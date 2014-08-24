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Acer'dan masaüstü Chrome OS modeli

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'dan masaüstü Chrome OS modeli

Tegra K1 yongaseti taşıyan Chromebook modelinden sonra Acer bu kez de masaüstüne yönelik olarak hazırladığı Chrome işletim sistemli Chromebox CXI modeli ile karşımızda. 

Chromebox CXI performanstan ziyade uygun fiyatlı mini PC alternatifi arayan tüketicilere ve eğitim kurumlarına hitap ediyor. 16.5cm x 13cm x 3.3cm şeklinde ölçülere sahip olan ürün VESA kaidesi sayesinde motnitör arkasına kolayca tutturulacak yapıya sahip.

Ürüne 1.4GHz saat hızında çalışan Haswell tabanlı bir Intel Celeron işlemcisi güç verirken, 2GB/4GB RAM seçeneği ve 16GB SSD depolama mevcut. Cihazda SD kart yuvası, HDMI, Bluetooth 4.0, WiFi, 4 adet USB 3.0 portu, Gigabit Ethernet bağlantsı şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Cihaz 8 saniyede açılabilirken, Powerwash yazılımı ile kolayca fabrika ayarlarına dönülebiliyor ve Google Management Console sayesinde de birden fazla hrome OS cihazına aynı anda uygulama kurulabiliyor. 

Chromebox CXI ürünü gelecek ay itibariyle satışa sunulacak. 2GB RAM kapasiteli versiyonun fiyatı 180$ iken, 4GB RAM kapasiteli versiyonun fiyatı ise 220$ olarak belirlenmiş.  

http://www.electronista.com/articles/14/08/21/small.chromebox.cxi.runs.chrome.os.mountable.behind.monitor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ibrahimTsn 4 yıl
Bi Türkiyeye gelmedi be arkadaş asus chromebox haziran ayında satışa çıkacak denildi masal oldu
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Fenomenon 4 yıl
4gb'lık olan alınabilir.
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BARIŞ55 4 yıl
Chrome os değilde windows olsa alırım böyle bir kutucuk. İntel nuc var ama çok pahalı ve satılmadı fazla.

Tam torrentlik.
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