3 adet ALTAY tankı bu yıl teslim edilecek: Yeni gemiler yolda

- 3 ALTAY tankı teslim edilecek
- TF-2000, Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltı 4-5 yıla hazır
- KAAN’ın yerli motoru 2030’da
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3 ALTAY tankı teslim edilecek
ALTAY tankına yönelik açıklamalarda bulunan Görgün, "Bu sene en az 3 tane tankı seri üretimden çıkartarak ordumuza teslim ediyor olacağız. Seri üretim bu sene başladı ve devam ediyor. Bununla ilgili tüm alt yükleniciler, Savunma Sanayii Başkanlığı, ana yüklenici koordineli bir şekilde çalışıyor. Bu sene inşallah artık hangi güne denk gelirse; belki bayramlarımızın bir tanesinde ilk teslimatı yaparak, bu sene içinde 3 tane teslimatı tamamlayacağımız bir yıl olacak.”
İlk üretilen ALTAY tankları Güney Kore üretimi motor ve güç aktarım grubu kullanacak. Tankın üreticisi BMC ise ALTAY için üretilen yerli motorun testlerinin devam ettiğini ve yakında ALTAY'da tamamen yerli ve milli motor ve güç grubu kullanılacağını açıklamıştı.
TF-2000, Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltı 4-5 yıla hazır
“İnşasına başlanan uçak gemisi için 4-5 yıllık bir süre öngörüyoruz. Hava savunma muhribi, milli denizaltı ve uçak gemisinin benzer sürelerde tamamlanmasını istiyoruz... Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz 7 yıllık süreçler kadar uzun olmayacağını biz öngörüyoruz. Sadece uçak gemisi değil, TF-2000 değil, milli denizaltımız, bunlarla ilgili faaliyetler planlanmış durumda. Bunların nerede, nasıl, ne şekilde üretileceği, kimlerin sorumluluklar alacağı, tasarımın ne olacağı hakkında yoğun çalışılıyor."
KAAN’ın yerli motoru 2030’da
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda başlatılan proje çerçevesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştiren 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil