Acil nakit ihtiyacı olan vatandaş taahhütlü telefon alıp satıyor

Taahhütlü telefonlar, cebinde peşin fiyata telefon alacak parası olmayanlara hitap ediyor. Telefonu alıp kullanmak yerine acil nakit ihtiyacını gidermek için bu çözüme başvuranlar da var. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, operatörlerden 12 ya da 24 ay taahhütle alınan yüksek fiyatlı telefon alıyor ve kutusunu açmadan 300-400 lira indirim ile bayilere veya başka kullanıcılara satıyor. Bu sayede kredi çekmeden 4 bin lira civarı nakit para elde ediliyor.

Gazete Habertürk’ün haberine göre Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, her ay 500 bin civarında taahhütlü telefon satışının gerçekleştiğini ifade ediyor. Ekşi, bu telefonların yaklaşık yüzde 10’unun nakit aracı olarak kullanıldığını vurgulayarak, “Bizim hesaplamalarımıza göre bunların en az 50 bini, ambalajı açılmadan başka bir bayiye belli bir indirimle satılıyor veya internetten satışa sunuluyor” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, taahhütle alınan telefonların kutusu açılmadan satılması ile ilgili olarak “Bu amaçla telefon alanlar muhakkak vardır. Düşük fiyatla kredi verilmeyince böyle yöntemlere başvuruluyor. İnsanlara uygun fiyatlı finansal destek sağlayacak krediler vermemiz lazım. Financell’de herkese aynı faiz oranlarıyla, uygun fiyatlı ve sigortalı kredi veriyoruz. Ödemeyecek olana kredi vermiyoruz.” dedi. Uygun krediler sunulmadığı için vatandaş taahhüt ile telefon alıp satma yöntemine başvuruyor.