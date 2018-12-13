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Cortex-A75 tabanlı MediaTek Helio P90 duyuruldu

MediaTek Helio P90 yonga seti hem performans hem de yapay zekâ işlemlerinde önemli artışlar sağlıyor. Helio P60 gibi yine orta seviye pazarda önemli işler başarabilir.
5 ay
4,9b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ destekli Helio P60 yonga setiyle orta seviyede büyük bir başarı yakalayan MediaTek bununla birlikte Helio P70 yonga setinde aynı başarıyı yakalayamadı. Firma şimdi daha gelişmiş Helio P90 yonga seti ile karşımızda.

Helio P90 özellikleri 

Helio P70 yonga setinin dezavantajı selefinden çok da farklı olmayan özellikleriydi. Haliyle seriye bir yenilik getiremedi. Helio P90 ise Helio X serisini bir kenara bırakacak olursak firmanın en performanslı yonga seti olacak.

12nm sürecine tasarlanan Helio P90 uzun süredir beklenen Cortex-A75 geçişini gerçekleştiriyor. Yonga setinde 2 adet Cortex-A75 çekirdeği 2.2GHz seviyesinde, 6 adet Cortex-A55 çekirdeği de 2GHz seviyesinde çalışıyor. Grafik birimi tarafında ise PowerVR GM 9946 yer alıyor.

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Yonga seti 8GB’a kadar LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolama standardı desteği sunuyor. Yine 48MP veya 24MP+16MP çözünürlüklere destek, maksimum 2520 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü özellikler arasında.

Yapay zekâ tarafında da geliştirmeler yapılmış. APU 2.0 hızlandırıcı ile AI Fusion mimarisi birlikte çalışarak yapay zekâ işlemlerini sınıflandırıyor ve işlem sırasına koyuyor. Bunları ya kendileri işliyor ya da üçlü görüntü işleme birimine gönderiyor.

Yeni çözüm ile daha geniş bir alanda yapay zekâ kullanılıyor. Örneğin ekrandaki içeriğe göre ayarları optimize etme, video aramalarda anlık optimizasyon bunlar arasında. Bir önceki nesle göre 4 kat performans artışı sunan Helio P90 ayrıca Snapdragon 845 yonga setini de geride bırakıyor. Snapdragon 855 yonga setinden ise bir miktar geride.

Helio P90 yonga seti hali hazırda örneklenmeye başladı. İlk olarak Blackview firması yonga setini kendi telefonunda kullanacak. Gelecek yılın ilk aylarında telefonun piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/13/mediatek-helio-p90-launched-to-bring-flagship-like-performance-on-mid-range-devices/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay
MediaTek küllerinden doğuyor. Aynı şekilde eskisi gibi düşük güç tüketimini de çok arttırmazlarsa bu yonga iyi iş yapar...
1 Yanıt Yanıtla +1
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shkoksal 5 ay OverClocK1ng
12 nm chipler teknik olarak daha çok enerji tüketmiyor mu? Çağ dışı bir mimari gibi görünüyor, en azından bu işi yüzeysel bilen kullanıcılar için
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