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Adobe, Flash Player üzerindeki güvenlik açıklarını kapatan yeni bir güncelleme yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Adobe, Flash Player üzerindeki güvenlik açıklarını kapatan yeni bir güncelleme yayınladı
Adobe, Flash Player için yeni bir güncelleme yayınlayarak yazılımın neden olduğu çökme problemlerini ve sistem kontrollerinin ele geçirilmesine neden olan açıkları kapattı.

Konuyla ilgili olarak Adobe'den yapılan açıklamada, korsanların kullanıcıları zararlı Flash içeriği taşıyan web sayfalarına yönlendirdiği belirtildi. Şubat ayının başlarında da benzer durumlarla karşılaşan Adobe, yine korsanların kontrolü ele geçirdiği bir açığı kapatmıştı. Adobe'nin Flash Player'ı üzerindeki açığı kullanan korsanların bilgisayarları nasıl ele geçirdiği hakkında kesin bir yol tahmin olmasa da, kullanıcılarının mail adreslerine gönderilen bir Word dosyası veya zararlı içerik bulunan bir siteye yönlendirilme gerçekleştiği dile getiriliyor. Son güncellemeyle kapatılan açıktan faydalanılarak yapılan saldırıların hedefinde ise, Mozilla'nın tarayıcısı Firefox'un olması da bir hayli dikkat çekiyor. 

Aldığı son güncellemeyle birlikte büyük güvenlik soruna neden olan açığı kapatılan Adobe Flash Player'ın son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.computerworld.com/s/article/9237171/Adobe_springs_emergency_Flash_update_says_hackers_hitting_Firefox Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl
black_flood
flash ve meşhur açıkları. alternatifi olan silverlight ile tasarlanan sitelerin gözünü seveyim ram kullanımı 5 mb işlemci kullanımı % 3 bu değerlerde bir flash içeriği olan siteyi açmak imkansız ve ayrıca çok basit komutlar kullanarak bellek taşmasına sebebiyet verilerek sisteme zarar vermenin mümkün olduğu bir yapı neden bu kadar tercih edilir anlamak zor. Not: sadece silverlight ile tasarlanmış site örneği türkiyede sayılı durumda ve çok nadir bilişim sektöründe hizmet veren firmanın sitesi sadece silverlight.

Fakat öte yandan Microsoft, Silverlight'a desteğini kesti? Ne yapacaz şinji?
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black_flood 6 yıl
flash ve meşhur açıkları. alternatifi olan silverlight ile tasarlanan sitelerin gözünü seveyim ram kullanımı 5 mb işlemci kullanımı % 3 bu değerlerde bir flash içeriği olan siteyi açmak imkansız ve ayrıca çok basit komutlar kullanarak bellek taşmasına sebebiyet verilerek sisteme zarar vermenin mümkün olduğu bir yapı neden bu kadar tercih edilir anlamak zor. Not: sadece silverlight ile tasarlanmış site örneği türkiyede sayılı durumda ve çok nadir bilişim sektöründe hizmet veren firmanın sitesi sadece silverlight.
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JohnLord 6 yıl
atillagoguslu
Bitsin artık şu Flash. Reklamdan başka hiçbir yerde kullanılmıyor. Kullanılıyorsa da çok az.

Tamam sen kullanma Bu eklenti için flas player eklentisini kullanmanız gerekmektedir ibaresini görürsen de kurma çık o sayfadan onu açıcak alternatif bul.
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atillagoguslu 6 yıl
Bitsin artık şu Flash. Reklamdan başka hiçbir yerde kullanılmıyor. Kullanılıyorsa da çok az.
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K.can.tas 6 yıl atillagoguslu
atillagoguslu

Bitsin artık şu Flash. Reklamdan başka hiçbir yerde kullanılmıyor. Kullanılıyorsa da çok az.

Kullanma dostum silah zoruyla mı sanki.Kullanmıyorsan da başkasının kullandığı program seni ilgilendiriyor mu? Post kasma derdine garip garip mesajlar atıyorsunuz.
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