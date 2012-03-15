Acer, W-LED arka aydınlatmalı S serisi beş yeni LCD monitörünü duyurdu

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Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticileri arasında yer alan Acer, S serisi beş yeni modelini duyurdu: S271HL, S235HL, S230HL Abd, S230HL Abii v S200HL.
Beyaz LED teknolojisi sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı klasik LCD monitörlere göre %68'lere varan enerji tasarrufu taşıyan S serisi modellerin teknik özellikleri, çıkış tarihleri ve fiyatları şu şekilde;
- Acer S271HL: 27-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast seviyesi, HDMI portu, DVI bağlantısı (Nisan, 329$)
- Acer S235HL: 23-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast seviyesi, çift HDMI portu, VGA bağlantısı (Nisan, 219$) (2012 iF Ürün Dizayn Ödülü sahibi)
- Acer S230HL Abd: 23-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast seviyesi, VGA ve DVI bağlantıları (169$)
- Acer S230HL Abii: 23-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünülük, 5 ms tepki süesi, 100.000.000:1 dinamik kontast seviyesi, çift HDMI portu, DVI bağlantısı (189$)
- Acer S200HL: 20-inç boyut, 1600 x 900 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast seviyesi, VGA ve DVI bağlantıları (139$)
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şuna nedersin samsung.com/... 60 inç ve 1920 x 1080 :) valla olay sadece çözünürlükte olsa eyvallah da gerek yok bukadar büyük çözünürlük 1080p neyimizi karşılamıyo çizimi yapcaz 10 inç tablete..
o biraz uzun sürcek 20 sene gibi ;)
sony nin 3D görüntülü gözlük tarzında bi aleti vardı o çıkar ve biraz ucuz olursa bence çok işe yarar ve lcd ler yarıya düşer ama dediğim gibi daha çookkk var ;)