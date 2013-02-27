Adobe, Flash Player üzerindeki güvenlik açıklarını kapatan yeni bir güncelleme yayınladı

Adobe, Flash Player için yeni bir güncelleme yayınlayarak yazılımın neden olduğu çökme problemlerini ve sistem kontrollerinin ele geçirilmesine neden olan açıkları kapattı.





Konuyla ilgili olarak Adobe'den yapılan açıklamada, korsanların kullanıcıları zararlı Flash içeriği taşıyan web sayfalarına yönlendirdiği belirtildi. Şubat ayının başlarında da benzer durumlarla karşılaşan Adobe, yine korsanların kontrolü ele geçirdiği bir açığı kapatmıştı. Adobe'nin Flash Player'ı üzerindeki açığı kullanan korsanların bilgisayarları nasıl ele geçirdiği hakkında kesin bir yol tahmin olmasa da, kullanıcılarının mail adreslerine gönderilen bir Word dosyası veya zararlı içerik bulunan bir siteye yönlendirilme gerçekleştiği dile getiriliyor. Son güncellemeyle kapatılan açıktan faydalanılarak yapılan saldırıların hedefinde ise, Mozilla'nın tarayıcısı Firefox'un olması da bir hayli dikkat çekiyor.



