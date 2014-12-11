Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın ilk 64-bitlik akıllı telefonu Liquid Jade S oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
332
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer'ın ilk 64-bitlik akıllı telefonu Liquid Jade S oldu

Akıllı telefon üreticilerinin 64-bit trendine geçişi son dönemde hız kazanmaya başladı ve genelde alt seviye segmentte bu geçişin yoğun olduğunu görüyoruz. Tayvanlı Acer da ilk 64-bitlik akıllı telefonunu lanse etti. 

Liquid Jade S adındaki bu yeni akıllı telefon, yıl ortasında  satışa sunulan Liquid Jade modelinin 64-bite yükseltilmiş hali olarak göze çarpıyor. Modelde 1.5GHz saat hızında çalışan MT6752M yongaseti ve Mali-T760 grafik birimi yer alıyorki bu haliyle sınıfında iddialı bir performans sunacağı söylenebilir. 

Liquid Jade S modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran yer alırken, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2300mAh gücünde batarya ve 7.78mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. 

Android 4.4 işletim sistemine sahip cihazın Lollipop güncellemesi alıp almayacağı bilinmiyor ancak güncelleme ile performans konusunda da artış yaşayacağı kesin. Acer Liquid Jade S modeli 18 Aralık itibariyle 225$ yaklaşık fiyatı ile Tayvan'da piyasaya sürülecek. Global bir dağıtım hakkında herhangi bir detay verilmedi.  

http://www.ubergizmo.com/2014/12/acer-liquid-jade-s-announced/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sercandk 4 yıl
Android 5 vermyecekse 64 bitin esprisi nerde kaldı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Billy The Kid 4 yıl
Şu pil olayını ne zaman aşacaklar ve 3000 amper altı pilin günümüz teknolojisinde yetersiz olduğunu anlayacaklar çok merak ediyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
ekim 2012'de ''Acer Liquid Gallant Duo''yu forumlarda ilk alim yapan kullanicilarin degerlendirmeleri sonucu 196.00€ ya aldim.
bu gune kadar pili dahil hic bir sorun cıkarmadi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yokbeolumbe 4 yıl
G7 varken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Aslan. 4 yıl
laptop üreticileri akıllı telefon sektörüne doğru kaymaya başladı bakalım ne olucak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Yazılım desteği verebileceğine hiç inanmıyorum. Aldığınız sürümle kullanırsınız artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 4 yıl
La piyasa telefon çöplüğüne döndü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Bir görünüp sonra kaybolan firmalardan ürünleri pek kaliteli gibi gelmiyor bu işi bıraksınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Üzerinde acer yazan telefon alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Batarya az gibi. Bize gelirse 799 civari gelir (su vestelin dusundugu sey olmazsa tabi). Alinir mi tartisilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
332 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, acer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl DH Özel Röportaj: Kingston ile ürünlerinin ve pazarın son durumu hakkında konuştuk 4 yıl DH Özel Röportaj: Logitech ile yeni nesil oyuncu ekipmanları hakkında konuştuk 4 yıl Samsung'a sorduk: Note Edge, Gear S, Note 4 ve S5'e yazılım güncellemeleri, Galaxy S6 ve dahası... 4 yıl Logitech Bluetooth Audio Adapter Test Masamızda 4 yıl Windows 10 hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda 4 yıl Vodafone RED, snıfının üstünde yetenekleri sahip Nokia Lumia 530 inceledi 4 yıl Synology Surveillance Station "NAS ile Güvenlik Kameralarına Hükmedin" 4 yıl Intel Teknoloji Konferansı ve Core M işlemci ailesini konuştuk 4 yıl Intel'in akıllı saati Basis Peak'i kullandık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim