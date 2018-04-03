Acer kablosuz şarj özellikli ultra ince AIO masaüstü bilgisayarını duyurdu

Acer, AIO (hepsi bir arada) masaüstü bilgisayar serisine yeni bir model eklediğini duyurdu. Şimdiye kadarki en ince ve en şık seçenek olarak lanse edilen Acer Aspire S24, ultra ince "şampanya-altın" çerçeveleri ile sadece 5.9 mm ekran kalınlığına sahip.

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Acer, S24'ün estetik açıdan daha fazla öne çıktığını düşünüyor. Cihazın 178 dereceye kadar doğru renk verebilen 24 inç 1920x1080p IPS ekranı var. Acer ayrıca S24'ün tabanına bir kablosuz şarj istasyonu entegre etmiş. Kullanıcılar akıllı telefonlarını veya diğer Qi özellikli cihazlarını bu bölüme koyarak makine üzerindeki ekstra bir USB portunu işgal etmeden şarj edebilecekler.

Acer Aspire S24'ün fiyatı ne kadar?

S24, tek bir USB 3.1 Gen-1 Type-C portu, üç standart USB 3.1 Gen-1 portu ve bir USB 2.0 portuna sahip. Acer her ne kadar DisplayPort veya DVI-D gibi diğer ekran bağlantı seçeneklerinden bahsetmese bile S24'ün ikinci bir monitör için bir HDMI yuvası içerdiğini söylüyor.

Bilgisayarda ne yazık ki paylaşımsız bir ekran kartı yok. Grafik işleme kısmını cihazın 8. nesil Intel i5 8250U işlemcisindeki entegre Intel UHD 620 üstleniyor. Ayrıca makinede 2400 MHz hızında 12 GB DDR4 RAM (32 GB RAM'e kadar yükseltilebilir) ve depolama için 5400 RPM'de çalışan 1 TB HDD var.

Windows 10 Home işletim sistemiyle satışa sunulan Acer Aspire S24 şu anda ABD'de 899 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

https://www.acer.com/ac/en/US/content/model/DQ.BA9AA.002