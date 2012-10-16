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Acer'dan IPS ve VA panelli iki yeni dokunmatik LCD monitör: T232HL ve T272HL

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
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4
Monitör
knight
Haber Editörü
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Acer'dan IPS ve VA panelli iki yeni dokunmatik LCD monitör: T232HL ve T272HL
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Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8, bilgisayar kullanım alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor. Sektöre yön veren LCD monitör üreticileri özellikle son günlerde dokunmatik çözümlere ağırlık vermeye başladı. Bu üreticilerden birisi de Acer. Acer, 23-inç boyutlu T232HL ile 27-inç boyutlu T272HL modellerini kısa süre önce tanıttı.
Acer'ın T2 serisi yeni LCD monitörleri öncelikle şık tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Modellerin tasarımı köşeden köşeye cam ve asimetrik stand ile desteklenmiş. Asimetrik standın duruş açısı kullanım şeklinize göre 80 dereceye kadar değiştirilebiliyor. VESA bağlantı standardı desteği sayesinde dilerseniz T2 serisini duvara monte edebiliyorsunuz.
Acer, T232HL'de IPS (In Plane Switching) panelden yana, T272HL'de ise VA (Vertical Alignment) panelden yana tercih yapmış. Her iki panel türünün de geniş görüş açıları ve başarılı renk gösterimi vaat ettiğini hatırlatalım. 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı, 5 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 16.7 milyon renk sunan LCD monitörlerden T232HL'nin parlaklık seviyesi 250 cd / m2; T272HL'nin parlaklık seviyesi ise 300 cd / m2.
HDMI, DVI ve D-Sub (VGA) girişlerine ev sahipliği yapan LCD monitörler, stereo hoparlörlerle ve üç adet USB 3.0 portuyle donatılmış. 10 parmağınızı da algılayabilen çoklu dokunmatik LCD monitörlerden T232HL, 26 Ekim'de 499$'dan; T272HL ise kasım ayından itibaren 699$'dan satılacak.
Acer'dan IPS ve VA panelli iki yeni dokunmatik LCD monitör: T232HL ve T272HL
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Acer'dan IPS ve VA panelli iki yeni dokunmatik LCD monitör: T232HL ve T272HL
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Acer'dan IPS ve VA panelli iki yeni dokunmatik LCD monitör: T232HL ve T272HL
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Krauser DMC 7 yıl
O alt kısımdaki cam ilginç olmuş. Duvara montaj edilebilmesi de ayrı güzellik.
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adam olun 7 yıl
dokunmatik olduğu için dokununca monitör sarsılmasın diye böyle yere sağlam basan tasarıma gitmişler
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GoldPunch 7 yıl
Tasarım enteresan olmuş.
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