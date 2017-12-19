Adidas, dijital spor bölümünü kapatıyor

Dünyanın önemli spor giyim firmalarından birisi olan Adidas, giyilebilir cihaz pazarında sürpriz bir karar aldı. Firma, bağımsız olarak çalışan dijital spor bölümünü kapattığını duyurdu.

Daha odaklı çalışma

Dijital spor bölümü ayrıca firmanın giyilebilir cihaz stratejilerini de yönetiyordu. Bu bakımdan alınan kararın pazardan kısmen de olsa çekilmek olduğu tahmin ediliyor. Bölümdeki 74 çalışan farklı alanlara yönlendirilecek.

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Adidas’ın neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak Runtastic girişimini satın aldıktan sonra operasyonların bu odak noktası etrafında şekilleneceği ve bu yüzden bağımsız ekibe ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor. Ayrıca ekibin dijital tecrübesinin diğer alanlara da aktarılmasının istendiği dile getiriliyor.

Karar ile birlikte Adidas’ın bundan sonra Runtastic haricinde bir giyilebilir cihaz işine girmeyeceği tahmin ediliyor. Sadece Fitbit ile ortaklaşa geliştirilen Fitbit Ionic akıllı saatinin atletlere özel versiyonu devam edecek ve gelecek yıl piyasaya çıkacak.