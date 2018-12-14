Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu

XPG markasıyla oyuncu donanımları pazarında boy gösteren Adata firması, yüksek transfer hızlarına sahip iki yeni SSD duyurdu. XPG GAMMIX S11 Pro ve XPG SX6000 Lite özellikleri haberimizde.
5 ay
9,6b
1
8
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SSD sektöründe de artık oyunculara yönelik bir sınıf oluşmuş durumda. Bu sınıfta aktarım hızları yüksek olan SSD modellerinin oyuncuya yönelik versiyonları hazırlanıyor. Adata bu anlamda iki yeni model duyurdu.

XPG GAMMIX S11 Pro özellikleri

Oyuncu ekipmanlarını XPG markası altında pazarlayan Adata’nın yeni SSD ürünü XPG GAMMIX S11 Pro adını taşıyor. 3D NAND TLC hücreleri kullanan model SLC tamponlama ile verimliliği ve performansı arttırıyor.

Ayrıca Bkz. "Cortex-A75 tabanlı MediaTek Helio P90 duyuruldu"

XPG GAMMIX S11 Pro modelinde okuma hızları 3500MB/s, yazma hızları da 3000MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Rastgele işlemlerde ise okuma performansı 390K IOPS ve yazma performansı 380K IOPS olarak gerçekleşiyor.

256GB-512GB-1TB şeklinde kapasite seçenekleri olan SSD modeli LDPC ile hataları düzeltirken uçtan uca veri koruma ve RAID Engine desteği sunuyor. Modelin dış kısmında yer alan ısı dağıtıcı ile 10 dereceye kadar soğutma sunuluyor. Fiyat henüz belli değilken orijinal serinin başlangıç fiyatı 70$ civarındaydı.

 

Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

XPG SX6000 Lite özellikleri

XPG SX6000 Lite orijinal modelden biraz daha hızlı. Okuma hızı 1800MB/s, yazma hızları da 1200MB/s olarak gerçekleşiyor. Rastgele işlem tarafında 220K ve 200K IOPS değerleri mevcut. Yine hata düzeltme teknolojisi bulunuyor. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

 

https://www.techpowerup.com/250593/adata-launches-xpg-gammix-s11-pro-and-sx6000-lite-ssds Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
Oyuncu SSD olunca ne oluyormuş çok merak ediyorum. Oyuncu olmayan SSD den farkı neymiş. İsviçreli Bilim Adamları açıklasın..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 5 ay
RAM is much, much, much, much faster than even a fast SSD, as DDR3 RAM can have read and write speeds of 6GB/s and faster (17GB/s), SSD are around 200MB/s, therefore more RAM allows you to have more applications and documents open, without RAM being copied to the SSD, which is quite fast with an SSD, but RAM is still faster.


2011 yılından bir alıntı. Yani merak edenler için SSD okuma hızı bir DDR3 raminin yarısına kadar ulaşmış.

forums.macrumors.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 5 ay
Sinema oyuncuları mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 5 ay
Disk performansının oyunlara katkısı led ışık kadar olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maveraaa 5 ay
XPG SX6000 Lite özellikleri
XPG SX6000 Lite orijinal modelden biraz daha hızlı. Okuma hızı 1800MB/s, yazma hızları da 1200MB/s olarak gerçekleşiyor. Rastgele işlem tarafında 220K ve 200K IOPS değerleri mevcut. Yine hata düzeltme teknolojisi bulunuyor. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı.
evet lite ve daha hızlı :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matrix52 5 ay maveraaa
Her zamanki ekrem işte

Çok ilginç geliyor bana her konuda istisnasız küçük de olsa hatalar yapmak. Ben olsam konuyu açmadan once 10 defa kontrol ederim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NimbleSoul 5 ay
Oyuncu ekipmanlarındaki en önemli kriteri atlamışsınız. RGB aydınlatması var mıymış?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thehawk 5 ay
Daha kotu performansa led taksin yeter. Kosa kosa alacaklar var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz 5 ay Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek 5 ay Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X 5 ay 22nm sürecinde yeni bir Intel çipseti tanıtıldı 5 ay Logitech Options yazılımı ciddi açık barındırıyor, mutlaka güncelleyin 5 ay Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz 5 ay Google, yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıkladı 5 ay Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor 5 ay Youtube, politikalarını ihlal eden 58 milyon videoyu kaldırdı 5 ay Konami, ücretsiz PES 2019 Lite sürümü yayınladı 5 ay Uygun Fiyata 10000 mAh Kapasiteli Taşınabilir Şarj Cihazı - Dexim P0015 5 ay Monster'da Bu Hafta - Battlefield V 5 ay Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi 5 ay Yeni Suzuki Swift Türkiye'de satışa sunuldu; işte fiyatı ve özellikleri 5 ay Apple, grup Facetime'ı daha gerçekçi yapmak için çalışıyor 5 ay Amazon Türkiye’den yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştıran rehber 5 ay Qualcomm iPhone XS ve iPhone XR modellerinin satışını da Çin’de yasaklatmak istiyor 5 ay Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil 5 ay Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak 5 ay AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu Sonraki LEGO The Hobbit oyunu kısa süreliğine ücretsiz 5 ay 3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı 5 ay National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler 5 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü 5 ay Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler 5 ay Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı 5 ay Samsung, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesine sebep olan bir hatayı giderdi 5 ay Sizin için kaliteli ve uygun SEO paketleri 5 ay Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor 5 ay Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak 5 ay Xbox One satışları 40 milyona ulaştı 5 ay Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak 5 ay İşte karşınızda "Bal Kırmızısı" rengiyle Huawei Nova 4 5 ay Google CEO'su, Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru ile ilgili net konuşmuyor 5 ay Apple'dan 1 milyar dolarlık yeni kampüs 5 ay YouTube Rewind 2018, platformun en beğenilmeyen videosu oldu 5 ay Huawei orta sınıf telefonlar için yeni bir hızlı şarj protokolü üzerinde çalışıyor 5 ay Google Fotoğraflar işleyemediği videoları sınırsız depolama imkanının dışında bırakıyor 5 ay Apple kendi modemlerini üretme planları yapıyor 5 ay Volvo, elektrikli çekicisi VNR Electric ile Tesla Semi'ye rakip olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim