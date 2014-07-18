Adobe, Camera Raw'ın 8.6 RC sürümünü kullanıma sundu

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Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki önemli ismi Adobe, kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni 8.6 RC sürümünü kullanıma sundu.
Yayınlanan Camera Raw 8.6 RC ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;
- Nikon D810
- Panasonic LUMIX GH4
- Panasonic LUMIX FZ1000
Birçok hata çözümü ve değişiklik de getiren son sürüme buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.photographybay.com/2014/07/17/adobe-camera-raw-8-6-release-candidate-now-available/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle