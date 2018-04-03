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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer kablosuz şarj özellikli ultra ince AIO masaüstü bilgisayarını duyurdu

Tayvan merkezli bilgisayar üreticisi Acer, şimdiye kadarki en ince ve en şık AIO masaüstü bilgisayarını duyurdu. Mobil cihazlar için kablosuz şarj imkanı sunan Aspire S24'ün tüm detayları haberimizde.
1 yıl
1,8b
1
9
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Acer, AIO (hepsi bir arada) masaüstü bilgisayar serisine yeni bir model eklediğini duyurdu. Şimdiye kadarki en ince ve en şık seçenek olarak lanse edilen Acer Aspire S24, ultra ince "şampanya-altın" çerçeveleri ile sadece 5.9 mm ekran kalınlığına sahip.
Ayrıca Bkz. "Apple, 2020'den itibaren Mac'lerde kendi işlemcilerini kullanacak"
Acer, S24'ün estetik açıdan daha fazla öne çıktığını düşünüyor. Cihazın 178 dereceye kadar doğru renk verebilen 24 inç 1920x1080p IPS ekranı var. Acer ayrıca S24'ün tabanına bir kablosuz şarj istasyonu entegre etmiş. Kullanıcılar akıllı telefonlarını veya diğer Qi özellikli cihazlarını bu bölüme koyarak makine üzerindeki ekstra bir USB portunu işgal etmeden şarj edebilecekler.

Acer Aspire S24'ün fiyatı ne kadar?

S24, tek bir USB 3.1 Gen-1 Type-C portu, üç standart USB 3.1 Gen-1 portu ve bir USB 2.0 portuna sahip. Acer her ne kadar DisplayPort veya DVI-D gibi diğer ekran bağlantı seçeneklerinden bahsetmese bile S24'ün ikinci bir monitör için bir HDMI yuvası içerdiğini söylüyor.
Bilgisayarda ne yazık ki paylaşımsız bir ekran kartı yok. Grafik işleme kısmını cihazın 8. nesil Intel i5 8250U işlemcisindeki entegre Intel UHD 620 üstleniyor. Ayrıca makinede 2400 MHz hızında 12 GB DDR4 RAM (32 GB RAM'e kadar yükseltilebilir) ve depolama için 5400 RPM'de çalışan 1 TB HDD var.
Windows 10 Home işletim sistemiyle satışa sunulan Acer Aspire S24 şu anda ABD'de 899 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

https://www.acer.com/ac/en/US/content/model/DQ.BA9AA.002 Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl
Fiyat bişey değilde paramızın değersizoluşu ulaşılması imkansız hale getiriyor.
Misal bu 1000 lira olsa yok satardı ama 4 ile çarpınca hmm fiyatı pahalıymış deyip geçiyoruz malesef.
Fiyat bişey değilde paramızın değersizoluşu ulaşılması imkansız hale getiriyor.Misal bu 1000 lira olsa yok satardı ama 4 ile çarpınca hmm fiyatı pahalıymış ...
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JeamBeam 1 yıl en beğenilen
uçak gibi makina yap 5400rpm disk koy. Tam bir angutluk öyküsü.
kocaman ekrana 1920 x 1080 koy, ya gerçekten aklım almıyor.
Basit Bir Konfigürasyon
2K & 4K ekran
256 min olmak üzere 512 ve 1024 ssd seçenekleri sun
mx 150 ekran kartı & onboard intel koy.
laptop değil birşey değil , prizde çalışıyor , güç sıkıntısı yok. bu nedir ?
uçak gibi makina yap 5400rpm disk koy. Tam bir angutluk öyküsü.kocaman ekrana 1920 x 1080 koy, ya gerçekten aklım almıyor.Basit Bir Konfigürasyon...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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CoreXXX 1 yıl
bu makine zaten ofis ortamı için . şık ve az yer kaplaması önemli. ama o mekanik hdd bu makinaya yakışmışmı yani
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CoreXXX 1 yıl
bu makine zaten ofis ortamı için . şık ve az yer kaplaması önemli. ama o mekanik hdd bu makinaya yakışmışmı yani
Yanıtla +4
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JeamBeam 1 yıl en beğenilen
uçak gibi makina yap 5400rpm disk koy. Tam bir angutluk öyküsü.
kocaman ekrana 1920 x 1080 koy, ya gerçekten aklım almıyor.
Basit Bir Konfigürasyon
2K & 4K ekran
256 min olmak üzere 512 ve 1024 ssd seçenekleri sun
mx 150 ekran kartı & onboard intel koy.
laptop değil birşey değil , prizde çalışıyor , güç sıkıntısı yok. bu nedir ?
1 Yanıt Yanıtla +5
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1ses1 1 yıl JeamBeam
JeamBeam
uçak gibi makina yap 5400rpm disk koy. Tam bir angutluk öyküsü.
kocaman ekrana 1920 x 1080 koy, ya gerçekten aklım almıyor.
Basit Bir Konfigürasyon
2K & 4K ekran
256 min olmak üzere 512 ve 1024 ssd seçenekleri sun
mx 150 ekran kartı & onboard intel koy.
laptop değil birşey değil , prizde çalışıyor , güç sıkıntısı yok. bu nedir ?

500 lira olsa bu ürün yada 800 lira olsa bu ürün aynı yorumu yapmazdın. Alım gücümüz düştü artık vasat bir notebook bile 1000 liralardan başlıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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1ses1 1 yıl
Fiyat bişey değilde paramızın değersizoluşu ulaşılması imkansız hale getiriyor.
Misal bu 1000 lira olsa yok satardı ama 4 ile çarpınca hmm fiyatı pahalıymış deyip geçiyoruz malesef.
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GetSomeRest 1 yıl
Tasarım güzel ama o donanımla o fiyatı haketmiyor. En azından mx150 ekran kartı ve ssd sürücü olmalıydı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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CoreXXX 1 yıl GetSomeRest
Orijinalden alıntı: GetSomeRest
Tasarım güzel ama o donanımla o fiyatı haketmiyor. En azından mx150 ekran kartı ve ssd sürücü olmalıydı.

bence en büyük eksiği ekran kartından çok ssd. güzel bi ssd ile bu makine çok şık ofis pc si olur. her yapılan pc yi oyun odaklı görmek bu forumda kanun olmuş. tümleşik ofise yeterli. veya 2 versiyonu çıkabiliridi. bir tümleşik bide ekran kartlı olabilir
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