umutcan 'ın dediği gibi grafik tasarımcılarının işine yarayacaktır.
Bu monitörün bayi fiyatı en az 2700 lira olur beyler.
4k monitörler şimdilik oyunculara hitap etmiyor gibi, grafik tasarımcıların daha çok işini görecektir.
En büyük kaçırdığınız noktada şu: daha iyisi çıktığında bi önceki çıkan lar daha alınabilir fiyatlara düşüyor. 4k gereksiz belki ama kim bilir nice insan ucuzladı full hd alacak.
Ekran kartları 4k ya uyumlu hale geliğinden surround veya eyefinty kurulumlarını tek kartla yapılabilir hale getirdi. Yani olaya geniş bakın...
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