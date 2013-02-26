Adobe, Lightroom 4.4 RC ve ACR 7.4 RC sürümlerini çıkarttı

Fotoğraf ve grafik tasarım yazılımları denildiği zaman akıllara ilk gelen firmalardan olan Adobe, başarılı fotoğraf düzenleme yazılı Lightroom'un 4.4 RC sürümüne ve kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraf dosyalarını açılmasına imkan sağlayan Adobe Camer Raw'ın 7.4 RC sürümlerini duyurdu.

Adobe tarafından duyurulan ACR (Adobe Camer Raw) 7.4 sürümü ile gelen en büyük yenilik, artık Fujifilm'in X-Trans sensör teknolojisine sahip olan X-Pro1, X-E1, X100s ve X20 modellerine destek verilmesi oldu. Bu makine sahipleri tarafından uzun süredir beklen bu destek sayesinde, X-Pro1, X-E1, X100s ve X20 fotoğraf makinelerinin RAW fotoğraf dosyaları ACR içerisinde rahatça işlenebilecek. ACR 7.4 sürüm ile ayrıca Canon EOS 1D-C, Casio EX-ZR700, Pentax MX1, Nikon 1 J3, Nikon 1 S1, Hasselblad Lunar ve Leica M isimli fotoğraf makinelerini yanında, Canon 24-70 f/4L IS, Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM, Sigma APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM, Sigma 35mm F1.4 DG HSM, Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM lenslerine destek verilmeye başlandı.

Adobe'nin fotoğrafçılar tarafından oldukça fazla tercih edilen ve beğenilen başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı olan Lightroom ise 4.4 RC sürümü ile, yukarıdaki fotoğraf makinesi ve lens modelleri desteği yanında, programda tespit edilmiş teknik problemlerden, Lens Correction Paneli'nde yer alan "Constrain to Crop" ayarının yanlış boyutlandırma yapması, Book Modülünde arka plan grafiklerinin doğru görüntülenmemesi, Sony RX-1 fotoğraf makinesinin lens profilinde "Vignette" bilgilerinin yer almaması, Mac kullanıcıları için Develop Module içerisinde, dikey yönde film şeridi içinde bakıldığında fotoğrafların bulanık olması, öncede varolan bir yığına yeni bir yığın eklendiğinde meydana gelen yanlış ölçüm ve kütüphane modu içinde yer alan filtre kaydırma çubuğunun doğru görüntülenememe sorunları giderilmiş durumda.

Adobe'nin Lightroom ve ACR için yayınladığı yeni "RC" sürümlerine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://labs.adobe.com/technologies/cameraraw7-4/?tabID=details#tabTop&PID=3006718

http://labs.adobe.com/technologies/lightroom4-4/?tabID=details#tabTop&PID=3006718