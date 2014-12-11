Acer'ın ilk 64-bitlik akıllı telefonu Liquid Jade S oldu





Akıllı telefon üreticilerinin 64-bit trendine geçişi son dönemde hız kazanmaya başladı ve genelde alt seviye segmentte bu geçişin yoğun olduğunu görüyoruz. Tayvanlı Acer da ilk 64-bitlik akıllı telefonunu lanse etti.





Liquid Jade S adındaki bu yeni akıllı telefon, yıl ortasında satışa sunulan Liquid Jade modelinin 64-bite yükseltilmiş hali olarak göze çarpıyor. Modelde 1.5GHz saat hızında çalışan MT6752M yongaseti ve Mali-T760 grafik birimi yer alıyorki bu haliyle sınıfında iddialı bir performans sunacağı söylenebilir.





Liquid Jade S modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran yer alırken, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2300mAh gücünde batarya ve 7.78mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Android 4.4 işletim sistemine sahip cihazın Lollipop güncellemesi alıp almayacağı bilinmiyor ancak güncelleme ile performans konusunda da artış yaşayacağı kesin. Acer Liquid Jade S modeli 18 Aralık itibariyle 225$ yaklaşık fiyatı ile Tayvan'da piyasaya sürülecek. Global bir dağıtım hakkında herhangi bir detay verilmedi.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/acer-liquid-jade-s-announced/?utm_source=mobilerepublic