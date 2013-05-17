Fotoğraf ve grafik tasarım denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Adobe, kendi programlarında RAW formatındaki fotoğraf dosyalarının açılmasına imkan sağlayan Adobe Camera Raw'ın 8.1 RC sürümünü duyurdu.

ACR (Adobe Camer Raw) 8.1 RC sürümü ile güncel fotoğraf makinelerine, RAW formatındaki fotoğraf dosyalarına ve yeni lens profillerine destek verilmeye başlanmış durumda. Yeni sürüm Photoshop CC, CS6 ve CS5 sürümleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Güncellemenin ayrıntıları ise şu şekilde;

Destek verilen yeni fotoğraf makineleri;

Hasselblad H5D-60

Olympus PEN E-P5

Olympus PEN E-PL6

Phase One IQ260

Pentax Ricoh GR

Panasonic LUMIX DMC-G6

Panasonic LUMIX DMC-LF1 Destek verilen yeni lens modelleri;

Canon PowerShot G1 X

Canon PowerShot G15

Hasselblad HCD 4.8/24

Nikon COOLPIX A

Nikon COOLPIX P330

Nikon AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

HDPENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR

Pentax HD PENTAX-DA 560mm F5.6ED AW

Pentax SIGMA 30mm F1.4 DC HSM

SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM

SIGMA 19mm F2.8 DN

SIGMA 30mm F2.8 DN

SIGMA 30mm F1.4 DC HSM

SIGMA 19mm F2.8 DN

SIGMA 30mm F2.8 DN Adobe tarafından yayınlanan yeni ACR (Adobe Camer Raw) 8.1 RC sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://labs.adobe.com/technologies/cameraraw8-1/#release_notes