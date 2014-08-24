Acer'dan masaüstü Chrome OS modeli





Tegra K1 yongaseti taşıyan Chromebook modelinden sonra Acer bu kez de masaüstüne yönelik olarak hazırladığı Chrome işletim sistemli Chromebox CXI modeli ile karşımızda.





Chromebox CXI performanstan ziyade uygun fiyatlı mini PC alternatifi arayan tüketicilere ve eğitim kurumlarına hitap ediyor. 16.5cm x 13cm x 3.3cm şeklinde ölçülere sahip olan ürün VESA kaidesi sayesinde motnitör arkasına kolayca tutturulacak yapıya sahip.





Ürüne 1.4GHz saat hızında çalışan Haswell tabanlı bir Intel Celeron işlemcisi güç verirken, 2GB/4GB RAM seçeneği ve 16GB SSD depolama mevcut. Cihazda SD kart yuvası, HDMI, Bluetooth 4.0, WiFi, 4 adet USB 3.0 portu, Gigabit Ethernet bağlantsı şeklinde diğer özellikler mevcut.





Cihaz 8 saniyede açılabilirken, Powerwash yazılımı ile kolayca fabrika ayarlarına dönülebiliyor ve Google Management Console sayesinde de birden fazla hrome OS cihazına aynı anda uygulama kurulabiliyor.





Chromebox CXI ürünü gelecek ay itibariyle satışa sunulacak. 2GB RAM kapasiteli versiyonun fiyatı 180$ iken, 4GB RAM kapasiteli versiyonun fiyatı ise 220$ olarak belirlenmiş.

http://www.electronista.com/articles/14/08/21/small.chromebox.cxi.runs.chrome.os.mountable.behind.monitor/