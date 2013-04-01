Adaptör yardımıyla Android cihazlar üzerinde kullanılabilen Elecom USB bellek





Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar için Japonya merkezli Elecom firması tarafından geliştirilmiş yeni bir ürün olan USB bellek modeli, kullanıcılara çok amaçlı bir kullanım sağlayabiliyor.

Elecom tarafından geliştirilmiş bir USB bellek modeli olan ürün, normal USB2.0/1.1bağlantı yuvası sayesinde Windows 8, 7, Vista, XP ve MacOS X işletim sistemleri ile kullanılabiliyor ve beraberinde gelen adaptör yardımıyla microUSB bağlantı yuvasına sahip Android cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar üzerinde de aktif olarak kullanılabiliyor. Google Play Store üzerinde indirilebilen "ELECOM Smart Copy" programı ile çeşitli platformlar arasında dosya kopyalama ya da depolama işlemlerine izin veren model, 18x15x7mm boyutlara ve 2gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip.

Yurtdışından satın alınabilen Elecom USB bellek modelinin, 8GB'lık versiyonu 47$, 16GB'lık versiyonu 58$, ve 32GB'lık versiyonu ise 74$ fiyat etiketine sahip.

http://www.geekstuff4u.com/usb-flash-drive-with-adapter-for-smartphone-tablet.html#.UVl-o781jmI