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Acer'dan LED aydınlatmalı 27-inç boyutlu monitör: S271HL

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,7b
1
14
Monitör
knight
Haber Editörü
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Acer, LCD monitör alanındaki hamlelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Firmanın, 27-inç boyutundaki ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki modeli S271HL gün ışığına çıktı.
Gelen bilgilere göre 24 mm kalınlığında tasarıma sahip olan TN panelli S271HL, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı, 2 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özelliklerle geliyor.
Kapalı durumdayken 0.35W, uyku modundayken 0.48W, açık durumdayken 24.1W enerji harcadığı belirtilen monitörde DVI, HDMI ve D-Sub bağlantıları mevcut. Acer'ın, S271HL'yi nisan ayı sonuna doğru 229 Pound fiyatla İngiliz teknoloji meraklılarıyla buluşturması beklenmekte.

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teo46 7 yıl
berkkarabacak
küçücük teller yakında bu çözünürlüğe gelecek.27 inç monitör için bnce 1920 x 1080 piksel çözünürlük biraz az

:D bu çözünürlüğü geçen lcd ler daha yeni üretiliyor ki onlar da 40" üstü.
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berkkarabacak 7 yıl
commodore34

berkkarabacakküçücük teller yakında bu çözünürlüğe gelecek.27 inç monitör için bnce 1920 x 1080 piksel çözünürlük biraz az
hocam sizin ekran kartınız baya üst model sanırım. 1080p den daha üst bir çözünürlüğü rahat rahat kaldıracak ekran kartları biraz pahalı yani.


Yaklaşık 450 tl'lik bi kart, çok fazla üst seviye bir şey değil yani.Ayrıca oyun vs için değil sadece, masaüstü uygulamaları içinde kullanmak isteyenler olabilir.iki tane yanyana chrome açmak vs.Bugün çoğu insan yan yana iki tane ekran bağlamak zorunda kalıyo sırf bunun için
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RapscallioN 7 yıl
@bocekgrafik

TN panel olup 1920x1080 den daha yüksek cözünürlük sunan monitör varmi ki?
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bocekgrafik 7 yıl
2560x1440 çözünürlüğü desteklememesi bir eksiklik ancak diğer özellikleri iyi. Orta seviye kullanıcılar için yapıldığı belli.
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SkyLord4u 7 yıl
Tasarım ve özellik olarak normal kullanıcıyı tatmin edici sonuçlar verecektir.
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Krauser DMC 7 yıl
berkkarabacak
küçücük teller yakında bu çözünürlüğe gelecek.27 inç monitör için bnce 1920 x 1080 piksel çözünürlük biraz az

hocam sizin ekran kartınız baya üst model sanırım. 1080p den daha üst bir çözünürlüğü rahat rahat kaldıracak ekran kartları biraz pahalı yani.
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berkkarabacak 7 yıl
küçücük teller yakında bu çözünürlüğe gelecek.27 inç monitör için bnce 1920 x 1080 piksel çözünürlük biraz az
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1963bursa 7 yıl
Kendi adıma şu an tüm müşterilerim Windows 8'e odaklandılar ve varsa yoksa dokunmatik ekranlara bakıyorlar.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
pasif gözlüklü 3D de olsa yemin ederim hemen alırdım 100 milyon kontrast 27 inç vs... 3D olsa yok satardı bu ekran ;)
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E_Aydin35 7 yıl
Acer yapmışsa iyidir.:)Ayrıca tasarım güzel ve sade şık bir monitör..
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Amras 7 yıl
Acer 'ın yeni ürünler geliştirirken Türkiye deki servis olayına da el atması lazım bir an evvel yoksa kullanıcılarını küstürecek.
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xLmNt13 7 yıl
himm test sonuçlarını beklemek lasım :). ama ben xl 2370 monitörümü değiştirisem 3d destekli monitöre geçerim.
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