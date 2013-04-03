Adobe, Lightroom 4.4 ve Camera Raw 7.4 son sürümlerini kullanıma sundu

Fotoğraf ve grafik tasarım yazılımları denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan olan Adobe, başarılı fotoğraf düzenleme yazılı Lightroom'un 4.4 sürümüne ve kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraf dosyalarının açılmasına imkan sağlayan Adobe Camer Raw'ın 7.4 son sürümlerini duyurdu.

Adobe tarafından duyurulan ACR (Adobe Camer Raw) 7.4 ve Lightroom 4.4 son sürümleri ile güncel fotoğraf makinelerine, RAW formatındaki fotoğraf dosyalarına ve yeni lens profillerine destek verilmeye başlanmış durumda.

Destek verilen yeni fotoğraf makineleri;

Canon EOS 1D C

Canon ESO 100D

Canon EOS 700D

Casio Exilim EX-ZR700

Casio Exilim EX-ZR710

Casio Exilim EX-ZR750

Fujifilm FinePix F900EXR

Fujifilm FinePix HS50EXR

Fujifilm FinePix SL1000

Fujifilm X100s

Fujifilm X20

Hasselblad H5D-40

Hasselblad H5D-50

Hasselblad Lunar

LEICA M

Nikon 1 J3

Nikon 1 S1

Nikon D7100

Nikon Coolpix A

Nikon Coolpix P330

Olympus XZ-10

Pentax MX-1

Samsung NX300

Sony Alpha NEX-3N

Sony Alpha SLT-A58

Destek verilen yeni lens modelleri;

Canon EF 35mm f/2 IS USM

Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM

Nikon 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8

Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM A012

SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM

SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM

SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM

SIGMA APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM

Sony E 10-18mm F4 OSS

TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD

TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

Ayrıca son sürümleri ile beraber kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda birçok hataların düzeltildiği AdobeLightroom 4.4 ve ACR 7.4 son sürümlerini, aşağıdaki bağlantı ya da direkt programların güncelleme özelliği üzerinde indirebilirsiniz.

http://www.adobe.com/downloads/