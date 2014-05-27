Acer, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörünü duyurdu

Acer, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörü XB280HK'i resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Acer'in 28-inçlik LED arka aydınlatmalı panelde 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan oyunculara özel yeni monitörü XB280HK, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Düşük titreşim, düşük karartma ve ComfyView teknolojileri sayesinde ekran titremesini önleyebilen, %15 (Diğer birçok monitör %30'dan başlıyor) parlaklık düzeyiyle düşük ışıklı ortamlarda gözleri yormayan ve parlama yapmayarak çok daha rahat bir görüş sunabilen Acer XB280HK, 170/170 derece görüş açısıyla geliyor ve DisplayPort v1.2 ile USB 3.0 (4 adet) portlarını da bünyesinde barındırıyor. ErgoStand bacağıyla geniş bir açı ayarlama imkanı tanıyan monitör, bacağının arkasında yer alan özel bölüm sayesin de ise kablo karmaşasının önüne geçebiliyor.

Acer'ın oyunculara özel yeni monitör modeli XB280HK, yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor. Ürünün açıklanmış bir fiyat bilgisi ise şimdilik bulunmuyor.

http://www.anandtech.com/show/8054/acer-4k-gsync-monitor