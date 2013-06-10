Adobe Lightroom 5, kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz Nisan ayında açık betasına başlanan Lightroom 5, geliştirici firma Adobe tarafından resmi olarak kullanıma sunuldu. Bireysel olarak ya da Creative Cloud abonelik sistemi üzerinden satın alınabilen uygulama, yeni müşteriler için 149$, eski sürüm üzerinde yükseltme yapmak isteyenler için ise 79$ fiyat etiketine sahip.

Uzun yıllardır geliştirilen Adobe Lightroom, ilk günden itibaren birçok profesyonel ve amatör kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyor. İçerisinde üst düzey fotoğraf düzenleme araçları sunan ve bunları oldukça sadece bir ara yüz ile kullanıcılar karşısına çıkartan program, duyurulan 5. sürümü ile aşağıdaki öne çıkan yeniliklere kavuşmuş durumda.

Yeni geliştirilen "Advanced Healing Brush" ile fotoğraflar üzerinden nesneleri kaldırmak daha kolay ve etkili şekilde gerçekleştirilebilecek.

Radyal Degrade aracı ile daha kolay "Vignette (Köşe karartma)" efekti verilebilecek.

Yeni sürüm ile fotoğraflar "Ön-izleme" modu içerisinde de düzenlenebilecek.

Program içerisine yeni dahil edilen "Upright" ismi verilen araç ile fotoğraflarda yer alan bozulmalar, perspektif hataları ve ufuk bozuklukları tek tıklama ile giderilebilecek.

Video slayt paylaşım özelliği ile internet üzerine kolay bir şekilde videolar aktarılabilecek.

Program içinde yer alan hazır şablonlar ile oldukça kolay geliştirilmiş fotoğraf kitapları oluşturulabilecek. Ayrıca beta sürecinden bu yana 400'den fazla hatanın giderildiği Lightroom 5'in, fotoğraf dünyasında popülerliğini kaybetmeden yer almaya devam edeceği belirtiliyor. (Adobe)



http://www.dpreview.com/news/2013/06/10/adobe-lightroom-5