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Adata, Haziran ayı ve 2Ç2012 ekonomik sonuçlarını açıkladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
Ram
Shady
Haber Editörü
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Depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Tayvan merkezli Adata Techonology, Haziran 2012 ayı için ekonomik verilerini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, aylık bazda %2.4’lük yıllık bazda ise %44,8’lik artış ile haziran ayı gelirleri 80,4 milyon dolara yükseldi. Böylece ikinci çeyrek için toplam gelir 2011 yılının aynı dönemine göre %6,6’lık artış ile yaklaşık 233 milyon dolar oldu.
Gelir kalemlerine baktığımızda ise firmanın DRAM ürünlerinin ikinci çeyrek gelirlerinde 5 puanlık artış ile %47,62’ye yükseldiğini görürken; NAND ve diğer ürün gruplarından elde edilen gelirler ise %52,38 olarak şekillendi.


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