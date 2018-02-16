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Nokia 7 Plus'ın ilk canlı görüntüsü sızdı

Merakla beklenen Nokia 7 Plus'ın ilk dijital görüntülerinin sızmasından sadece bir gün sonra bu kez cihazın canlı görüntüsü de ortaya çıktı. Canlı görüntü, sızıntı olarak yayılan resimleri doğruluyor.
1 yıl
3,6b
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15
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nokia'nın üreticisi HMD Global tarafından MWC 2018'de tanıtılması beklenen Nokia 7 Plus'ın canlı bir görüntüsüne ulaşıldı. Dijital görsellerin sızmasından sadece bir gün sonra çıkan bu canlı görüntü, sızıntıları doğruluyor.
Nokia'nın ilk 18:9 ekran oranıyla gelecek telefonu Nokia 7 Plus'ın köşeleri yuvarlatılmış olacak. Görselde cihazın 2.5D kavisli ekrana sahip olduğu göze çarpıyor. Sağ üst köşedeki Nokia logosunun hemen yanında ise selfie kamerası konumlandırılmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un Oreo güncellemesini neden durdurduğu belli oldu"
Android One programı kapsamında gelmesi beklenen Nokia 7 Plus'ın 4 GB RAM ve Snapdragon 660 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Bunların yanında cihazın arka kısmında üst üste yerleştirilmiş iki kamera ve altlarında parmak izi okuyucu olacak. Son olarak Nokia 7 Plus'ın turuncu detaylarla süslenmiş inci beyazı ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacağını belirtelim.

https://www.gsmarena.com/first_nokia_7_plus_live_image_leak-news-29652.php Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Hem Android One hem de SD660 ile geliyor işte bu telefon iş yapar. Oreo ile geleceği için Project Treble desteği de olacağı için Pixel cihazlar gibi çabucak güncelleme alacaktır. Tasarım olarak 8'den daha güzel görünüyor.
Şu içeriği düzeltin bir zahmet hiçbir şey anlaşılmıyor.
Hem Android One hem de SD660 ile geliyor işte bu telefon iş yapar. Oreo ile geleceği için Project Treble desteği de olacağı için Pixel cihazlar gibi çabucak gü...
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INumber1OneI 1 yıl
ilk kez duyuyorum şaşkınım hayırlısı bakalım
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zwanzig 1 yıl
Her şeyi fiyatı belirler. Xiaomi fiyatlarına çıkması lazım ki satılsın.
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JoeyBane 1 yıl
Canlı bir model olmuş. Şunu dip fiyattan yap da alalım yoksa Nokia giremeyecek daha evimize.
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BaatılRhymer 1 yıl
Tamamdır teşekkürler bilgiler için. Daha önce hiç saf android kullanmadığım için bir bilgim yoktu.
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strathmorea 1 yıl
Güzel görünüyor. Fakat marka algısını kuvvetlendirmesi lazım.
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gizanagi 1 yıl
Android One mi, Nokia mı? Hani şu GPL'yi ihlal eden, kernel kaynak kodlarını üzerinden bir yıldan fazla geçen telefonları için bile açmayan, açık kaynağa ihanet eden Nokia mı? Yoksa bootloader kilidini açmaya izin vermeyen, Android'i Android yapan serbestliğe izin vermeyen Nokia mı? Almayayım, kalsın.



Android One projesinin suyu çıktı zaten. Güncellemeler Google'den gelmiyor ilk nesillerde olduğu gibi. Google ismini kullanarak satış artırmak dışında bir anlamı kalmadı.
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BaatılRhymer 1 yıl
Parmak izi ekrana gömülü sanırım. Ekranın alt orta köşesindeki simgeyi yanlış görmüyorum heralde.
Parmak izi arkada demişsiniz ama bilemedim.
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Grkwnxs 1 yıl BaatılRhymer
BaatılRhymer

Parmak izi ekrana gömülü sanırım. Ekranın alt orta köşesindeki simgeyi yanlış görmüyorum heralde.

Parmak izi arkada demişsiniz ama bilemedim.

Saf anroid kullanıp parmak izi sensörüne sahip olan tüm cihazlarda öyle gözüküyor orası.
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Whippoorwill 1 yıl BaatılRhymer
Parmak izi arka kısımda konumlandırılmış.
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Hem Android One hem de SD660 ile geliyor işte bu telefon iş yapar. Oreo ile geleceği için Project Treble desteği de olacağı için Pixel cihazlar gibi çabucak güncelleme alacaktır. Tasarım olarak 8'den daha güzel görünüyor.
Şu içeriği düzeltin bir zahmet hiçbir şey anlaşılmıyor.
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ramazan180 1 yıl
çöpppp
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AlicanNalbat 1 yıl
Tasarım güzel.
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