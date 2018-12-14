Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu

SSD sektöründe de artık oyunculara yönelik bir sınıf oluşmuş durumda. Bu sınıfta aktarım hızları yüksek olan SSD modellerinin oyuncuya yönelik versiyonları hazırlanıyor. Adata bu anlamda iki yeni model duyurdu.

XPG GAMMIX S11 Pro özellikleri

Oyuncu ekipmanlarını XPG markası altında pazarlayan Adata’nın yeni SSD ürünü XPG GAMMIX S11 Pro adını taşıyor. 3D NAND TLC hücreleri kullanan model SLC tamponlama ile verimliliği ve performansı arttırıyor.

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XPG GAMMIX S11 Pro modelinde okuma hızları 3500MB/s, yazma hızları da 3000MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Rastgele işlemlerde ise okuma performansı 390K IOPS ve yazma performansı 380K IOPS olarak gerçekleşiyor.

256GB-512GB-1TB şeklinde kapasite seçenekleri olan SSD modeli LDPC ile hataları düzeltirken uçtan uca veri koruma ve RAID Engine desteği sunuyor. Modelin dış kısmında yer alan ısı dağıtıcı ile 10 dereceye kadar soğutma sunuluyor. Fiyat henüz belli değilken orijinal serinin başlangıç fiyatı 70$ civarındaydı.

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XPG SX6000 Lite özellikleri

XPG SX6000 Lite orijinal modelden biraz daha hızlı. Okuma hızı 1800MB/s, yazma hızları da 1200MB/s olarak gerçekleşiyor. Rastgele işlem tarafında 220K ve 200K IOPS değerleri mevcut. Yine hata düzeltme teknolojisi bulunuyor. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı.