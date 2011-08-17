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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adata, yüksek dayanımlı harici depolama birimi SH14'ü duyurdu

7 yıl
6,5b
1
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Adata, yüksek dayanımlı harici depolama birimi SH14'ü duyurdu
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Depolama ve bellek çözümleri üreticisi Adata, mukavemetiyle öne çıkan USB 3.0'lı yeni taşınabilir harici depolama birimini duyurdu.

USB 3.0 arayüz desteği ile daha hızlı veri transferine imkan veren SH14; 500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere 3 farklı depolama kapasitesi ve siyah ya da kırmızı olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle geliyor. USB 2.0 desteği de sunan 210 gramlık SH14, kendisini çevreleyen silikon kılıfı ile piyasadaki birçok çözüme göre zorlu şartlara daha fazla mukavemet gösteriyor. Su geçirmezliği IPX4 standartıyla kanıtlanan cihaz, istenmeyen sarsıntıları sönümleyerek verilerin kaybolmasının önüne geçerken; 60 günlük Norton Internet Security ve Windows 7 DVD'sini dijital formata çevirerek kullanıcıların direk olarak depolama birimi üzerinden yükleme yapabilmesine imkan veren OStoGo yazılımlarıyla geliyor.

Adata, SH14'ün tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarını ise açıklamış değil.

Adata, yüksek dayanımlı harici depolama birimi SH14'ü duyurdu
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Adata, yüksek dayanımlı harici depolama birimi SH14'ü duyurdu
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