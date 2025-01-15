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    3 adet ALTAY tankı bu yıl teslim edilecek: Yeni gemiler yolda

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl en az 3 ALTAY tankını seri üretimden çıkarıp orduya teslim edecekleri ve yeni gemilerin yolda olduğunu belirtti.
    3 adet ALTAY tankı bu yıl teslim edilecek: Yeni gemiler yolda Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “2024 Yılı İcraatleri ve 2025 Yılı Hedefleri Basın Toplantısı” etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatı yapan ülkeler arasında 11. sıraya geldiğinin altını çizerken yürütülen ALTAY, KAAN, TF-2000, Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltı projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    3 ALTAY tankı teslim edilecek

    ALTAY tankına yönelik açıklamalarda bulunan Görgün, "Bu sene en az 3 tane tankı seri üretimden çıkartarak ordumuza teslim ediyor olacağız. Seri üretim bu sene başladı ve devam ediyor. Bununla ilgili tüm alt yükleniciler, Savunma Sanayii Başkanlığı, ana yüklenici koordineli bir şekilde çalışıyor. Bu sene inşallah artık hangi güne denk gelirse; belki bayramlarımızın bir tanesinde ilk teslimatı yaparak, bu sene içinde 3 tane teslimatı tamamlayacağımız bir yıl olacak.”

    İlk üretilen ALTAY tankları Güney Kore üretimi motor ve güç aktarım grubu kullanacak. Tankın üreticisi BMC ise ALTAY için üretilen yerli motorun testlerinin devam ettiğini ve yakında ALTAY'da tamamen yerli ve milli motor ve güç grubu kullanılacağını açıklamıştı.

    TF-2000, Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltı 4-5 yıla hazır

    3 adet ALTAY tankı bu yıl teslim edilecek: Yeni gemiler yolda Tam Boyutta Gör
    Milli uçak gemisi projesinin ne zaman teslim edileceği sorusu üzerine Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

    “İnşasına başlanan uçak gemisi için 4-5 yıllık bir süre öngörüyoruz. Hava savunma muhribi, milli denizaltı ve uçak gemisinin benzer sürelerde tamamlanmasını istiyoruz... Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz 7 yıllık süreçler kadar uzun olmayacağını biz öngörüyoruz. Sadece uçak gemisi değil, TF-2000 değil, milli denizaltımız, bunlarla ilgili faaliyetler planlanmış durumda. Bunların nerede, nasıl, ne şekilde üretileceği, kimlerin sorumluluklar alacağı, tasarımın ne olacağı hakkında yoğun çalışılıyor."

    KAAN’ın yerli motoru 2030’da

    3 adet ALTAY tankı bu yıl teslim edilecek: Yeni gemiler yolda Tam Boyutta Gör
    Görgün, milli muharip uçak KAAN hakkında da açıklamalarda bulundu. Görgün, toplam 6 adet KAAN prototipinin üretileceğini açıkladı. Görgün, "KAAN'ı 2028’de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak" dedi. KAAN’ın ikinci prototipinde üretim sürüyor, ilk uçuşunu ise bu yıl yapması bekleniyor. KAAN’ın yerli motoru 36.000 pound itkili bir motor olacak.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda başlatılan proje çerçevesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştiren 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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