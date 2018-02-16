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Acil nakit ihtiyacı olan vatandaş taahhütlü telefon alıp satıyor

Son dönemde acil nakit ihtiyacı olanların büyük bölümü, nakit ihtiyacını taahhütlü telefon alıp kutusunu açmadan satarak karşılıyor. Bu yöntemle anında 4 bin lira civarı nakit para elde etmek mümkün.
1 yıl
16,9b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Taahhütlü telefonlar, cebinde peşin fiyata telefon alacak parası olmayanlara hitap ediyor. Telefonu alıp kullanmak yerine acil nakit ihtiyacını gidermek için bu çözüme başvuranlar da var. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, operatörlerden 12 ya da 24 ay taahhütle alınan yüksek fiyatlı telefon alıyor ve kutusunu açmadan 300-400 lira indirim ile bayilere veya başka kullanıcılara satıyor. Bu sayede kredi çekmeden 4 bin lira civarı nakit para elde ediliyor.

Gazete Habertürk’ün haberine göre Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, her ay 500 bin civarında taahhütlü telefon satışının gerçekleştiğini ifade ediyor. Ekşi, bu telefonların yaklaşık yüzde 10’unun nakit aracı olarak kullanıldığını vurgulayarak, “Bizim hesaplamalarımıza göre bunların en az 50 bini, ambalajı açılmadan başka bir bayiye belli bir indirimle satılıyor veya internetten satışa sunuluyor” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, taahhütle alınan telefonların kutusu açılmadan satılması ile ilgili olarak “Bu amaçla telefon alanlar muhakkak vardır. Düşük fiyatla kredi verilmeyince böyle yöntemlere başvuruluyor. İnsanlara uygun fiyatlı finansal destek sağlayacak krediler vermemiz lazım. Financell’de herkese aynı faiz oranlarıyla, uygun fiyatlı ve sigortalı kredi veriyoruz. Ödemeyecek olana kredi vermiyoruz.” dedi. Uygun krediler sunulmadığı için vatandaş taahhüt ile telefon alıp satma yöntemine başvuruyor.


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java 1 yıl en beğenilen
O yüzden mi Turkcell 3899 TL peşin fiyatı olan iPhone 8 telefonu 142,46*48 ay taksitle 6838 TL ye satıyor...
Not: Banka kredisiyle 4000 TL 1,49 oranla 48 ayda 5993 TL oluyor... Kazıkcell...
O yüzden mi Turkcell 3899 TL peşin fiyatı olan iPhone 8 telefonu 142,46*48 ay taksitle 6838 TL ye satıyor...Not: Banka kredisiyle 4000 TL 1,49 oranla 48 a...
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2 Yanıt Yanıtla +136
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redoracle 1 yıl
İşte bunlar hep ekonomimizin süper olmasının sonuçları.
Diğer ülkeler görmesin kıskanır garipler.
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deepestlove 1 yıl
IPhone 6S (TR Garantili Kapalı Kutu)
Gittigidiyor 2.435 - 50 = 2385 TL Peşin
Operatör 2.499 TL Peşin
Taksitli 36*109,14= 3.929 TL
Kredi çekilse
36*88 = 3.184 TL
Peşin alacak paranız yoksa alınmamalı
ama operatörlerin bu zulmüne de engel olunmalı
IPhone 6S (TR Garantili Kapalı Kutu)Gittigidiyor 2.435 - 50 = 2385 TL PeşinOperatör 2.499 TL PeşinTaksitli 36*109,14= 3.929 TLKredi çekilse
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jitemci 6 ay
taksit sınırı gelmiş
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MiLLETiNVEKiLi 6 ay jitemci
jitemci
taksit sınırı gelmiş

mecbur artık ülke ekonomisi 2 yıl içinde tam çökecek

başka konuda ironi olsun diye 1250 tl üzeri telefonlara yasak gelsin diye yazmıştım.. Hükümet bunu yapmaz ama otomobilde olduğu gibi ürün fiyatı artıkça vergiyi artırabilir
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DH Misafiri 8 ay
Evet malesef türkiyede kredi kartı olmayan yada kredi çekemeyen bir çok insan var bunların içinde olan biride benim turkcell hat üzerinden telefon alıp sattım interne üzerinde bu işi yapan 2elceptelefonu.net/... sitesindeki arkadaşlara sattım telefoncular hazır düşmüş diyip ölü fiyatlara alırken örnek gösterdiğim web sitesindeki arkadaşlar 200 300 tl düşük bir rakama sattım gönül isterdiki böyle birşeye kalkışmayayım ancak durumlar kötü olunca en son çare bu oldu turkcell kredi kredicell gibi abuk zubuk işlemleri ise yine kredi notu değerlendirilip veriliyor başka bir alternatifi yok
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DH Misafiri 11 ay
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aslanoto 1 yıl
telefonun ilk sahibi taahütü tam ödeyemezde icralık mahkemelik vs olduğunda ikinci sahibin sıkıntı yaşaması gündeme gelirmi, borcundan icradan dolayı görüşmeye kesilmesi, cihazın elinden alınması vs vs gibi ?
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DH Misafiri 1 yıl
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Içtenlikle
Anderson yatırımı.
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alpaslan0742 1 yıl
İnsanlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bu yola başvuruyorlar. Telefon kullanmak için değil. Ben o insanlardan birisiyim. 5800 liraya telefon aldım 3200 liraya sattım. Göz göre göre 2600 lira zarar ettim 5 dakikada. Aileme kadar salça olmuş birisinin 2500 lirasını verdim kurtuldum. Kalanına da kapatmak için iddaa oynadım yattı. Şimdi ödemiyorum icra işlemleri başladı ama benden alacakları bir şeyim yok. Ne olacak bilmiyorum. Ama bunu yapanların çoğu iddaa veya başka bir kumar oyunu oynayabilmek için yapıyorlar. Kumar çok başka bir hastalıktır.
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MaRQuE 1 yıl
Rusya'da, Hindista'da vb ülkelerde adam aldığı cihaz eskidimi yazılım portluyor ve güncel yazılımla yıllarca kullanıyor. Bizde bu yok maalesef.
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DH Misafiri 1 yıl
Telefona taksit imkanı kaldırıldı ama operatörlere bi sınırlama getirilmedi ta ki bizim meşhur 4.5g sistemimizi kurabilsinler. Bu defa utanıp vergi koymak yerine böyle bi çözüm buldular, şaşkınım hâlâ. Bizim paramızla sistem kuruldu reklamı opetatörler yaptı. Terzi de çıkmış utanmadan 'şu fakirlere kredi verin de daha çok yolayım' diyor. Ne güzel memleket be!
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joker669 1 yıl
2006 lı yıllarda en üst seviye tel ile orta seviye tel arasında baya fark olurdu şimdi her markanın amiral gemisi modeli teli var onda gördüğün işi orta seviyede de yapabiliyorsun
ulan 2 sene önce 2.el 220 liraya aldıgım sony xperia z yi kullanıyorum 5 sene lik tel her işimi görüyorum hızı mızı kamerası bataryası bana yetiyor adam telefona 4000 liraya veriyor
4000 liraya sunları aldım 1050 ye ps4 (sıfır) 900 liraya 2.el gta 5 oynatan i5 li 6 ramli diz üstü,sıfır lg 43 inç full hd ips panel 2016 model tv 1800, 2.el tertemiz telefoncudan sony xperia z 220 lira
1050+900+1800+220 = 3970 lira
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ddsmurat 1 yıl

Banka kredisiyle telefon alanlar net salaktır
Ev olur arabayi anlarimda tlf?
Oyuzden krediyle tlf alanlar en yakin psikiyatri klinigine başvurmasi gerekmekte
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