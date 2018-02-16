Nokia 7 Plus'ın ilk canlı görüntüsü sızdı

Nokia'nın üreticisi HMD Global tarafından MWC 2018'de tanıtılması beklenen Nokia 7 Plus'ın canlı bir görüntüsüne ulaşıldı. Dijital görsellerin sızmasından sadece bir gün sonra çıkan bu canlı görüntü, sızıntıları doğruluyor.

Nokia'nın ilk 18:9 ekran oranıyla gelecek telefonu Nokia 7 Plus'ın köşeleri yuvarlatılmış olacak. Görselde cihazın 2.5D kavisli ekrana sahip olduğu göze çarpıyor. Sağ üst köşedeki Nokia logosunun hemen yanında ise selfie kamerası konumlandırılmış durumda.

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Android One programı kapsamında gelmesi beklenen Nokia 7 Plus'ın 4 GB RAM ve Snapdragon 660 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Bunların yanında cihazın arka kısmında üst üste yerleştirilmiş iki kamera ve altlarında parmak izi okuyucu olacak. Son olarak Nokia 7 Plus'ın turuncu detaylarla süslenmiş inci beyazı ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacağını belirtelim.

https://www.gsmarena.com/first_nokia_7_plus_live_image_leak-news-29652.php