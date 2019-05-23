Açılacak bir dava yüz tanıma teknolojisinin geleceğini şekillendirecek

Tarihten bu yana ilk defa kraliyet polisi mahkemede, yüz tanıma teknolojisi kullandıkları için kendilerini savunmak zorunda kalacak. İngiltere'de ofis çalışanı olarak görev yapan Ed Bridges, Güney Galler Polisi'nin kendisinden izin almadan en az 2 defa yüzünü taradığını iddia etti. Salı günü Cardiff'te başlayan 3 günlük bir mahkemede insan haklarını ihlal ettiğini öne sürerek, taramaları delil olarak sunacak ve eğer mahkeme de Bridges ile aynı fikirde olursa gelecekte kullanılacak yüz tanıma teknolojisinin kullanım alanları yasalar tarafından köklü bir şekilde değiştirilebilecek.

Bridges,ilk defa 2017 yılının Aralık ayında Cardiff'te alışveriş yaparken polisin yüzünü taradığını fark etmiş. Bridges BBC News kurumuna Noel alışverişi yapmak için ofisten çıktığı sırada ana cadde üzerinde bir polis minibüsü gördüğünü söyledi. Minibüse ''otomatik yüz tanıma'' cümlesini görecek kadar yaklaştığında ise verilerinin çoktan ele geçirildiğini belirtti. Bu durumu kendi yaşam özgürlüğüne yapılan bir ihlal olarak değerlendirdiğini de cümlelerine ekledi. İkinci taramanın ise silah karşıtı bir protestoya katıldığı sırada gerçekleştiğini söyledi.

Bridges,, insan hakları örgütü Liberty’nin desteğiyle; İngiltere polisini mahkemeye taşımak için para toplamak amacıyla bir kitlesel fonlama kampanyası başlattı. Liberty kurumunun avukatı Megan Goulding; yüz tanıma teknolojisinin, biyometrik verileri herhangi bir bilgi veya rıza olmadan yakaladığını ve kişinin özel yaşamını ihlal ettiğini söyledi.

https://futurism.com/uk-court-police-facial-recogntion

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Bu olay,’nin yüz tanıma teknolojisinin kullanımı konusundakiolarak nitelendiriliyor ve mahkemeve’le aynı fikirde ise bu davanın, teknolojinin geleceğini ülke genelinde ve dünyada şekillendirebilecek bir emsal teşkil edeceği düşünülüyor.