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Adobe, Camera Raw'ın 8.1 RC sürümünü duyurdu

6 yıl
492
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Camera Raw'ın 8.1 RC sürümünü duyurdu
Fotoğraf ve grafik tasarım denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Adobe, kendi programlarında RAW formatındaki fotoğraf dosyalarının açılmasına imkan sağlayan Adobe Camera Raw'ın 8.1 RC sürümünü duyurdu.
ACR (Adobe Camer Raw) 8.1 RC sürümü ile güncel fotoğraf makinelerine, RAW formatındaki fotoğraf dosyalarına ve yeni lens profillerine destek verilmeye başlanmış durumda. Yeni sürüm Photoshop CC, CS6 ve CS5 sürümleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Güncellemenin ayrıntıları ise şu şekilde;
Destek verilen yeni fotoğraf makineleri;
  • Hasselblad H5D-60
  • Olympus PEN E-P5
  • Olympus PEN E-PL6
  • Phase One IQ260
  • Pentax Ricoh GR
  • Panasonic LUMIX DMC-G6
  • Panasonic LUMIX DMC-LF1
Destek verilen yeni lens modelleri;
  • Canon PowerShot G1 X
  • Canon PowerShot G15
  • Hasselblad HCD 4.8/24
  • Nikon COOLPIX A
  • Nikon COOLPIX P330
  • Nikon AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
  • HDPENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR
  • Pentax HD PENTAX-DA 560mm F5.6ED AW
  • Pentax SIGMA 30mm F1.4 DC HSM 
  • SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
  • SIGMA 19mm F2.8 DN
  • SIGMA 30mm F2.8 DN
  • SIGMA 30mm F1.4 DC HSM 
  • SIGMA 19mm F2.8 DN
  • SIGMA 30mm F2.8 DN 
Adobe tarafından yayınlanan yeni ACR (Adobe Camer Raw) 8.1 RC sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://labs.adobe.com/technologies/cameraraw8-1/#release_notes Yorum Yaz
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