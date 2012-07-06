Adata, Haziran ayı ve 2Ç2012 ekonomik sonuçlarını açıkladı

Depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Tayvan merkezli Adata Techonology, Haziran 2012 ayı için ekonomik verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, aylık bazda %2.4’lük yıllık bazda ise %44,8’lik artış ile haziran ayı gelirleri 80,4 milyon dolara yükseldi. Böylece ikinci çeyrek için toplam gelir 2011 yılının aynı dönemine göre %6,6’lık artış ile yaklaşık 233 milyon dolar oldu.

Gelir kalemlerine baktığımızda ise firmanın DRAM ürünlerinin ikinci çeyrek gelirlerinde 5 puanlık artış ile %47,62’ye yükseldiğini görürken; NAND ve diğer ürün gruplarından elde edilen gelirler ise %52,38 olarak şekillendi.





<a href="http://www.digitimes.com/news/a20120705PD221.html">Digitimes</a>