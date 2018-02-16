Acil nakit ihtiyacı olan vatandaş taahhütlü telefon alıp satıyor

Gazete Habertürk’ün haberine göre Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, her ay 500 bin civarında taahhütlü telefon satışının gerçekleştiğini ifade ediyor. Ekşi, bu telefonların yaklaşık yüzde 10’unun nakit aracı olarak kullanıldığını vurgulayarak, “Bizim hesaplamalarımıza göre bunların en az 50 bini, ambalajı açılmadan başka bir bayiye belli bir indirimle satılıyor veya internetten satışa sunuluyor” dedi.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, taahhütle alınan telefonların kutusu açılmadan satılması ile ilgili olarak “Bu amaçla telefon alanlar muhakkak vardır. Düşük fiyatla kredi verilmeyince böyle yöntemlere başvuruluyor. İnsanlara uygun fiyatlı finansal destek sağlayacak krediler vermemiz lazım. Financell’de herkese aynı faiz oranlarıyla, uygun fiyatlı ve sigortalı kredi veriyoruz. Ödemeyecek olana kredi vermiyoruz.” dedi. Uygun krediler sunulmadığı için vatandaş taahhüt ile telefon alıp satma yöntemine başvuruyor.
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Not: Banka kredisiyle 4000 TL 1,49 oranla 48 ayda 5993 TL oluyor... Kazıkcell...
Diğer ülkeler görmesin kıskanır garipler.
Gittigidiyor 2.435 - 50 = 2385 TL Peşin
Operatör 2.499 TL Peşin
Taksitli 36*109,14= 3.929 TL
Kredi çekilse
36*88 = 3.184 TL
Peşin alacak paranız yoksa alınmamalı
ama operatörlerin bu zulmüne de engel olunmalı