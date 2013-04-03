Adobe, Lightroom 4.4 ve Camera Raw 7.4 son sürümlerini kullanıma sundu

Haber Editörü
Fotoğraf ve grafik tasarım yazılımları denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan olan Adobe, başarılı fotoğraf düzenleme yazılı Lightroom'un 4.4 sürümüne ve kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraf dosyalarının açılmasına imkan sağlayan Adobe Camer Raw'ın 7.4 son sürümlerini duyurdu.
Adobe tarafından duyurulan ACR (Adobe Camer Raw) 7.4 ve Lightroom 4.4 son sürümleri ile güncel fotoğraf makinelerine, RAW formatındaki fotoğraf dosyalarına ve yeni lens profillerine destek verilmeye başlanmış durumda.
Destek verilen yeni fotoğraf makineleri;
- Canon EOS 1D C
- Canon ESO 100D
- Canon EOS 700D
- Casio Exilim EX-ZR700
- Casio Exilim EX-ZR710
- Casio Exilim EX-ZR750
- Fujifilm FinePix F900EXR
- Fujifilm FinePix HS50EXR
- Fujifilm FinePix SL1000
- Fujifilm X100s
- Fujifilm X20
- Hasselblad H5D-40
- Hasselblad H5D-50
- Hasselblad Lunar
- LEICA M
- Nikon 1 J3
- Nikon 1 S1
- Nikon D7100
- Nikon Coolpix A
- Nikon Coolpix P330
- Olympus XZ-10
- Pentax MX-1
- Samsung NX300
- Sony Alpha NEX-3N
- Sony Alpha SLT-A58
Destek verilen yeni lens modelleri;
- Canon EF 35mm f/2 IS USM
- Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM
- Nikon 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8
- Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
- SIGMA 35mm F1.4 DG HSM A012
- SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM
- SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
- SIGMA 35mm F1.4 DG HSM
- SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM
- SIGMA APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM
- Sony E 10-18mm F4 OSS
- TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
- TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
Ayrıca son sürümleri ile beraber kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda birçok hataların düzeltildiği AdobeLightroom 4.4 ve ACR 7.4 son sürümlerini, aşağıdaki bağlantı ya da direkt programların güncelleme özelliği üzerinde indirebilirsiniz.
http://www.adobe.com/downloads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle