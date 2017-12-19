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Adidas, dijital spor bölümünü kapatıyor

Son dönemde spor giyim markalarının ardı ardına giyilebilir cihaz pazarına adım attığı haberleri gelirken, sektör devi Adidas mevcut dijital spor bölümünü dağıtmaya karar verdi.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın önemli spor giyim firmalarından birisi olan Adidas, giyilebilir cihaz pazarında sürpriz bir karar aldı. Firma, bağımsız olarak çalışan dijital spor bölümünü kapattığını duyurdu.

Daha odaklı çalışma

Dijital spor bölümü ayrıca firmanın giyilebilir cihaz stratejilerini de yönetiyordu. Bu bakımdan alınan kararın pazardan kısmen de olsa çekilmek olduğu tahmin ediliyor. Bölümdeki 74 çalışan farklı alanlara yönlendirilecek.

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Adidas’ın neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak Runtastic girişimini satın aldıktan sonra operasyonların bu odak noktası etrafında şekilleneceği ve bu yüzden bağımsız ekibe ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor. Ayrıca ekibin dijital tecrübesinin diğer alanlara da aktarılmasının istendiği dile getiriliyor.

Karar ile birlikte Adidas’ın bundan sonra Runtastic haricinde bir giyilebilir cihaz işine girmeyeceği tahmin ediliyor. Sadece Fitbit ile ortaklaşa geliştirilen Fitbit Ionic akıllı saatinin atletlere özel versiyonu devam edecek ve gelecek yıl piyasaya çıkacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/12/18/adidas-closes-digital-sports-division/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Infinitum 1 yıl
Nike bu kulvarda çok sağlam bir şekilde ilerlerken adidas'ın böyle bir hamle yapması garip.
Aslında çekilme değil de tüm dijital ürünleri Runtastic adı altında sunma girişimi gibi geldi.
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intel7mix 1 yıl
Adidas böyle bölümü olduğunu haberden öğrendim
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keremec 1 yıl
Valla Nike bu alanda aldı başını gitti. Training Club ve Run Club uygulamalarını kullaniyorum adamlar yapmış yani hem de ücretsiz.
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