Acer'dan LED aydınlatmalı 27-inç boyutlu monitör: S271HL

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Acer, LCD monitör alanındaki hamlelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Firmanın, 27-inç boyutundaki ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki modeli S271HL gün ışığına çıktı.
Gelen bilgilere göre 24 mm kalınlığında tasarıma sahip olan TN panelli S271HL, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı, 2 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özelliklerle geliyor.
Kapalı durumdayken 0.35W, uyku modundayken 0.48W, açık durumdayken 24.1W enerji harcadığı belirtilen monitörde DVI, HDMI ve D-Sub bağlantıları mevcut. Acer'ın, S271HL'yi nisan ayı sonuna doğru 229 Pound fiyatla İngiliz teknoloji meraklılarıyla buluşturması beklenmekte.
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:D bu çözünürlüğü geçen lcd ler daha yeni üretiliyor ki onlar da 40" üstü.
Yaklaşık 450 tl'lik bi kart, çok fazla üst seviye bir şey değil yani.Ayrıca oyun vs için değil sadece, masaüstü uygulamaları içinde kullanmak isteyenler olabilir.iki tane yanyana chrome açmak vs.Bugün çoğu insan yan yana iki tane ekran bağlamak zorunda kalıyo sırf bunun için
TN panel olup 1920x1080 den daha yüksek cözünürlük sunan monitör varmi ki?
hocam sizin ekran kartınız baya üst model sanırım. 1080p den daha üst bir çözünürlüğü rahat rahat kaldıracak ekran kartları biraz pahalı yani.