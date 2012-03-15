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Acer, W-LED arka aydınlatmalı S serisi beş yeni LCD monitörünü duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,5b
1
9
Monitör
knight
Haber Editörü
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Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticileri arasında yer alan Acer, S serisi beş yeni modelini duyurdu: S271HL, S235HL, S230HL Abd, S230HL Abii v S200HL.
Beyaz LED teknolojisi sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı klasik LCD monitörlere göre %68'lere varan enerji tasarrufu taşıyan S serisi modellerin teknik özellikleri, çıkış tarihleri ve fiyatları şu şekilde;
  • Acer S271HL: 27-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast seviyesi, HDMI portu, DVI bağlantısı (Nisan, 329$)
  • Acer S235HL: 23-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast seviyesi, çift HDMI portu, VGA bağlantısı (Nisan, 219$) (2012 iF Ürün Dizayn Ödülü sahibi)
  • Acer S230HL Abd: 23-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast seviyesi, VGA ve DVI bağlantıları (169$)
  • Acer S230HL Abii: 23-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünülük, 5 ms tepki süesi, 100.000.000:1 dinamik kontast seviyesi, çift HDMI portu, DVI bağlantısı (189$)
  • Acer S200HL: 20-inç boyut, 1600 x 900 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast seviyesi, VGA ve DVI bağlantıları (139$)

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abdulmusavvir 7 yıl
Bu modellerin hiç biri dokunmatik ekran değil, halen Türkiye'yi teknoloji çöplüğü zannedenler var.
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Tanarri 7 yıl
berkkarabacak
27-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünürlük vs 10-inç boyut, 2048*1536 piksel çözünürlük

şuna nedersin samsung.com/... 60 inç ve 1920 x 1080 :) valla olay sadece çözünürlükte olsa eyvallah da gerek yok bukadar büyük çözünürlük 1080p neyimizi karşılamıyo çizimi yapcaz 10 inç tablete..
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savasserter 7 yıl
Fiyatlara bakılırsa hiçbirinde IPS panel yok gibi
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E_Aydin35 7 yıl
Harikasın Acer her bütçeye ve zevke göre seçenek yapmış ben bile bunlardan bir tanesini alabilir..
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masaüçyarımsaat 7 yıl
televizyon dersen sony nin üstüne tanımam
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berkkarabacak 7 yıl
27-inç boyut, 1920 x 1080 piksel çözünürlük vs 10-inç boyut, 2048*1536 piksel çözünürlük
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karaköy_soğancısı 7 yıl
SensatiOX
LCD ler tarihe karışacak.

o biraz uzun sürcek 20 sene gibi ;)
sony nin 3D görüntülü gözlük tarzında bi aleti vardı o çıkar ve biraz ucuz olursa bence çok işe yarar ve lcd ler yarıya düşer ama dediğim gibi daha çookkk var ;)
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SensatiOX 7 yıl
LCD ler tarihe karışacak.
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yenerbalcı 7 yıl
acerden çöp ürünler tasarımda kendisi gibi kötü
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