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Adaptör yardımıyla Android cihazlar üzerinde kullanılabilen Elecom USB bellek

6 yıl
998
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adaptör yardımıyla Android cihazlar üzerinde kullanılabilen Elecom USB bellek

Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar için Japonya merkezli Elecom firması tarafından geliştirilmiş yeni bir ürün olan USB bellek modeli, kullanıcılara çok amaçlı bir kullanım sağlayabiliyor.
Elecom tarafından geliştirilmiş bir USB bellek modeli olan ürün, normal USB2.0/1.1bağlantı yuvası sayesinde Windows 8, 7, Vista, XP ve MacOS X işletim sistemleri ile kullanılabiliyor ve beraberinde gelen adaptör yardımıyla microUSB bağlantı yuvasına sahip Android cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar üzerinde de aktif olarak kullanılabiliyor. Google Play Store üzerinde indirilebilen "ELECOM Smart Copy" programı ile çeşitli platformlar arasında dosya kopyalama ya da depolama işlemlerine izin veren model, 18x15x7mm boyutlara ve 2gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip.
 
Adaptör yardımıyla Android cihazlar üzerinde kullanılabilen Elecom USB bellek
Yurtdışından satın alınabilen Elecom USB bellek modelinin, 8GB'lık versiyonu 47$, 16GB'lık versiyonu 58$, ve 32GB'lık versiyonu ise 74$ fiyat etiketine sahip.
 
Adaptör yardımıyla Android cihazlar üzerinde kullanılabilen Elecom USB bellek

http://www.geekstuff4u.com/usb-flash-drive-with-adapter-for-smartphone-tablet.html#.UVl-o781jmI Yorum Yaz
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erdemefe 6 yıl en beğenilen
58$=100TL
100TL-(16GB flash disk 20TL + USB OTG kablosu 2TL)= 78TL kazık.
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furky86 6 yıl
Bu da bir çeşit otg işte farklı birşey mi?
1 Yanıt Yanıtla
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chatlaxs 6 yıl furky86
furky86

Bu da bir çeşit otg işte farklı birşey mi?

farkı fiyatı
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serif55 6 yıl
+ otg adaptörünün diğer avantajlarıda var hdd, joystick, klavye mouse set bağlamak gibi. Hangi kafayla ürettiniz la bunu
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meego 6 yıl
5 liraya satılıyor otg kabloları
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Geliştirilebilir
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haymatloshan 6 yıl
Biz yapalım,belki alıcısı çıkar.
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Dexstz 6 yıl
Fiyatıda güzelmiş
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interwap 6 yıl
Şundan da olsun diyen kullanıcılara özel.
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trsr 6 yıl
otg desteklemeyen tablet ve telefonlar için iyi bi ürün ama satmaz bu :D
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Turkforce 6 yıl
1-2$ lık OTG kablosu bu işi hallederken 10$ lık belleğe 47$ vermek akıl kârı olmasa gerek..
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erdemefe 6 yıl en beğenilen
58$=100TL
100TL-(16GB flash disk 20TL + USB OTG kablosu 2TL)= 78TL kazık.
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janparey 6 yıl
Bu fiyatla satamaz.
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